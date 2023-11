Aníbal Asseff banca el acuerdo Macri – Milei, considera que las personas presas y quienes reciben planes sociales no deben votar por ser víctimas del populismo clientelar

Ese valor que otorga la experiencia o las inmunizaciones que llevan en sus cuerpos los que sienten la política. Nadie puede lanzar una piedra sin esperar que del otro lado sientan culpa por arrojar toneladas de cascotes. Aníbal Asseff, quien fuera derrotado en la elección interna de agosto (PASO), percibe que no se mide con la misma vara «acuerdos» que huelen parecido. En una segunda vuelta hay dos opciones, elegir por una u otra no es traición, ni deslealtad, y Mauricio Macri habló con él mismo, escuchó el pedido de su hija, recordó que es CAMBIO o no es Nada, cruzó palabras con Javier Mieli y nació otro polo de poder bien representado en la derecha.

En una nota en vivo con Desalambrar, el histórico dirigente político da motivos de su participación en el nuevo esquema electoral. Sigue una línea del PRO. Le baja el tono a la destrucción de la coalición Juntos por el Cambio que emprendió el ingeniero. Defiende el acuerdo Macri – Milei. Como todo está en proceso aclara que él no habló con el dirigente de La Libertad Avanza Ramón Vera Chávez, electo diputado provincial.

Si se lo piden «trabajará fiscalizando la boleta de Milei» para terminar con el kirchnerismo – populismo.

¿Qué piensa Asseff de Massa, a quien conoce porque en los años electorales 2013 y 2015 la coalición opositora los vinculó? ¿Cómo califica las agresiones de Milei a la figura de Raúl Alfonsín? ¿Es una elección pareja entre Massa y Milei? ¿Milei no podría convertirse en el Alberto Fernández de Mauricio Macri si alcanza la Presidencia? ¿Qué dice Asseff sobre el notable triunfo en las urnas de Mariel Fernández?

Una definición que seguramente abonará a la polémica: Aníbal Asseff consideró que las personas privadas de su libertad y quienes durante más de dos años perciben un plan social no deberían votar porque son rehenes del populismo clientelar.