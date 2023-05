Ángel fue asesinado y enterrado como NN en el Cementerio de Moreno

El joven salió de su casa el 11 de mayo, día en que cumplió 22 años. Concurrió a su lugar de trabajo en Tres de Febrero y desde aquella jornada la familia no supo nada más de él. La ausencia no produjo una inmediata preocupación porque solía ausentarse pero manifestaba actividad en sus redes sociales. El 24 de mayo, día en que cumplía años su hijo no llegó al encuentro.

Allí se encendieron las alarmas y sus familiares comienzan la búsqueda.

Dos días después reciben un llamado que decía que debían presentarse en la Comisaría Moreno Centro para reconocer las imágenes de un cuerpo. Los tatuajes confirman la identidad de Ángel Núñez que había sido encontrado sin vida, con un golpe en la cabeza, en un edificio que se construye en la Avenida Victorica, a metros de la calle Libertad.

La familia espera la entrega de Ángel el día 26 de mayo pero luego es notificada que fue enterrado como N.N. en el cementerio de Moreno.

El dolor, la bronca los conduce a cortar uno de los acceso al distrito de Moreno en la tarde de hoy, más precisamente Victorica y Colectora Gaona Sur.