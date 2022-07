«Alberto Fernández le tiene que agradecer a Juan Grabois que le avisa con vehemencia que el hambre no se soporta más»

Representan en Moreno a la fuerza que conduce Juan Grabois, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. La radiografía del momento, reconociendo la temperatura en los barrios, da cuenta de una crisis enorme con consecuencias indeseables si los gobiernos no atienden los fuertes exigencias más que demandas.

Luca arranca la entrevista con Desalambrar:

¿Qué es lo que miran ustedes desde acá del territorio con este despliegue que se está dando constantemente en la Argentina y el Conurbano?

Creemos que hay dos cuestiones, una tiene que ver con las cosas que se naturalizan y las cosas que indignan. En lo que va del invierno murieron 14 personas tiradas en la calle, y sin embargo a eso no hay una respuesta de indignación. No hay una respuesta de que eso no se tolera más, se naturaliza. Es otro pobre más que se murió en la calle. Un poco lo que planteó Juan Grabois, tiene que ver con que ya hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que no toleramos más eso, que ya no nos parece natural que la gente se muera de frío en la calle o que la gente no pueda saber qué come a la noche. O que no tenga una respuesta para darle al hijo cuando le pregunta qué comemos.

El planteo de Grabois en el discurso encendido, que muchos decían ¿por qué? Y porque está indignado. Habría que definir qué es lo que nos indigna para decir ‘hasta acá, no más’. No solamente quedarnos en el mensaje al presidente de la Nación que ha ayudado muchísimo a las organizaciones pero no alcanza. ¿Y entonces cómo se sigue?

Yo creo que el presidente en todo caso tiene que agradecerle a Juan, que Juan esté en un acto planteándole estas cosas con tanta vehemencia. Porque una cosa es avisarle cómo viene la mano y otra cosa es que el Presidente la vea cuando ya la cosa es insoportable, cuando la gente está en la calle y ya no aguanta más. Porque cuando ya el hambre no se soporte en la casa de cada barrio, la gente va a salir, no le va a preguntar a Juan o a mí, o a Alberto o quien sea, sale a la calle a buscar lo que necesita.

¿Vos ves que estamos lejos de eso?

No, estamos bastante cerca. Y no es una opinión es una realidad que la vemos. Hoy los comedores sociales, los comedores populares estamos aguantando el hambre en los barrios. Esto es así, no solo las organizaciones como la nuestra, los comedores vecinales, la Iglesia, las propias municipalidades. Estamos paliando que la gente pueda comer, la comida no alcanza. ¿Qué pasa si durante una semana los comedores nuestros no pueden abrir porque no tienen mercadería? Explota, pero no el comedor, explota el barrio, explota el centro, explota todo.

Un salario básico universal o como dijo Juan Grabois ‘pónganle el nombre que quieran, pero algo que garantice lo mínimo’. Fíjate que eso mínimo es por debajo de la línea de indigencia. Yo creo que eso también es una mirada que tenemos que tener porque ustedes son el Movimiento de Trabajadores Excluidos. ¿Por qué fueron excluidos? Alguien lo hizo a partir de políticas públicas, tal vez no estamos muy preparados para comprender las mismas, pero el resultado es este.

Sí, de políticas públicas que avalaron eso, pero la consecuencia viene de los intereses de los mercados concentrados. Acá no es cuestión de echarle la culpa a tal o cual gobernante, en todo caso los gobernantes y el Estado son intermediarios entre los sectores populares y el sector concentrado de poder que lo que busca es maximizar ganancia. Ellos van a hacer lo que tienen que hacer para maximizar ganancia constantemente. Si el Estado no está en el medio para defender a quienes menos tienen, esa ganancia se va a acrecentar a costa nuestra. Ayer tuvimos una medida de fuerza donde se limitaba la cantidad de colectivos que circulaba en la zona del AMBA, hoy aparece el 40% de aumento en el boleto. El subsidio que ayer las empresas de colectivos estaban reclamando, hoy el Estado dice: lo van a tener que poner los usuarios. No se pone más a través de un impuesto que pagamos todos, a través del IVA que pagamos todos, ahora lo pone el usuario que tiene la necesidad de ir a trabajar, la necesidad de ir a trabajar. Es una muestra clara de hacia dónde está el Estado trabajando.

Juan Grabois, la UTEP y otros dirigentes han mantenido una buena relación con Alberto Fernández y el gobierno. Es más, el Presidente ha destacado el gran aporte de los movimientos sociales para construir la economía popular. Por eso algunos dicen por qué Grabois impacta contra Alberto y Cristina, adjudicando a Grabois alguna responsabilidad

¿Responsabilidad de qué? ¿De decir la verdad, de decir lo que piensa? En todo caso habrá que definir qué significa impactar contra la figura de Alberto, la figura de Cristina. Yo sostengo lo que dije hace un rato, lo mejor que puede hacer el Presidente es agradecer que le estamos avisando, no lo que hacemos las organizaciones sino lo que pasa en la calle. Va a llegar un punto en el cual como organizaciones no podamos conducir más esto, no podamos dar una respuesta al agujero que deja el Estado.

¿Qué ves de Moreno en este mapa de crisis que es crítico?

En Moreno hay una organización hermana conduciendo el ejecutivo que es el Movimiento Evita. Yo creo que es una experiencia nueva, no existe en Argentina otro municipio conducido por una organización social. Y la verdad que se han dado muestras de muy buenas discusiones, de pluralidad en muchos casos. Creo que hay cosas por mejorar, sobre todo los tiempos de algunas cuestiones, pero me parece que hay que apostar a este tipo de construcciones y mostrar que las organizaciones sociales podemos conducir Estado.

En el territorio ¿qué ves hoy que te alarma, que te preocupa, que puede llevar a esta explosión porque ustedes ya no tienen las herramientas para contener o para conducir?

WALTER: Lo que preocupa quizás no es tanto lo que es la gente grande, sino los chicos. Los jóvenes, está impactando mucho en ellos, obviamente lo que hace el apriete de economía, hace que los chicos no puedan llegar a un montón de cosas, abarca lo que es estudio, lo que es el barrio.

Impacta mucho ¿por qué?

Porque lo que los pibes ven que no tienen para comer, si bien nosotros estamos dando una tarea de que se les da hoy la ayuda con comida, se hace un roperito, se entrega ropa. Hacemos lo que está al alcance para poder ayudar a la familia que está pasándola mal y eso no es de un estado, ni de ningún lado, es de una gente que se puso en común y ve la realidad y la gravedad de un barrio. Y los chicos es jodido porque cada vez hay más inseguridad, consumo. Están apagando desde un lado muy turbio lo que son los jóvenes. Los pibes cuando te dicen ‘yo no quiero drogarme’ y sin embargo terminan drogándose igual. ¿Por qué? Porque está hecho de tal forma, está craneado tan turbio. Al pibe se lo apaga y se lo anula. Al anular los chicos ya tenemos la vía libre para el futuro lo que queramos hacer, es la realidad.

¿De qué manera se puede entrarle a una discusión tan importante como es el trabajo? El trabajo como motor del ascenso social, identidad, de proyectos, en este marco que estamos viviendo. Cuando Juan Grabois dice ‘por lo menos algo para que no nos caguemos de hambre’, es que llegamos al límite

Hoy para poder barrer un baño o lo que sea te piden título secundario, idioma, y un montón de cosas. Estamos poniéndole trabas para que la persona que pueda llegar a trabajar, que lo único que necesitamos es estar bien, sanos y tener dos manos y dos piernas y capacidad mental para poder manejarnos, le están metiendo trabas para que pueda solventar sus gastos o llevar comida a su casa. Ese famoso te tomo a prueba que son dos meses o tres meses y patada. Y ellos siguen haciendo plata. Esa parte hace que nosotros ahorremos un montón de plata en pagar una persona, el papeleo, es un numerito… pasan y pasan… y cuando te das cuenta algunos ni siquiera tienen aportes jubilatorios, no llega a nada porque dura dos meses acá, tres meses allá. Y el pibe la verdad que busca solución y querer llevar el mango a la casa. ¿Y qué hacemos? Laburamos de albañil, de pintor, laburamos de lo que podemos y en cuanto a eso, apreta, a la hora de la economía de una persona que no puede solventar gastos ¿cómo hace para pagarle a un pibe para que venga aunque sea a cortarme el pasto a mi casa? Estás empujando a un abismo a todo un pueblo. ¿Y vos qué esperas que haga el pueblo ¿Que se quede cruzado de manos o que salga a la calle y te explote el país?