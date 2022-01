¿Ambientalismo popular o extractivismo al palo?

EL MST INTERPELA EL DISCURSO DE LA CÁMPORA MORENO –

Las jornadas de educacion y trabajo de recuperación ambiental que impulsa la Campora en nuestro distrito, apadrinadas supuestamente por Daniela Aguilar, ministra de Ambiente en la provincia de Bs AS *encierran una gran hipocresía* . Ya que deposita la responsabilidad del cuidado del medioambiente en los individuos y comunidades sin invitar a una reflexión más general sobre la huella ambiental y quienes realmente la generan. Aunque es sano que las comunidades adopten hábitos más sanos en este sentido, *no hay justicia ambiental sin políticas de estado que aborden el problema de fondo* . La destrucción y contaminación de nuestro patrimonio natural no se detiene enseñando a los vecinos a plantar, o usando cooperativistas precarizados para limpiar basurales.

Se logra poniéndole un freno a las empresas que contaminan y dañan al ambiente sin límites, en la búsqueda de maximizar sus ganancias. Es la actividad productiva, y su lógica actual, depredadora y capitalista, la que realmente impacta de lleno no solo en la creciente precariedad laboral y pobreza creciente, sino también en la naturaleza.Sorprende que la Campora hablé de «frente ambiental» cuando miles se movilizan *rechazando la explotación petrolífera en el Mar Argentino, impulsada por su gobierno* para financiar los pagos al FMI. Sorprende también que nunca se hayan preocupado por sanear el río reconquista, convertido en desagüe de varias empresas y el 2do río más contaminado del País. O que *hayan dejado vencer sin tratar la Ley de Humedales* . Y podría seguir. El problema ambiental no es de individuos, es de modelo productivo y políticas de estado. *Todo lo demás es humo y marketing*.

El movimiento socioambiental, del que somos parte con nuestra Red Ecosocialista lo tiene claro. Por eso no entrega cheques en blanco a ningún gobierno por más progre y verde que aparente.

Para que haya justicia ambiental, no queda otra que organizarse y salir a luchar* contra ese monstruo que contamina y depreda, con el aval del gobierno, la derecha y el FMI. Contra el avance mega-minero en el sur, apoyando a full el Atlanticazo contra las petroleras, contra los desmontes y la tala indiscriminada, por la ley de humedales, contra la cementación abusiva en las ciudades, contra la instalación de mega factorías porcinas, etc. Gracias a la enorme solidaridad y coordinación, se resolvió *convocar para el 4/2 a una gran jornada nacional en el marco del Atlánticazo contra las petroleras off-shore* , con actividades en todo el país. Invitamos a la comunidad, a la juventud y al activismo a sumarse las jornadas que impulsamos en la zona-oeste por este motivo, junto a numerosas organizaciones