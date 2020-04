0 shares







Si el gobierno que conduce por el voto popular el destino de Moreno lo convocaba al Comité de Emergencia, ¿concurría? Inicio de la nota con el líder del PRO, dos veces consecutivas candidato a intendente y referencia histórica de la oposición local. Aníbal Asseff habla de un proceso en continuidad de más de 24 años y coloca en clave de polémica la «proliferación de ollas populares»:

El PRO o Juntos por el Cambio ya está en el Comité de Emergencia, ¿si lo convocan concurre?

Estamos bien representados pero por lo que me han contado los concejales es escasa la información y el nivel de estrategia o el plan que se tiene ante esta pandemia por parte del Municipio. No se responde ante ciertas preguntas y no se sabe la cantidad de recursos que han recibido ni el plan estratégico. Estoy sorprendido por lo que he visto, vengo siguiendo atentamente todo esto, no se sabe la cantidad de empleados municipales que trabajan, ni los elementos con los que cuentan. Han abierto un registro de voluntarios pero tampoco se sabe bien para qué es eso, qué nivel de resolución tienen las cooperativas en este caso, porque es tan escaso el trabajo público y me refiero a los servicios públicos de higiene, limpieza. Lo que veo es la proliferación de ollas populares manejadas demagógicamente, con una exposición inusitada de las autoridades municipales, que en vez de resolver cuestiones que tienen las PYMES y los comerciantes. Urgentemente hay que bajar las tasas municipales que afectan al comercio local, tasa de seguridad e higiene, tener creatividad en el manejo de los asuntos públicos. ¿Qué hacemos con los empleados? Les gusta lo virtual, y nadie niega los beneficios de la tecnología, pero también utilícenlos para el funcionamiento no solamente del Concejo Deliberante, sin violar la Constitución, la Ley Orgánica ni el Reglamento Interno. Todo esto no se habló y nunca fui invitado, presidí y presido, sigo representando un sector importante de la política, jamás se me habló y me ignoran. Veo una tergiversación de la política, una actitud demagógica.

No encuentro una fortaleza en la oposición de pedir todos estos informes que usted menciona. Del Comité de Crisis participan muchos espacios e instituciones, la Iglesia, el Ejército, pero el Concejo Deliberante es un órgano legislativo y debe actuar como tal, eso no está pasando.

Lo hemos hablado con los concejales, y tenemos que explicar largamente. Los primeros 15 días de la cuarentena se apoyó y se fue solidario, la cuarentena es un período para establecer políticas públicas a seguir y ese periodo no lo aprovecharon.

Es una crisis global, mundial, y es claro que en regiones donde las condiciones son frágiles el riesgo es mayor

Tanta desinversión en años de salud en el ámbito local, tanta poca asistencia a las unidades periféricas conlleva a una situación de gravísima crisis en materia de salud.

Esto no es adjudicable a Fernández que asumió en diciembre

Pero es parte de un sector que hace años gobierna y que, le vuelvo a repetir, sigue el mismo elenco y cambia solamente el actor principal.

Las ollas populares son necesarias por lo que usted me está diciendo. Es una sociedad precarizada en gran medida, hay mucha pobreza, hay bolsones de marginalidad. Debe estar acompañado el sector de comerciantes y hay un proyecto para que no se paguen las tasas. El Concejo Deliberante tiene por hacer un montón de cosas respecto al COVID-19

No le eche la culpa al Consejo

No, pero hay responsabilidad del Concejo

Hay responsabilidades políticas de todos los sectores, pero con el abuso de los decretos y usted sabe bien que las tasas y las facultades delegadas que nuestro bloque no las votó, podrían bajar las tasas sin desfinanciar al Municipio. No soy un loquito, los que gobiernan hoy leen mal y no saben, la interpretación que vi de la presidente de bloque oficialista (Rosemberg) sobre el Reglamento del Concejo Deliberante y el funcionamiento de los cuerpos legislativos habla de un profundo desconocimiento. La interpelación o el pedido de informe, la comparecencia de la Secretaria de Salud es para que informen porque en los comités no lo hacen

¿Eso le dice Claudia Asseff? ¿No les informan nada?

Es escasa la información, no solamente Claudia sino con otros concejales con quienes tengo relación, me cuentan todo, es todo un divague. Es una cosa seria y tienen que ir punto por punto. El primer día, ¿de qué hablaron? Primero de salud pública, la Municipalidad es un todo un conjunto, veo y leo, escucho, que la Secretaria de Salud no tiene nada que ver, ni la Intendente cuando es todo un equipo, nadie puede desligarse. No conocen la Ley Orgánica, no la leyeron, les recomiendo el capítulo “Responsables, funcionarios y empleados públicos”, Carta Orgánica de las Municipalidades. Corro con la ventaja de ser abogado y profesor, no discutiría con Rosemberg de salud, pero que si pretende ejercer un cargo que se instruya, ella y otros más. Hace unos años se enojaron conmigo porque dije que para ser concejal y funcionario público había que estar preparado, no se puede aprender, hay que venir con conocimiento y lo que veo de esta gestión municipal y de las anteriores es un profundo desconocimiento del manejo del Estado.

¿Tiene propuestas?

Tienen que seguir con las prioridades que establece la lógica en este momento: salud, servicios públicos y ayuda los comerciantes e industrias del distrito.

Y las ollas populares

Estoy en contra de las ollas populares, los que vienen del peronismo y los sectores populares con todos los sectores comprendidos, saben que hay que priorizar el trabajo y la dignidad de las personas.

Es una emergencia doctor, ¿cómo se prioriza el trabajo en una emergencia?

Hay un montón de personas que dependen de los fondos del Estado, hay que ponerlas activas, llevar a cabo un plan, lo que se hace y me parece es que están cómodos con este tema, ver como se quebranta la dignidad de las familias y dar de comer sin que se les ocurra ninguna solución en materia sanitaria, de servicios públicos y seguridad.

La Iglesia está trabajando mucho y ha pedido la no entrega de bolsones dando una explicación social y política de ollas populares en una pandemia como la que estamos viviendo.

Estoy al tanto pero lo que hace la Iglesia es muy distinto de la función Municipal. Nosotros también estamos ayudando, quien le habla lo hace silenciosamente, me niego a sacarme una foto en estas situaciones. Hace poco una dirigente social reconoció toda la ayuda que había recibido por gestiones de quien le habla y otras personas, en cuestiones como mobiliario, alimento y subsidios, como debe ser. No son recursos míos, sino del Estado, soy un mero intermediario o gestor, pero los recursos del Estado alguien los administra y aporta, el sector político tiene la obligación de que esos recursos lleguen de la mejor forma posible para el bien común no para que me agradezcan a mí. Esta demagogia imperante ahora es porque se sienten cómodos. Comparto lo que hace la Iglesia y el Ejército, pero no lo que hacen los sectores que representa al gobierno de Moreno.

Como aporte, espero que la oposición se tome todos estos días, que trabaje y formule las preguntas adecuadas sobre todo aquello que dice que no hay una respuestas en reportes oficiales ni en notas periodísticas, eso hace una oposición también.

Muy bien, pero el gobierno Municipal…

Una elaboración de preguntas estoy diciendo

Ha pedido solidaridad con los sectores de la oposición y se la han dado, el gobierno Municipal como el Provincial y Nacional han pedido comprensión y se les ha dado, pero no vamos a ser cómplices de este mal manejo que tienen estas personas, con todo respeto, que desconocen el funcionamiento del Estado. No tienen un plan de gobierno, yo le podría explayar que es lo que haría con las cooperativas. En el mes de marzo antes de la pandemia se buscaban trabajadores a los que les pagaban $1500 el día, 20 días al mes, sin importar si tenían planes o no, en un sector relacionado a la alimentación y nadie apareció. ¿Sabe quiénes aparecían generalmente? Personas del interior del país, algo está pasando, algo está mal. Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, la dignidad del sustento familiar a través de lo que perciben las personas que trabajan en el ámbito familiar, tenemos que volver a esa cultura.