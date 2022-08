«Algunos del equipo de Mariel no están entendiendo el problema, tampoco las soluciones»

En su historial político tiene cortes, piquetes, protestas, acuerdos, armados, corrientes, organización. Miguel «Kuka» Soler está dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y tiene en su cabeza la 25 de Mayo, una fuerza que acompaña a Mariel Fernández pero reclama instrumentos y herramientas para el trabajo:

Entró en debate esto de la formalidad, las conquistas del peronismo. Me dijiste que UTEP es el sindicato de pobres.

Unión de trabajadores de la Economía Popular. Un sindicato que nucleaba a los pobres.

¿Y ahora?

Sigue nucleando a los que menos tienen, siguen siendo pobres. Pero trabajadores formales si querés, el trabajo es siempre formal, lo que es informal es la paga. Cuando hablamos de trabajadores de la economía popular decía trabajo genuino, todo trabajo es genuino lo que no es genuino es que no tengan obra social, no tengan aporte laboral, no tengan una paga como corresponde.

Que tiene que ver con la conquista del peronismo básicamente ¿no?

Es una gran discusión y hay que entender cómo quedan hoy parados. El sindicato de trabajadores que están formalizados o dentro de la economía formal, también son pobres y tampoco les alcanza. Todos los días se encuentran con una dinámica en donde van a comprar y todos los días tienen aumentos y remarcan los precios. Tiene que ver con una cuestión más profunda, si los trabajadores de la economía popular, el sindicato de los pobres… ¡Si, el sindicato de los pobres! Porque no tienen a dónde reclamar, no tienen como tenían en los 70 o en los 80, una fábrica en donde podían hacer su protesta.

Yo lo veo desde este lugar y te hago una devolución. Es cierto que hay trabajadores formales pobres, incluso municipales, me lo dijo hace pocos días un dirigente. Salarios indigentes. Ahora hay un convenio, ese convenio regula y permite a la actividad laboral discutir con la patronal las condiciones óptimas. La UTEP no es eso, pero yo recuerdo de haber leído declaraciones de Esteban Castro diciendo que la economía popular es factor protagónico de este tiempo contra el capitalismo

Separemos la paja del trigo. Los sindicatos tendrían que pelear por sus trabajadores y porque no estén en este nivel de indigencia. Creo que ahí cabe destacar y valorar esto que de cómo se organiza y quiénes son los que representan a los trabajadores, a estos trabajadores en particular.

Hay que separar la paja del trigo, una cosa es la dirigencia otra cosa es el laburante…

Calculo que hasta que no tengamos representantes del pueblo ocupando los lugares que tienen que ocupar en el Estado, seguimos dependiendo de las voluntades de gente que no entiende a nuestro pueblo porque no es parte del mismo. Esteban Castro es un compañero que viene hace un montón de años con una lógica y una discusión, abrazando hasta el último de la fila como lo plantean, no como slogan sino como práctica cotidiana. Habla de la importancia de recuperar la solidaridad, de recuperar estos valores que se perdieron en la Argentina. Como trabajadores de la economía popular entendemos que uno de los pasos que estamos dando es recuperar esos valores, por eso unidades productivas porque el 11, 4 % del PBI es de la economía informal. Entonces organizar todo esto y lograr la formalidad de esto nos trae muchísimos problemas. ¿Cuáles son los problemas que trae? Lo formal no quiere que haya una competencia, nosotros no estamos queriendo competir, lo que queremos es sobrevivir, vivir mejor. Eso hace que nos organicemos en unidades productivas, en módulos productivos, que estemos discutiendo para poder avanzar con los mercados de la economía popular, si me preguntabas si es lo óptimo y bueno, el capitalismo viene pasándonos por encima hace un montón de años, desde el comienzo mismo de su existencia se queda con el plusvalor del trabajador, si querés en términos muy marxistas. El plusvalor es lo que producimos por demás y se lo quedan unos vivos. Creo que en Argentina queda más que claro que esta muy pero muy avanzado esta lógica del capitalismo, en algún neoliberalismo y siguió avanzando.

Háblame del gobierno de Mariel Fernández, la semana pasada cubrí una actividad de la 25 de Mayo

Estuvieron parados desde las 9 de la mañana pidiendo conversar, bajó un equipo técnico y se logró una reunión, están en discusión con los compañeros tratando de resolver.

Pedían herramientas para laburar, que no le den a los que no laburan, que se reconozcan las unidades productivas. El punto es que quien gobierna es de un movimiento, es la intendenta, así que yo debería dar cuenta que abraza todos aquellos que son parte de lo que me dijiste recién, sin embargo ¿qué pasa?

Hay un equipo, está bueno que lo plantease en estos términos pareciera ser que es Mariel Fernández, hay todo un equipo. La Intendenta no es la que tiene que resolver todos los problemas de Moreno. Tiene equipo. Indudablemente el equipo estaría no teniendo la reacción que necesita tener el equipo, resolver los problemas que está teniendo. Se armó después de estar parados desde las 9 hasta las 11:30 horas una reunión para ir resolviendo y sacando adelante estas cuestiones que son las que más nos urge a los trabajadores de la economía popular.

Yo le pregunté a tus compañeros, siendo parte de la UTEP, siendo parte de la economía popular, ¿por qué no hay diálogo?

Lo que entiendo es que son instancias en donde los compañeros vienen manteniendo diálogo y se vienen estirando o dilatando algunas cuestiones que se tienen que resolverse. Al no tener una respuesta los compañeros salen a expresarse. El Movimiento Evita, del cual es parte Mariel Fernández y parte importante del gobierno de Moreno, viene de esa práctica de agotar todas las instancias antes de protestas. Indudablemente por ahí digo algunos jugadores del equipo no estarían resolviendo el problema.

¿Vos no le estás adjudicando el problema a Mariel sino al equipo que tiene Mariel?

Porque hemos estado conversando con la compañera y ha planteado de muy buena voluntad seguir avanzando, porque de hecho no es que no hubo ningún avance o acuerdo, laburamos y acompañamos como organizaciones del territorio toda la campaña y estuvimos presentes en muchos actos y somos parte de este gobierno. Y hay algunas cuestiones que si no hacemos un tirón de orejas no hay forma de que nos escuchen. Esto es como un papá que te tiene que retar. Parece que no es por ahí, es más un llamado de atención, y me parece que por ahí pasaba la voluntad de esta movida.