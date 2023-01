«Amamos los barrios de Moreno y somos bien peronistas»

Lomas de Moreno y en el Norte claro que existe. Las agrupaciones marchan entonando el canto General. El tiempo 2022 se consume. Aún queda ese encuentro de compañeros /as, instante preciso para el abrazo y un brindis. Hay discursos, premisas y propuestas. Ramiro Santolaya, Manolo Castillo, José Gómez, protagonistas del espacio que se mantuvo Unido como el Peronismo que expresa. Comunicado mediante, exponen sobre los temas nacionales y agradecen a los compañeros /as municipales. Mensaje sin lecturas encriptadas:

«Peronismo Unido, Ramiro Santolaya, Los Manolos, José Gómez y distintas organizaciones políticas y barriales decidimos despedir este año en un barrio de historia dentro de peronismo local, como Lomas de Moreno. Un año que se va, donde vemos como la derecha sigue poniendo trabas para poder encausar a nuestra querida Argentina, la militancia no olvida!! el desastre que nos dejó el Macrismo, más la pandemia que aún seguí con los nuevos casos del COVID, y la mafia judicial que articula con Clarín y La Nación, la manera de hacerle creer a los argentinos, que no tenemos programa para salir de esta crisis, ideada de forma leonina que tanto sufrimos los trabajadores. En este sencillo brindis que nos debemos a nuestra militancia, el de AGRADECERLES el hecho de estar en primera línea de batalla, con los merenderos, comedores, clubes barriales, compañeros municipales, en salud, obras públicas, desarrollo social etc. Esa confianza que depositan los militantes en cada uno de los referentes, saben bien que amamos los barrios de Moreno, somos bien peronistas. Viva toda la militancia Peronista de Moreno.

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS!