Aire, tierra y agua, el sistema político contaminante y un Encuentro Hacia el Buen Vivir

El pasado fin de semana se realizó el Encuentro Pluricultural de Pueblos Fumigados y Agroecología Hacia el Buen Vivir», en la localidad de General Rodríguez.

Organizaciones, vecinas y vecinos autoconvocados, docentes, científicos y activistas, cumplieron con el deber de sentir, vivir, analizar y definir métodos de resistencia ante «un sistema global que no solo domina la cabeza sino que controla el estómago», una frase que años atrás entregó a Desalambrar Jairo Restrepo Rivera, ingeniero agrónomo, nacido en Colombia, quien está brindando conferencias sen Argentina sobre «el agro petróleo y el cementerio de la revolución verde«.

El Encuentro presentó durante dos jornadas los caminos (comisiones) que abordaron la compleja problemática, un escenario que tiene a los Estados como pilares de las maquinarias del agro negocio pero además, en ese avance, con el maquillaje verde que producen acciones enfocadas a la agricultura orgánica en modelitos muy reducidos que cumplen la función de LEGITIMAR el GRAN MODELO Y SISTEMA.

Tal es el caso de Moreno Municipio, como notable ejemplo, donde un pie del Programa nacional Argentina Armónica, muestra un parque donde comulgan las mejores voluntades del Obispado Moreno – Merlo, una cooperativa, el Movimiento Evita y el Rey de la Soja, Gustavo Grobocopatel. Al respecto, Julieta que vive en nuestro distrito, habló de esa conjunción de fuerzas donde cualquier contradicción flagrante es muy secundaria: «Así como nos venden esas falsas soluciones verdes, bueno, si bien hay plantaciones agro ecológicas y demás, también hay convenios con los grandes empresarios y las corporaciones como Grobocoptel, o sea, que clase de alianza o que clase de construcción queremos generar».

Es una construcción política eso, es una falsa solución mientras porque en lo global no se

toca nada, avanza

En realidad están las políticas propuestas de parte de los gobiernos municipales, por ahí están como orientadas a la agroecología y eso está bueno, pero estas alianzas son peligrosas también porque a cuenta de qué se hace, o sea, que promueve Grobocopatel cuando avanza la frontera agrícola en Buenos Aires. Las alianzas con estos personajes también se

ven.

Bueno, hay organizaciones sociales que son el estado, son gobierno, son las

que se asocian con el Rey de la soja, ¿en Moreno que ves?

Se fomentan los parques agroecológicos que está buenísimo pero a su vez es peligrosa la alianza o la presencia de personajes como Grobocopatel es una lectura que puede llevar, en realidad, a desnudar intereses ¿no? ¿Qué intereses hay en el fondo? Soy una simple ciudadana que puedo llegar a observar eso y ver de que es peligroso y que no sé qué intereses de fondo hay y que está bueno promover la agroecología pero ¿a qué costo?

AUDIO JULIETA

Si de costos versa el análisis, es de búsqueda inmediata conocer las medidas de resistencias, dando la dimensión precisa al paquete de ordenanzas que respiran solo aire institucional en los pueblos fumigados. Adriana, de Conciencia Agroecológica de 9 de Julio, expone el difícil trabajo para controlar el uso de los mosquitos que bañan las hectáreas y con el efecto de la deriva alcanzan distancias invisibilizadas: «¿Cómo podemos resistir a este modelo que nos está intoxicando y nos está matando de a poco? Es organizarnos como vecinos, vecinas y llevar propuestas, ahora sabemos que las propuestas que terminan en el Estado luego el Estado te pone excusas, en el sentido de si te dan un poquito de pan luego te quitan el postre. Que quiere decir, capaz logramos implementar una ordenanza pero después el Estado municipal te dice, “no, nos alcanza el dinero para poner fiscalización a cada evento que ocurra, no podemos controlar al mosquito” ¿Qué pasa entonces en esa ordenanza? Hay que estar muy alertas porque “hecha la ley, hecha la trampa”. Son las mismas entidades del campo las que proponen soluciones, o sea, es el mismo productor el que va a pagar a un ingeniero agrónomo que va a fiscalizar un mosquito que va a cruzar en un horario que el vecino no lo va a ver, no le va a poder sacar la foto. El tema central es que este modelo hay que cambiarlo, que existe una alternativa que es la agroecología y entonces nos tenemos que organizar para ir por ese modelo y no descansar, no cansarnos, siempre persistir, la resistencia y la resiliencia tiene que ser permanente, es la única manera de ganarle a este modelo….

Para que la resiliencia tenga sentido, ¿es realizar acciones pequeñas, combinadas, vinculadas con otras luchas que otorguen un cierto carácter positivo?

No hay acción pequeña, todo suma, todo suma, pero tenemos que ir contra el

sistema integral porque vamos a ganar una pequeña batalla y la guerra va a continuar, esto

continúa porque los agrotóxicos con este sistema productivo se están metiendo

en todos lados, o sea, las buenas prácticas agrícolas proponen controlar la deriva primaria

pero existen las secundarias, existe un residuo que se mete dentro del alimento que

comemos todos, no lo va a oler el que está en medio de una gran fila pero se lo estará comiendo, se lo dará a sus hijos. Entonces tenemos que luchar por un mejor sistema productivo, político, económico y social, que garantice los derechos que nos prometen y siempre vulneran.

AUDIO ADRIANA

Derechos, conquistas, humanos. El agua que consumen nuestras niñeces en las escuelas ¿es potable? ¿Alcanza con el Estado presente que coloca en cloro en los tanques, realiza una prueba y autoriza el consumo? Existen certezas que construyen todas las dudas. Leonardo Moreno es trabajador de la educación en Luján, Mercedes y Exaltación de la Cruz afirma: «Lo que planteo sobre el agua responde a dos estudios que se realizaron, uno en Tandil y el otro en General Pueyrredón, donde se demostró que hay agua contaminada con agrotóxicos en varias escuelas, en algunos casos analizados se encontraron entre 15 o 16 agrotóxicos, de los que buscaron. Desde ahí el año pasado creemos la campaña de «El agua limpia en las escuelas» que hoy tiene un desarrollo en Buenos Aires, Córdoba y Chaco. Lo que ponemos en debate es algo tan elemental como qué tipo de agua tomamos en las escuelas. A principio de cada año o ciclo lectivo se hace un estudio bacteriológico a cargo de los Consejos Escolares, y que define si el agua está bien o mal. Si es lo segundo el problema, como se dice en la jerga, se resuelve con cloro porque se habla de bacterias y sigue entre comillas la normalidad pero está claro que no es un estudio integral del agua. Durante años confiamos en el mismo Estado, que genera las políticas públicas para contaminarnos, creyendo que hacía los estudios del agua. Pero surge que con algunos estudios hechos en escuelas rurales y que se fue ampliando por la campaña que sostenemos. En 2021 se hizo en escuelas de Exaltación de la Cruz donde se comprueba que en el agua de red había glifosato en la zona de Capilla del Señor, la ciudad cabecera. Así podemos demostrar que cuando se analiza aire, agua y suelo se encuentran rastros de distintos contaminantes. De ahí surge la campaña que exige estudios integrales del agua, y eso se lo pedimos a los Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que la exigencia está en que esos estudios se hagan laboratorios consensuados con quienes estamos en esta Campaña porque, depende la zona, puede haber agrotóxicos y en otros lugares existir metales pesados en el agua y arsénico, que es un metaloide. Incluso se puede dar una combinación de glifosato y arsénico. Como parte del trabajo pusimos a disposición un Recursero que cuenta de cuatro ejes. Uno es la acción sindical y como trabajamos ese plano. Lo segundo es la acción como comunidad educativa, saber del agua, trabajar eso en el aula y, si somos equipo directivo, aplicar todas las herramientas.

AUDIO LEONARDO

Si de agua se trata, para escuelas dignas, el acta paritaria de CTERA del año 2011 afirma en su primer punto:

Encuentro Pluricultural de Pueblos Fumigados y Agroecología Hacia el Buen Vivir cerró su actividad sin marcha por la calles de General Rodríguez.

La discusión sobre la participación de partidos, estructuras, organizaciones y afines que maquillan con verde su apoyo al modelo y sistema que cuestiona el Encuentro, resultó de interés… como un camino que deber ser saldado.

Tomando la propuesta de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, que llegó en la tarde del domingo, fue ungida como «madrina» del Encuentro, y a sus 92 años dejó el mensaje: «luchar todos los días, no cansarse, seguir luchando porque todo suma».