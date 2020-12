0 shares







LA DUARTE, AGRUPACIÓN QUE INSTALA UN PLAN –

¿El Presidente puede ser sostenido un mandato más cuando recién pasa su primer año de gobierno? ¿Es la arquitectura de la oposición la que empuja a una unidad táctica del Frente de Todos?

Jorge Duarte, ex funcionario nacional, ex Secretario de Seguridad (gestión Festa), colocó su apellido a la agrupación que pinta algunas paredes de Moreno. A metros del Centro de Monitoreo Municipal (K41), el hombre habla de la política que no puede alimentar los personalismos: «Estamos en un capítulo siempre de crecimiento y en un capítulo donde creo yo que tenemos, vos lo sintetizabas bien, el tema del personalismo, y donde creo que de una vez por todas aprender esta enseñanza que la política nos va marcando cada determinados ciclos, vos lo marcabas, pasó con Perón y si lo analizamos también Perón podría haber dejado a Cámpora en el gobierno y después nuevamente vuelve a pasar con Néstor y con Cristina, en esta alternancia que ellos plantean, donde primero gobierna Néstor, después Cristina y de no haber pasado lo que lamentablemente pasó que fue la muerte de Néstor, era Néstor probablemente. Ahora, la manera de convivir y conducir en la política, es entender que no somos nosotros únicos los que tenemos que conducir un espacio. Nosotros cuando salimos a pintar, salimos a pintar diciendo que La Duarte es Alberto, la síntesis de eso sería que La Duarte es esta coalición que Alberto conduce y encabeza

Te voy hacer la pregunta que yo no creo que sea contra fáctica porque hay un resultado puesto, lo contra fáctico es una valoración de aquello que podría haber ocurrido y que queda pendiente en una charla de café que no es esta, Alberto no podía ser presidente sin Cristina lo que estaba claro era que Massa no podía ser presidente y Cristina tampoco, Alberto sí, con lo cual el presidente es él porque fue concebida la coalición de ese modo. Ahora lo que yo no veo es que entiendan que él es Presidente, La Cámpora tiene una posición y juega vos lo sabes, que el moviemientismojuega a través de Pérsico, en definitiva Alberto Fernández sería como el mejor equilibrista que he visto en el último tiempo, el tema que el equilibrista se puede caer y si ocurre estamos en un problema

Alberto es la síntesis, Alberto es la experiencia y capacidad para poder conducir este ciclo, este ciclo que yo creo que se va a extender y yo creo que Alberto va a tener reelección

¿Alberto hasta el 2027?

Que me parece que va a ser sano para la política inclusive

Si se fortalece la idea de coalición y el funcionamiento de coalición, estamos sujetos a eso

Estamos sujetos, vos lo decias en la introducción, sino que gane Rodríguez Larreta. Larreta no es un bobo, es un tipo que viene en la política de los años ’90, donde ocupó diferentes cargos y se dedicó ha aprender, yo no lo votaría, ahora él tipo se dedicó, a ir creciendo y construyendo a pesar incluso del macrismo, entonces es un tipo para no sacarle el ojo de encima con las cosas que hace. Mirá, la idea es siempre trabajar para hermanarnos para que estemos todos los mas contenidos posible dentro de una propuesta, dentro de esta propuesta hay que ver como se mueven cada uno de los actores políticos nosotros vamos a trabajar en función de la unidad, en función de como diría Martín Fierro si entre hermanos nos peleamos nos devoran los de afuera, y me parece que es transcendental que los dirigentes políticos entendamos esto

Ya que me quedo claro que La Duarte es Alberto ¿la segunda pintada que dice?

La segunda pintada dice el estar a favor del aporte único extraordinario

¿Y la tercera? ¿Aborto legal, seguro y gratuito?

Yo creo que es una discusión que tenemos que hacer, hoy por hoy hay una contraofensiva celeste por decirlo de alguna manera, yo creo que a nivel eclesiástico puede haber algún tipo de reacción

El Papa fue durísimo

Ahora convengamos que esto, que la política se nutre de sinceridad y nosotros estando en Moreno vemos que pasa con ese tipo de casos, lo que está no salva ninguna vida, el aborto clandestino no salva vidas entonces me parece que hay que corregir ese cauce y también empezar abrir un poco la mentalidad, la ley puede ser buena, puede tener errores, me parece que hay que discutirla y avanzar en esas cosas sobre todo porque la medicina se mantiene dentro de sus canones en ese sentido, no es que vos tenés una flexibilidad para moverte, es muy poco lo que hay y lo dictamina la justicia, justicia que está también menospreciada en Moreno porque

Están los cargos pero no los nombramientos

Y es más, el Estado no tiene alquilados esos edificios para que eso funcione. Si nosotros pensamos que la seguridad es un problema de la policía por ejemplo, no es así, nos estamos mintiendo, es un problema de toda la sociedad y como cabeza de la sociedad, la justicia es quien a veces tiene que actuar y se queda en su tranquilidad absoluta, se queda en sus buenas condiciones de vida sin observar que a la gente le está pasando esto.