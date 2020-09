0 shares







REAPERTURA DE MESA PARITARIA –

Hay una capacidad instalada de los Ejecutivos de administrar los tiempos, los recursos y las posibilidades, más cuando del otro lado del mostrador existe la voluntad de aceptar pero comprender las reales opciones. Esta mañana finalmente miembros del Departamento Ejecutivo recibieron a los representantes paritarios de CINCO entidades. Sorpresa para algunos, formalmente invitado Orlando «Manolo» Castillo, Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales (SEMM). Ocurre que una de las últimas medidas del gobierno de Walter Festa fue otorgar los códigos de descuento al SEMM. El 27 de noviembre de 2019 en el Salón Latinoamericano se firmó el acta:

http://federacionmunicipal.com.ar/el-municipio-de-moreno-le-otorgo-los-codigos-de-descuento-al-semm/

La reapertura tuvo como eje escuchar las «demandas» de los gremios. El Ejecutivo, representado por Alberto «Beto» Conca (Secretario de Gobierno) y Mariela Bien (Secretaria de Economía), no ofreció porcentaje aunque le confirmó a los paritarios que en octubre se dispondrá de un tramo de recomposición (al básico), lo que significa que los trabajadores /as municipales lo perciban en los primeros días de noviembre. Por la realidad económica y financiera, no es irrisorio pensar que los números del Municipio estén en un 15 por ciento para lo que resta del año.

Ariel González, Secretario de Asuntos Gremiales de SITRAM, dijo sobre el encuentro de reapertura: «En principio la idea era escuchar, refrescamos un poco la propuesta hecha el 12 de marzo y actualizamos un poco la realidad, la situación. Si bien ellos escucharon cual es nuestra propuesta nosotros nos basamos en que pretendemos o creemos que es urgente una recomposición salarial para las trabajadoras y trabajadores municipales de Moreno, esto tiene que ser siempre acorde a la inflación más allá de la situación que atravesamos por la pandemia, siempre ser conscientes y entender la realidad, el compañero y compañera no puede seguir perdiendo poder adquisitivo respeto a la inflación. En este marco el Ejecutivo municipal se hizo eco y confirmó un primer tramo de aumento con el sueldo del mes de octubre que se va a ver reflejado en el básico de las trabajadoras y trabajadores, pero todavía al ser en el marco de la primer reunión y demás no establecimos un porcentaje pero si se estableció fecha para la próxima reunión. En la próxima reunión también abordaremos como cerrar esta paritaria, como siempre nosotros entendemos que es de marzo a marzo, si bien este año la idea original era correr o adelantar los aumentos del año calendario, es decir hasta diciembre como era en algún momento, pero entendiendo la realidad de este año va a ser difícil, entonces en estos 5 meses que quedan calendario paritario, hasta febrero 2021 ver como cerramos los otros tramos también para llegar el aumento salarial acorde al índice inflacionario».

AUDIO 1

Esto que escuchó el gobierno y que quedaría asentado el próximo 8 de octubre, sería el primer tramo ¿es así?

En principio el primer tramo ya quedó para firmar en octubre y lo que se seguirá discutiendo es el porcentaje inicial y como terminamos el año paritario para los meses siguientes

¿Si es octubre cuándo se cobra? ¿En noviembre?

Exactamente, el sueldo de octubre lo cobraríamos los primeros días de noviembre

AUDIO 2

Se firmó un acta con sólo tres de las cinco entidades. (SITRAM, ATE y UPCN)