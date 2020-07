0 shares







LORENA CÁCERES APLICA SU FUNCIÓN –

Es una manifestación institucional y política. Mucho más que una carta de catarsis individual, la consejera escolar (elegida en el año 2017) coloca en debate el modo de actuación de la mayoría del Frente de Todos que posee cinco miembros sobre diez que tiene el cuerpo colegiado. Destaca o subraya la negativa del «oficialismo» en brindar los expedientes y la información que es de todos, salvo que una parte anule a la otra o la reduzca a la convocatoria de levantar las manos bajo el novedoso concepto de creer en la buena voluntad por encima de los papeles.

Escribo esta carta abierta, para hacer pública la impotencia que siento y el repudio a lo que sucede en nuestro querido Moreno, más precisamente en el Consejo Escolar, lugar donde cumplo mandato desde diciembre de 2017. Escribo esta carta siendo consciente de que el ser humano es imperfecto, y que quizás he cometido errores tratando de hacer las cosas bien pero siempre poniendo el respeto por el otro, por la institución y por la democracia.



Fui elegida por el voto popular pero por una decisión ajena a mí me quedé sin hacer honor a mi cargo por dos años, periodo que duró la Intervención. En ese momento, llevé adelante las acciones que estuvieron a mi alcance y ante mi responsabilidad, pero decidí que debía respetar la Institución y por eso tomé distancia al igual que todos los consejeros.



Hoy lamentablemente, luego de ese periodo y retomando la normalidad de las tareas en el Consejo Escolar otra vez me veo despojada de mis derechos. Esta vez ante una demostración total de desprecio por la ética, la moral y la honra de un espacio que debemos cuidar y defender como es esta institución, teniendo que soportar el atropello de mis pares.

He presentado muchas notas y pedidos de informe a las autoridades auto proclamadas de este cuerpo, las cuales han sido desoídas y hasta me atrevo a decir que se han burlado de ello. Hemos denunciado, allá en diciembre, ante la Dirección de Consejos Escolares y aún seguimos esperando una respuesta. Por eso es que hoy decido contar mi impotencia como también la otra parte de la historia.

Desde un principio algunos consejeros impusieron el autoritarismo y la intolerancia por encima del diálogo. La ausencia de un consenso construido de forma participativa y democrática como lo requiere toda institución o cuerpo representativo. Impusieron la presencia de una consejera que tiene dos causas penales que la involucran en hechos de corrupción mientras desarrollaba su función como consejera escolar “Asociación ilícita en concurso real con defraudación en perjuicio del Estado reiterado en 78 hechos y uso de documento público falso” y «Estafa dentro del Consejo Escolar». Lo hicieron para poder acceder al poder total dentro de la institución. Si! lo digo con la voz bien en alto: la intención de que permanezca en su cargo solo fue por necesidad de imponer el poder, cayeron en el juego de “a nadie le importa» y no escucharon a la oposición ni dieron lugar a un proceso transparente y justo.

Impusieron las autoridades institucionales con la concentración del poder en sus manos, con la impunidad de nombrar como Secretaria Administrativa del cuerpo a la hermana de la Presidenta (Sonia Beltrán) en ausencia de la mitad de los consejeros, acto ilegitimo.

Sin embargo, seguimos sin poder formar las comisiones de trabajo que permiten llevar adelante nuestros deberes como funcionarios públicos, como así también seguimos sin recibir información del Servicio Alimentario Escolar en manos del municipio. Mientras entregan mercadería adulterada, vencida o en mal estado no podemos siquiera acceder a saber quién o por qué se habilitó a proveedores ya denunciados anteriormente, qué hicieron al respecto, qué medidas tomaron para que no vuelva a suceder, o cosas tan simples como saber cuándo van a entregar el bolsón que no entregaron en abril.



Nos exigen la presencia y el voto sin análisis ni debate de las cosas, queriendo llevarnos de las narices sin brindar la información correspondiente y creen que debemos conformarnos con solo saber que se gastaron más de 4 millones de pesos en pintura en plena pandemia, sin preguntarse por qué, para qué, en dónde, a quién o por cuánto.



Nuestra máxima representación institucional decide izar una bandera Wiphala junto con nuestra insignia patria, ojalá algún día los que hoy dicen ser patriotas y construyen un relato tengan el honor de aquellos que nos defendieron no solo para ser un pueblo libre sino también por la idea de una educación que permita generar igualdad, derechos y libertad. Ojalá pronto podamos devolver a esta Institución el honor y la transparencia que merece para ser un Consejo Escolar que brinde educación de calidad