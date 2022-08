Alberto Fernández se reunió con Massa para evaluar las medidas y la «hoja de ruta»

El Presidente y el flamante ministro de Economía compartieron un almuerzo en el despacho presidencial de Casa Rosada para analizar los próximos pasos a seguir.

El presidente Alberto Fernández mantuvo este jueves un encuentro con el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, en el que «evaluaron la situación a partir de los últimos cambios que se dieron» y «avanzaron en la hoja de ruta e implementación de alguna de esas medidas».

Fernández y Massa almorzaron en el despacho presidencial de Casa Rosada, en una «larga reunión de trabajo», informó la portavoz Gabriela Cerruti en una de sus habituales conferencias de prensa semanales de los días jueves en la Casa Rosada.

Además, Massa llevó para la firma a Fernández el proyecto que establece un régimen especial para exportaciones del excedente de petróleo a partir del 1 de enero próximo. Se trata de un régimen de «beneficios e incentivos a las empresas» para que traigan dólares, dijo la portavoz.

«Recuperamos una cierta sensación de estabilidad», destacó Cerruti, y agregó que «ha pasado ese momento virulento de especulación de las últimas semanas», en referencia a la volatilidad del dólar.

La funcionaria, además, señaló que las consultoras privadas «ven con optimismo las medidas» anunciadas el miércoles por Massa y que ya están «siendo implementadas».

Asimismo, remarcó que el canje voluntario de bonos «que vence el martes tiene una adhesión del 60 por ciento».

Sobre la segmentación de las tarifas, Cerruti explicó que el «80 por ciento de los nueve millones de hogares» que solicitaron el subsidio «gasta menos de 400 kilowatts por mes», por lo que, reafirmó, «el 80 por ciento de esos hogares va a tener el subsidio completo».

«Cuatro millones de hogares no pidieron el subsidio», indicó la portavoz, porque «no califican o no lo quieren», y manifestó que «efectivamente» se va a «recaudar más».

«El gas y la luz son bienes de difícil acceso al mundo que tenemos que cuidar», enfatizó, y apuntó a «un ahorro de energía persistente» en el país.

SILVINA BATAKIS COMENZÓ A TRABAJAR COMO NUEVA PRESIDENTA DEL BANCO NACIÓN

La exministra de Economía, Silvina Batakis, comenzó a trabajar este jueves como nueva presidenta del Banco Nación, (BNA) a la espera del decreto presidencial que la habilite para asumir formalmente su cargo, confirmó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.



Batakis ya estuvo reunida el lunes con el presidente saliente de la entidad, Eduardo Hecker, un encuentro en el que dialogaron sobre las principales políticas que llevó adelante desde el cambio de gestión en diciembre de 2019, y este jueves tuvo sus primeras reuniones con funcionarios de la entidad como nueva presidenta a cargo, confirmaron a Télam desde el BNA.



«La ex ministra Silvina Batakis ya está a cargo del Banco Nación. Va a empezar a tomar las primeras medidas en su nuevo rol y, entre ellas, va a ser evaluar la continuidad o no de todos los directores del Banco», señaló Cerruti durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada de los jueves.



Desde la asunción del nuevo gobierno que el BNA sumó 4,5 millones de nuevos clientes, totalizando 13,6 millones hacia el 1er semestre de 2022, y otorgó 2,6 billones de pesos en préstamos al sector privado, lo que representó cerca del 9% de la inversión total del país, del cual el 89% fue dirigido a pymes.



Además, la recuperación patrimonial no solo compensó el total de lo que se había perdido durante la gestión 2015-2019, sino que también ha permitido superar el nivel patrimonial registrado en diciembre 2015.



En cuanto a los avances en materia de inclusión financiera y avance tecnológico, hubo 7,1 millones de usuarios únicos de la billetera digital BNA+, convirtiéndola en la app bancaria con más usuarios de todo el país.



Asimismo, BNA+ se convirtió en el canal con el mayor caudal de usuarios del banco al representar el 65% de las transacciones totales de la institución, unas 6.745 millones transacciones por BNA+ hasta el momento, al tiempo que hubo más de 2.6 millones de nuevos clientes que se sumaron a través de BNA+, descomprimiendo la atención en la red de sucursales e iniciando una relación completamente digital.