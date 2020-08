0 shares







CARTA DE UN VENDEDOR A LA JEFA COMUNAL –

Una cita de calendario: jueves 13 de agosto, Teatro Marechal con función asignada para alquilar butacas: venta ambulante, pliego de contratación de personal para levantar la basura, algo de fibra óptica, Sandra y Rubén Ciudadanos Ilustres y mucho más.

Pero antes del super jueves, vendedores /as históricos /as, apelan a una reflexión que no está escrita en los papeles sino que se encuentra derogada en las modificaciones introducidas al proyecto original.

Daniel Geréz escribió una carta a la Intendenta Mariel Fernández :

Señora intendenta me dirijo a usted muy atte quiero comentarle que soy uno de las 30 familias de vendedores de venta ambulante de puestos fijos del Centro de Moreno que está a punto de quedar sin derecho a trabajar a través de la decisión que usted tomó. Quiero contarle algo que usted sabe, necesito decirle que se está por cometer uno de los errores más grande de que tenga memoria en una gestión municipal en Moreno, usted bien sabe que el que menos tiempo tiene trabajando en Moreno tiene 20 años, yo no puedo entender que usted con todas las facultades que tiene no pueda entender que todos tenemos un derecho adquirido que hasta en dictadura tuvimos la posibilidad de trabajar, que estando en democracia hubo 5 ordenanzas inclusive la de 2018. Quiero ayudarla hacer memoria que usted prometió darnos soluciones ni bien ganará pero cuando ya empezó a ejercer su mandato lo primero que hizo fue fallarles a los que la votamos, los que creímos hoy todos sentimos que nos mintió. Paso a contarle que necesitamos esos lugares porque cada uno a dejado su vida bajo el sol, bajo el frío, bajo la lluvia, hoy producto de esa vida ya muchos no están y esos hombres o mujeres que han partido nos dejaron un legado sentimental porque en esos lugares que usted hoy no reconoce se han criado hijos, muchos han sido abuelos y lo peor muchas familias han perdido a sus parejas. Hoy a causa de ese tiempo que le recuerdo, muchos estamos enfermos, otros sobrellevan discapacidades irreversibles, hoy apeló a su sentido común sabe para que, para que el jueves cuando se trate el tema de la venta ambulante usted pueda rever su decisión y nos pueda dar la tranquilidad de que podamos quedarnos en nuestros lugares, por la historia que representa para cada una de nuestras familias. Desde ya gracias y como decía Perón no hay mejor cosa que un peronista ayude a otro peronista o el pueblo unido jamás será vencido. Mis saludos y de las 30 familias que necesitamos de su sentido común.