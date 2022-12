«Al gobierno municipal no le importa la salud de los /as alumnos /as de las escuelas»

COMIDA EN MAL ESTADO, CAJA MESA BONAERENSE –

María Rosa Álvarez sostuvo en todo el año 2022 un valor crítico hacia las políticas que en materia de infraestructura no quedaron resueltas. También la prestación de comida que está lejos de ser alimento nutritivo para las comunidades que padecen hambre y necesidades. Con la caja reforzada de Mesa Bonaerense que cubre diciembre y enero 2023, llegaron los artículos navideños y el pan dulce con hongos, verde, al igual que aquellas tartas de marzo. Luego de la entrevista realizada en el programa Quórum, horas antes de celebrar la Navidad, abrió un paquete de budín que le fue entregado en la Escuela Primaria N° 39 (Cuatro Vientos) encontrando marcas distintivas de vencimiento, una prueba para analizar desde la pregunta: ¿cómo vencen productos ultraprocesados? Más allá de los datos que trae el envoltorio, ¿de qué fechas son?

«Lo que te da bronca es que hace tiempo venimos denunciando el mal estado de la comida que entregan en las escuelas, el arroz con gusanos, las tartas verdes, naranjas podridas, las pizzas que eran una feta. Lo que da bronca es que el gobierno no quiere escuchar. No le importa la salud de los pibes y son tan hipócritas que dan clases de nutrición a las cocineras de las escuelas», denuncia María Rosa, convencida que la educación y la salud no se negocian: