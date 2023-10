Andrea Vera, ¿ejerció la medicina sin matrícula habilitante?

La candidata a Intendenta de La Libertad Avanza se volvió tapa y nota central del Canal C5N. El título de la investigación es fuerte: «Moreno: denuncian a candidata de Javier Milei por ejercer la medicina sin matricula».

Pero es la bajada inmediata de ese medio lo que obliga a la Dra. Andrea Vera a explicar una situación que por supuesto está enmarcada en la campaña pero que tiene un costado claramente legal: «Utilizaba la medicina en su campaña electoral y organizaba «ferias médicas» en distintos barrios para ganar votos. La acusan de varios casos de mala praxis, diagnósticos erróneos y medicamentos mal recetados«.

El segundo aspecto, no menor, es que se afirma en ese medio nacional que «utilizaba el sello de otro médico» al emitir diagnósticos y recetas.

Está incorporado en el informe el testimonio de mujeres que serían las naturales denunciantes de Andrea Vera quien las «habría atendido antes de recibirse como médica»:

Ramona, una mujer mayor, contó que acudió a una posta sanitaria donde atendía Vera a colocarse la vacuna contra el coronavirus. A realizarle la aplicación, con la aguja le tocaron el tendón generándole un profundo dolor en su brazo. «Estoy con kinesiología por el dolor del tendón. No puedo levantar el brazo. Lo tengo inmóvil», comentó la mujer.

Emilse contó que llevó a su hijo a realizarse una aptitud física. En el lugar le realizan un electrocardiograma al niño de 8 años. Con los resultados, Vera llamó a la madre aparte y le dijo que el resultado había salido mal por lo que debía llevar al niño a un hospital de alta complejidad.

«Cuando lo llevo por mi cuenta al Hospital Posadas y le hice todos los estudios al nene y estaba todo bien. No tenía nada. Mi nene es sano, pero Andrea Vera me dice que mi nene estaba mal del corazón. Me dieron un electro sin sello, ni firma ni nada», narró la mujer. «Yo pensé que iba a hacer el bien para los chicos y al final es una farsa política», agregó.

Fuentes cercanas a la candidata de Javier Milei consultadas por Desalambrar hablan de «un carpetazo de la casta asustada».

La nota tiene marcas de la política, mensajes internos del pasado reciente al señalar los nombres Walter Festa y Jorge «Pol» Almada, quien habría llevado al barrio el operativo de salud.

A dos semanas de las elecciones Generales, la noticia impone aclaraciones urgentes de parte de la Dra. Andrea Vera, no para la política o la casta sino para la sociedad, tomando sus propias palabras vertidas en la plaza de Paso del Rey: «Para lo que es ético y moralmente correcto no hay edad, no hay apellido, no hay lugar y momento, se defiende siempre«.