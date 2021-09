Amenazas, aprietes y abusos en el SAME

Las situaciones ya tienen ingreso en la Secretaría de Asuntos Gremiales del Municipio de Moreno a cargo de Adrián Márquez. No menos de diez presentaciones de trabajadores, ambulancieros y médicos, que expresan un conjunto de acciones por parte de la superioridad que han superado los límites propios de una relación de trabajo. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) está muy cerca de los acontecimientos y en estado de alerta. Así lo manifestó a Desalambrar Ariel González: «Estamos viviendo una situación compleja en el SAME, te digo concretamente con el tema del pase a disponibilidad de los compañeros, amenazas como si nos les gusta o no quieren esto o aquello te saco el área y vas a otro lado. Nosotros tenemos un convenio y una ley que defiende a los compañeros /as por lo tanto no es tan fácil echarlos, si no fuera por eso muchas de las personas que amenazan lo harían, sobre todo cuando son temporarios, diciendo que el 99 por ciento de los temporarios ingresaron con esta gestión. En el SAME hay un reclamo que lo venimos trabajando hace tiempo que tiene que ver con las 40 horas semanales, son compañeros /as que exigen ese derecho porque el dinero no les alcanza. Los chicos que están en el SAME, choferes y radio operadores, desde el inicio de la pandemia, trabajaron una cantidad de horas que no se les pudo pagar, pero no solo eso sino que administrativamente se hacen mal las cosas. No se respetan los horarios y los días reales que desempeñan funciones los compañeros /as, se les hace firman arbitrariamente una planilla con una cantidad de guardias o los días que los responsables del área quieren (el SAME está dirigido por César Ortiz). Esto lo venimos denunciando hace tiempo pero evidentemente hay oídos sordos, en este momento hay entre 17 y 18 compañeros /as que no les quieren dar las 40 horas semanales de trabajo. Entendemos que no son los únicos pero si son los que estuvieron al frente de la pandemia, entonces como un gesto les hubiese correspondido, pero en lugar de eso hay compañeros que denuncian violencia, amenazas y malos tratos, por todo esto SITRAM está muy atento a la situación que se vive en el SAME».

