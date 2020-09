0 shares







ATE VA A LA MESA PARITARIA CON UN PORCENTAJE BAJO EL BRAZO –

Definido el 28 de septiembre. Autoridades de gobierno con los cuatro gremios paritarios, SITRAM, ATE, Asociación Sindical y UPCN. Cuarentena, pandemia, pizarra con números, tal vez un power point, y alcanzar acuerdo. Ganar a la inflación es una quimera, no perder tanto puede significar un logro a mostrar.

Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, tiene como premisa entender la crisis y las posibilidades reales: «

De acá a fin de año o pensando hasta febrero de 2021 ¿cuál es el porcentaje que ustedes estiman de piso para que la pérdida no sea tan fuerte?

El piso que se estima en lo acumulado del año es el 19%, hay que cerrar el tema paritario del 2019 porque quedó encerrado en este año, quizás se entienda como que es un inicio de paritaria 2020 pero las dos cuotas de aumento corresponden al 2019. Hablamos del 19 % de inflación acumulada en el año mínima, y de lo que se debería (rever) este año. Cuando iniciamos la discusión en marzo las estimaciones variaban entre el 35 y 45% de lo que hicieron los demás sindicatos, nuestra postura fue hacer un seguimiento del acumulado en la inflación y ver si se podía, y como vos decís está muy lejano, discutir la pérdida de poder adquisitivo, pero al menos no seguir perdiendo frente a la inflación es el planteo de base. Creo que tenemos que poder escuchar, después de meses, cuál es la situación económica y financiera del Municipio porque no hemos tenido esa posibilidad en concreto, hay anuncios y todo, pero no sabemos cuáles son las proyecciones en cuanto a lo que es la nueva licitación de la cooperativa de recolección de residuos y otras cuestiones que son de interés para poder generar una discusión franca en materia salarial. Habíamos anticipado que no variaba más que entre 35-45% y se abría la discusión de si seguíamos dando el ejercicio paritario de marzo a marzo como se venía dando o se achicaba el ejercicio. Si se achica el ejercicio es también más difícil complejo poder conseguir el mismo nivel de porcentaje, pero hay mucha expectativa y mucha necesidad por parte de las/los trabajadores/as, esperamos mínimamente que haya algunos datos económicos para generar una discusión más seria.

AUDIO 1 CRAVERO

¿Cuál es el básico que tiene hoy un trabajador /a municipal?

Estamos hablando de 16 y 17 mil pesos pesos promedio de la categoría C, es el básico de un trabajador/a municipal de inicio. Hay muchas áreas que tienen bonificaciones con lo cual ese salario se ve compensado, pero hay sectores que no tienen ningún tipo de bonificación o están en uso de licencia y están en el proceso de arranque y cobran $17.000

Estamos hablando de básicos de pobreza e indigencia si miramos las escalas y proyecciones estadísticas que tiene hoy la Argentina ¿es así?

Si, aunque es cierto que es uno de los salarios más elevados, la realidad y lo que denominamos la deuda histórica en todos los niveles de ATE, los provinciales tenemos básicos que oscilan entre los 16 y 17 mil pesos, más allá de las bonificaciones, y es una deuda terrible. A la hora de hablar de una carrera en Provincia no se puede despegar nunca una carrera porque atado al básico cada uno de las categorías que puede acceder un compañero/a no impactan en el salario. La deuda histórica es de la Municipalidad y de todo el Estado, hay mucha deuda con la precarización laboral, salarios básicos atrasados y la falta de una carrera administrativa que promueva el crecimiento laboral. Si hablamos en esos términos entendemos que es un salario que está por abajo de la línea de la pobreza, cercano a la indigencia, pero dentro del marco del Mínimo, Vital y Móvil que también debería ser una discusión nacional el monto que es ínfimo en la economía de una familia.

AUDIO 2 CRAVERO

ATE va a la mesa paritaria del lunes, junto con SITRAM, la Asociación Sindical y UPCN. ¿El piso de ATE cuál es? El techo estará determinado por las posibilidades que tiene el Ejecutivo y ustedes van a evaluar que necesita un trabajador para no ser tan pobre, pero ¿su piso cual sería?

El piso lo establecemos y vamos a seguir haciéndolo con la mirada que tienen los trabajadores, entendemos que es una reapertura y no va a ser el cierre de la primera etapa. Nuestro piso podemos decir que hoy es un 30% y quizás nos quedamos cortos, por eso también tenemos que ver las estimaciones que hacen los compañeros de ATE nacional en el INDEC y los datos económicos. Entendemos que no podemos perder frente a la inflación, es una realidad, este año no se puede perder y eso habla de que el piso es del 19% al 23 de septiembre, esta ecuación va a cambiar en la dinámica que se ve en la mesa paritaria. Tenemos la realidad concreta, las estimaciones y proyecciones que tiene que entregar o no el Municipio en la próxima reunión y entendemos que después de muchos meses hay que reacomodar la dinámica, aceitar los mecanismos para poder llegar o intentar llegar a los acuerdos. Vamos a ver qué es lo que ofrece como contraparte el Ejecutivo Municipal, si decimos un 30% como piso para un cierre por ahí nos quedamos cortos porque hay que seguir evaluando la proyección de la inflación y como eso impacta en los salarios de las/los trabajadores.