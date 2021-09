Aníbal Asseff: «En algunas escuelas crearon la figura del Veedor; en Cuartel V llegaron urnas sin nuestra boleta, espero que no haya una mano negra detrás de eso»

Uno de los dirigentes más reconocidos de la oposición, Juntos Dar el Paso, se refirió al comienzo de la jornada en la que registra hechos anómalos y que instala como parte del proceso que no es primario. Hace instantes declaró en Desalambrar «que estuvo casi una hora para emitir el sufragio» y agregó: «En algunos colegios empezó con absoluta normalidad y en otros con grandes dificultades en donde directores y delegados del Frente de Todos no permitían el ingreso de las autoridades de otras fuerzas, en algunas escuelas inventaron la figura de VEEDOR PARA sentar más gente en la mesa de lo acordado por la justicia electoral. También se repiten los procedimientos de siempre, en algunos casos las urnas no traían las boletas de nuestra fuerza. Vemos mucha lentitud en el inicio, yo me presenté a las 8:10 horas y terminé votando a las 8:50 horas porque el colegio abrió cuarenta minutos más tarde. Se registra poca asistencia».

Urnas sin boletas en su interior, ¿en qué zonas?

Sin nuestra boleta en Cuartel V, eso nos llamó poderosamente la atención. Espero que no haya habido una mano negra, si eso se comprueba es una manifestación que no se quiere competir lealmente. También quiero decir que este sistema de tantas boletas es anacrónico. Otra cosa es ver la maquinaria del Municipio, con todos sus empleados, vehículos que no sé sin municipales o particulares trabajando para el Municipio, lo de siempre, el abuso del estado municipal que mezcla lo partidario con lo público, bueno, estamos viendo si eso es real o no.

