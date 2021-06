Ambientalistas marcharon a Gobernación con fuertes reclamos contra Axel Kicillof

Los integrantes de los colectivos ambientalistas cuestionaron el accionar del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

Organizaciones ambientalistas marcharon en las últimas horas a la Gobernación bonaerense, en La Plata,para reclamar políticas de cuidado ambiental, participación, un plan para dar respuesta inmediata a la emergencia en el sector y una ley de reservas naturales urbanas.

Los colectivos ambientalistas antes de llegar al centro del poder político de la provincia de Buenos Aires, protestaron en los edificios de la Autoridad Del Agua (ADA), y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), con una nutrida agenda de reclamos hacia Axel Kicillof.

“De qué sirven el OPDS y el ADA su no hay una correcta política ambiental. No a la prolongación de la autopista, basta de inundaciones, sí al verde, no al cemento”, rezaba uno de los carteles colgados en las rejas de la Gobernación de la Asamblea Vecinal Barrio Norte de La Plata.

Dentro de las exigencias que los manifestantes llevaron a los organismos de control bonaerense y a la Gobernación, también se encuentran el fin del extractivismo urbano, los desmontes, los incendios, los rellenos, la contaminación industrial, los agrotóxicos y la rectificación de cauces, entre otros.

Asimismo, reclamaron por el acceso universal a agua potable, la erradicación de basurales a cielo abierto, el tratamiento integral de los residuos, relocalización de industrias, la protección de humedales y la protección de las áreas de recarga de los acuíferos.

“Se debe detener la depredación de áreas protegidas, los negocios en espacios naturales, la inoperancia, inacción y complicidad ecocida de los organismos como el OPDS, ADA, Gobierno de la Provincia, Municipios, COMIREC, COMILU, ACUMAR”, sostuvo Juan Esteche de Acción en Alianza por el Clima.

En ese sentido, el referente ecologista remarcó que “luchamos por el ambiente, para reclamar por un ambiente sano”. “Decimos basta de desmonte, de relleno, basta de contaminación industrial, basurales y agrotóxicos”, reafirmó Juan Esteche desde las puertas de la Gobernación bonaerense.

En todos los casos se señala la inacción de los organismos de control bonaerense. «Los vecinos están cansados del avasallamiento total de la naturaleza. Hemos tenidos muchas asambleas con los organismos competentes y no tenemos respuestas. Hay una inoperancia por parte de ellos«, consideró Esteche.

De la marcha también participaron referentes de partidos políticos de izquierda. “La caravana ambiental reclamó una Ley de Reservas Urbanas y el fin a la depredación ambiental porque se sigue avanzando bajo la administración de Kicillof contra el medio ambiente”, cuestionó el diputado provincial mandato cumplido, Guillermo Kane.

El exlegislador bonaerense del FIT sostuvo que “la denuncia de la complicidad del gobernador y el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable que depende de él tiene que ver con el avance continuado de la frontera agropecuaria que envenena aire, tierra y aguas con millones de litros de agrotóxicos”.

Kane también apuntó a la “la rectificación del río Luján que lleva a la destrucción de humedales en Pilar que agravarán las inundaciones en la cuenca; con los basurales a cielo abierto como los de Luján, Malvinas Argentinas o Navarro”, para apuntar a Kicillof.

Además, cuestionó “las fábricas como Copetro en La Plata, el incinerador de Marcos Paz, las termoeléctricas en el norte bonaerense o el peligroso Puerto Regasificador de Escobar; y con los planes del capital inmobiliario que pretende destruir reservas como la de Laferrere, Laguna de Rocha, El Palomar (Isla Verde) o la albufera de Mar Chiquita”.