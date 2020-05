0 shares







LA SANGRE LLEGA AL RÍO… TAMBIÉN EL ARROYO –

Es ideológico, para entendidos, mal intencionados o desaprensivos. El 1° de Mayo en medio de festejos, conmemoraciones y aislamientos, la Cooperativa Avícola Moreno arroja sangre sin tratamiento al contaminado arroyo Las Catonas. Los vecinos /as alertan, interviene la Municipalidad de Moreno y confirma el vuelco de efluentes mediante conexión clandestina. Sale el comunicado de prensa con fotos de la intervención. El tanque de 30 mil litros se ve con claridad. Faltan imágenes del tractor o la cabina del vehículo de gran porte, ¿por qué?

Es imputado el presidente de la Cooperativa Avícola Moreno Ezequiel Lizarraga. Se clausura y la pregunta es por qué no hubo secuestro de la unidad. Tal vez porque el cisterna es instrumento permanente y no circunstancial, entonces se clausura el GRIFO que recibe material de la planta, sangre que debió ir a la pileta de tratamiento que tiene la Cooperativa. La Intervención fue correcta y, con las pruebas, el gobierno está en claras condiciones de aplicar sanciones ejemplificadoras porque el «vuelco de sangre coagulada no registra de sangre el daño ambiental ni el impacto en la población que vive a centímetros y metros del curso de agua», todo en tiempo de COVID -19.

A la justicia federal fueron las actas. En lo Administrativo debemos esperar la multa e incluso el cese de actividades por la flagrante negligencia y por la premeditación: el vuelco se hace el 1° de Mayo donde la actividad es casi total.

Pero como todo es ideológico, cuarenta y ocho horas después de la grave infracción, en la cuenta oficial de facebook de la Municipalidad de Moreno aparece la Cooperativa Avícola como receptor de donaciones en efectivo de aquellos /as que tienen dinero para aportar y ser solidarios.

El dinero que puede ingresar en la cuenta de la Cooperativa Avícola Moreno, Frigorífico Moreno y Cooperativa Norchichas, se transforma en alimentos que, probablemente, tengan destino de ollas populares.