Almacenes populares: «El gobierno local nos combate a nosotros y sostiene al capital»

Su intento tuvo la atención del Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, el hombre elegido para combatir la inflación.

Su búsqueda de almacenes populares desde la Mesa de Economía Social y Popular peronista cuenta con el apoyo del Andrés «El Cuervo» Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

El Intendente de General Rodríguez, Mauro García, avala la propuesta y acompañó el pasado 15 de febrero la apertura de un Almacén Popular.

¿Por qué un proyecto que tiene sólido aval provincial y nacional, con un hombre que es del distrito como Sanchetta, no puede ser profeta en su tierra?

En diálogo con Desalambrar, Juan Carlos resume un mapa abierto, hasta aquí inexpugnable: «En Moreno las veces que quisimos hacer el almacenazo en la plaza, no nos dejaron, nos pusieron un montón de trabas, nos hicieron presentar una nota en el IMDEL y cuando la presentamos, nos respondieron que no podíamos vender lo que nosotros hacíamos. Así que decidimos explorar en otros distritos para consolidar el trabajo, esa es la realidad. En Moreno no hay una posibilidad de hacerlo más allá de que la Municipalidad tiene su propio esquema, que no llega a todos los barrios, donde no llega a lugares que en verdad hace falta, así que bueno. Lo que sí estamos viendo con otras organizaciones amigas, por ejemplo, con La Esperanza de Todos, que nosotros somos parte ahí adentro, estamos diagramando un circuito para ir a los merenderos y comedores con el almacenazo popular callejero.

¿Qué impediría que ustedes vayan a los barrios a ofrecer esto?

Lo que nosotros hacemos se sostiene con trabajo y debemos generar masa crítica para tener más insumos, para tener más mercadería para poder llevar a los barrios. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tratamos de no arriesgar lo que tenemos porque una de las veces que fuimos ahí a la plaza, faltó la guardia rusa mandarnos, estaba Bromatología, la policía, Tránsito, no se quienes más estaban, estaban todos ahí quitándonos a nosotros para que no hagamos eso. Entonces, uno de los problemas puede ser que nos secuestren los vehículos, nos secuestren la mercadería y, eso implicaría un costo muy grande. Estamos asegurando lugares, la semana pasada inauguramos un almacén popular en General Rodríguez donde fue Feletti, fue el intendente de General Rodríguez, fue la gente del Cuervo Larroque, la idea es consolidar eso y empezar a avanzar en la construcción de acá, de Moreno.

¿Por qué Moreno es un obstáculo? Hablamos de combatir la inflación, a los formadores de precios y hay una propuesta de almacenazo popular con productos que por supuesto deben tener el control adecuado, ¿se hace en General Rodríguez y en Moreno parece imposible? ¿Es un problema político?

Claramente es un problema político, o sea, hay una soberbia en la gestión municipal que creen que ellos tienen todo, una soberbia que hace que ninguneen a un montón de compañeros. Vos fijate por ejemplo que, armaron dentro de lo que dicen ellos el peronismo, mismo dicen ellos la lista de unidad y quedaron cientos de compañeros peronistas fuera de esa lista de unidad. Esa es la forma que ellos tienen de conducir el distrito, de conducir la política, haciendo la salvedad que para mí el Municipio no tiene nada que ver con el peronismo, pero bueno los acuerdos los llevaron a ese lugar y están en ese lugar.

Si sabés, ¿qué es lo que está haciendo el municipio en clave de combatir la inflación y acercando productos populares a precios razonables?

El Mercado Itinerante es una de las herramientas que está, pero bueno, yo te digo, sin ánimo de atacar a los compañeros que participan ahí, los precios que manejan nada que ver con los nuestros. Nosotros hicimos un acuerdo con la COMAFRU (Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas) y estamos dejando el kilo de papa a 26 pesos, por ejemplo, fuera de lo panificado que hacemos nosotros. La leche a 70 pesos que es el acuerdo que tenemos con Yatasto, el yogur 82 pesos, y bueno, después lo panificado, el kilo de pan 80, la docena de facturas 180. Yo la llamé en su momento a Mariel (Fernández) pero nunca respondió. Por eso te digo que hay una soberbia tremenda y un desinterés real por el bolsillo del vecino. Es simple, vos fijate las obras se hacen en el centro de Moreno, en los barrios seguís chapaleando el barro, seguís yendo en la camioneta y rompés el delantero porque agarrás unos pozos que te metés adentro. Hay una cosmética que apunta al centro de Moreno, a mostrar el centro de Moreno como que está todo bien. Hicieron esa peatonal, que corta la Mitre los fines de semana, o sea, todo maquillado para mostrar una buena gestión que en realidad para mí no es una buena gestión.

¿Pudiste hablar con Feleti planteando esto que siendo un hombre de Moreno, trabajando en Moreno, no podés desarrollar estos almacenes en Moreno? Si es así, ¿qué te dijo?

No, yo a Feletti lo que le plantee es que nosotros a Moreno lo vamos a desarrollar. Muchas veces te dicen que el Estado te tiene que ayudar, pero en realidad nosotros estamos poniendo una herramienta al Estado para la pelea que se le está dando con los precios, le estamos diciendo este es el camino, generar un marco de ganancia diarios, generar producción propia. Ahora estamos preparando un proyecto para presentarle al Cuervo Larroque, y ofrecer una vez por semana en geriátricos, en escuelas, en comedores, comercializar una vianda a precio popular con comida digna, con leche, con pescado papas, una cosa que no tiene nada que ver con la basura que se le da de fideos y arroz, tomate. Estamos preparando eso para presentárselo y le explicamos eso a Feletti, la verdad que le gustó la idea y ahí fue cuando le dije que entre nosotros queremos hacer algo en Moreno pero la verdad que el gobierno nos combate a nosotros y sostiene al capital.