Aníbal Asseff se agiganta

No es candidato a ningún cargo legislativo pero su figura está al lado del primer nombre de la lista de Juntos, Diego Santilli. Su estampa es su marca política, el de un hombre que siente y está convencido que gobernar Moreno es para un hombre de experiencia, firmeza y decisión para aplicar cambios de raíz.

La gigantografía que está ubicada en algún lugar muy visible del distrito es una señal de permanencia, un desafío más a los /as que quieren correrlo del centro mismo de su escena:

Si no es candidato, ¿por qué está su imagen junto al ganador de Juntos Diego Santilli?

Es el apoyo a la lista de Santilli

No es candidato, pero habrá una gigantografía de Aníbal Asseff

No soy candidato pero la lista con Julián Cigna y Florencia Asseff, ambos fueron propuestos por mí. Nosotros lo nombramos el PAMI en su momento, Florencia viene haciendo política hace muchos años, con los otros candidatos de la coalición que provenían de otros sectores políticos, salió el resultado de la elección con el ingreso de minorías, pero nosotros ganamos la interna muy difícil. Una interna muy confusa, por suerte se pudo ganar, es una demostración de apoyo a la candidatura del grupo de concejales que va a ingresar al Concejo, que sean 5, yo creo una elección similar a la del 2009 en la que resulté senador

Con el 36 por ciento, elección legislativa

Fue 37 a concejal, y Mariano West 38

Fue 39 a 36

Fue una elección muy pareja, muy peleada, con un momento excepcional el kirchnerismo, fijate que la lista fue Kirchner, Massa y Scioli, y del otro lado fue De Narváez, Felipe Solá y Jorge Macri, y nosotros acá en lo local. Había kirchnerismo en su mejor momento y nosotros hicimos una excelente elección. En este momento se hace una excelente elección, con un kirchnerismo totalmente en baja, no solamente en el ámbito local, sino que se ha dado que perdió en Santa Cruz.

Ustedes, lo digo así porque lo ubico en JUNTOS, ¿pueden ganar?

Y dónde voy a estar; independientemente de la diferencia que puede tener con alguno en la lista, voy a hacer lo posible para ganar.

¿Está caminando?

Yo hago campaña, voy a hacer lo posible para ganar, porque entiendo que las cuestiones personales están por encima.

La poliquetería tiene que quedar de lado, porque lo está diciendo usted, en el 2009, un kirchnerismo fuerte, estuvieron a tres puntos. Hoy tenemos, un kirchnerismo y un peronismo que está como al costado, qué mejor momento como este, es decir, porque no se deja de lado la diferencia chiquita y se piensa en un proyecto

Vuelvo a repetirlo, hablo por mí, el grupo nuestro, de Claudia, nosotros estamos trabajando para que nuestra lista gane, y haga la mejor performance posible, si podemos ganar mejor, serían 7 concejales, y sino que se sienten la mejor cantidad de concejales que la gente lo disponga. Por eso hay que dejar de lado los ataques, personalismos, tergiversaciones, las deformaciones

Siempre me dice lo mismo de las tergiversaciones

Hablo en general.

Claudia Asseff me dijo que en el 2023 estará en condiciones de pelear por la intendencia. Vamos a ver si hay otro Asseff. ¿Usted va a querer ser intendente el 2023?

No es momento de hablar pero yo voy a decir una cosa, con todos los candidatos que hay muchos que quieren ser candidatos a intendentes en un distrito tan difícil como es Moreno, pero no es el momento…

Lo mismo le pregunté a su hermana

Sí pero yo no creo que sea momento para hablar estas cosas. Que hagamos una gran encuesta, que todos caminen, que el crecimiento individual de cada uno es importante, que lo hagan respetuosamente sin criticar al otro, porque no sirve de nada. Algunos van a un arreglo en general y hablan mal del que no está, no es mi costumbre, yo nunca hablo mal de los que no están, hablo de mí, de nosotros, del proyecto, pero no hablo mal de nadie. En ese contexto, en el momento adecuado, en vez de gastar tanto en campaña en esmerilar una persona, hablar mal de una persona, de decir X cosa de una persona, yo ofrezco una gran encuesta y el que le dé mejor se acompaña y se termina con esta…

El que mejor mida encabeza

Como pasó en el 2019, cuando yo encabecé, a mí me midieron todos los meses, había varios candidatos no solamente estaba yo, cuando vieron que el que más media era quien yo representaba a un grupo, fui yo pero no fue como algunos dicen que a mí me pusieron con el dedo. No, hubo una medición permanente y yo digo algo, trabajen, háganse conocer.

A mí me dijeron que lo habían medido a usted a candidato a concejal y era el que más media, ¿por qué no fue?

Yo era el que más media, pero entendía que era el momento de armar un bloque de concejales y que comience a hacer experiencia. El Concejo es muy enriquecedor, si lo trabajan bien. Además de eso, si hay valentía en tomar ciertas actitudes, ante una deshonestidad, ante un hecho de corrupción palpable, o antes promesas incumplidas o un Presupuesto que no es el adecuado y así sucesivamente.

AUDIO 1 ANIBAL ASSEFF

Siempre el gobierno maneja los tiempos, tiene la estructura, entonces, no es que me llame la atención que las pintadas de Florencia o Aníbal hoy no se tapen

Se tapan, se tapan, duran una mañana.

Duran un poco más, ¿es por qué el oficialismo los elige a ustedes, que la población entienda que es una propuesta asseffista? Y la verdad que no es una propuesta Asseffista

No, si ganamos la interna, porque muchos escribían diciendo

Cuando el oficialismo no lo tapa es porque le resulta funcional

Yo no soy funcional al oficialismo

El oficialismo deja la de Asseff porque es funcional

Hay un problema, nosotros fuimos a la interna y vamos a ir a otra interna. Yo no tengo ningún problema en ir a interna y espero que la gente se interiorice e interesa y vea la postura de cada candidato. Acá hay temas que hay que aclararlos con valentía y con conocimiento. Y si querés, con mucho más que conocimiento, con suma experiencia sobre los temas que a la ciudad de Moreno han doblegado totalmente. Tampoco se puede medir cuando el distrito, electoralmente lo han alterado con sucesivas invasiones territoriales, usurpaciones ilegales donde el padrón ha estallado, de una manera impresionante. Y han convertido un distrito trabajador en pobre, dependiente del asistencialismo y la prebenda a través de los planes sociales. Eso debe terminar, yo eso no soy, soy la antítesis y eso la gente lo tiene que saber.

¿Le hace ruido la palabra renovación? Esta lista de Juntos, en un 90%, es una renovación y aclaro en las dos vertientes que la renovación no es solo nombre y edad, tenía que ser la política y el ejercicio de la política, de los jóvenes. ¿Acompaña esta renovación?

Yo armé la lista, yo propuse a Cigna y Florencia.

¿Y a Juan Fernández?

A ver, Juan Fernández viene del radicalismo y hubo un consenso, los otros dos provenían de un espacio nuestro.

Cigna es peronista

Cigna fue funcionario de Macri propuesto por nosotros

¿Monzó es peronista?

Lo conozco de la UCR, ¿Santilli que es?, ¿Ocaña?

Tengo dudas con Ocaña

Lo que quiero decir con esto, que, a ver, yo analizo esto, ¿y Stolbizer?, ¿y Pichetto? Pero vos fijaste la lista como quedó, hay una coalición que, si uno ve el origen, yo nunca fui funcionario kirchnerista, en mi vida comulgué con el kirchnerismo ni acepté un cargo de ningún espacio, solamente el PRO cuando tuve algún cargo.

Estás cuestionando a Ocaña, que es candidata a diputada nacional

Hablo en general, te estoy diciendo que la lista, si mirás meticulosamente te obliga a mirar toda la lista. Si yo miro la lista de diputados provinciales, hay gente que ha estado en el kirchnerismo y ha estado en otras vertientes, incluso en cuanto a la renovación, yo propuse esta lista pero más que para renovación es ver si renuevan las mismas prácticas políticas de antes, en definitiva, aunque no importa la edad sino la forma que se hace política.

AUDIO 2 ASSEFF

¿Tiene esperanza y expectativa que esta elección sea un mojón importante para que el 2023 se construya el mejor proyecto a partir de esta elección y que consolide una propuesta independientemente de los nombres? Que sea una propuesta que pueda darle al pueblo de Moreno, una real posibilidad de poder, sin importar los nombres

Sí pero disiento con vos, las encuestas son muy importantes, pero yo leo historia, me gusta mucho la historia, son los hombres los que tienen que conducirlas. Hombres o mujeres. Vos fijate, le hicieron una despedida a Merkel, durante 16 años gobernó Alemania, y los elogios de la comunidad europea de gobernantes, y así podemos tomar cualquiera, la puse a Merkel porque está ahora en plena.

Está hablando del liderazgo

Está bien, lo que te estoy diciendo es que las personas pueden trabajar en el conjunto de ideas. Hay mucha gente con muchas ideas que no tienen ni la capacidad de liderazgo para llevarlo a cabo y a lo largo de la vida política los liderazgos son los que imponen las ideas.

¿Usted siente que lo quieren jubilar?

Yo lo que creo que es que hay una mediocridad. Tomo un ejemplo deportivo, yo jugué al rugby hasta que me cansé, me retiré a los 42 años. Yo algunas cosas había perdido como la velocidad pero mantenía la fuerza y voluntad de entrenamiento. Hay otro compañero mío que me acompañó, nos retiramos los dos a esa edad, jugando en primera división, yo me retiré en primera división. ¿Qué significa eso? Tenía mis críticos más vale, pero cuales eran mis críticos, me querían sacar todos de la función de «pilar» porque fui titular 27 años, y me fui como titular. A veces las críticas son más de los mediocres que los que verdaderamente quieren competir, el que quiere competir y se siente seguro, no denosta al otro, o lo apoya o lo enfrenta. Yo estoy diciendo, está bien, si hay tantas críticas que pasa en todos lados, en todos los distritos este espacio JUNTOS tuvo internas de tres o cuatro listas, en San Martin perdió López Medrano, en Pilar perdió Ducoté, ambos apoyaban listas, no eran candidatos, como en mi caso particular. Yo apoyaba lista pero no era candidato. Yo sé que en 2023 habrá interna…

Va a pelear por la intendencia

Voy a preparar para lo mejor del espacio. Hay que caminar, ver el consenso y el calor popular. Si la gente lo decide, bienvenido sea, yo no voy a imponerme en absoluto. Lo que sí, yo no hablo mal de nadie en la ausencia, cuando estemos frente a frente cada uno se dirá, por eso estoy esperando ansioso a aquella época cuando se debatía, ir allí y que todo el mundo lo vea y entonces se decida quién está en condiciones de llevar a cabo un proyecto en un Moreno que tiene muchos problemas.

AUDIO 3 ANIBAL ASSEFF

¿Es posible que haciendo un buen trabajo legislativo sea Florencia Asseff la opción y usted y su hermana acompañen?

No, a Florencia le falta mucho de experiencia.

No podría ser candidata a Intendenta

Yo no creo que sea el momento de hablar este tema, cada uno lo ve.

Hay toda una discusión interna sobre esto cuando todavía no se produjo la elección del 14 de noviembre. Suelo decir que hay un movimiento que ya está en marcha, quien lo entienda seguirá y el que no quedará en el camino, hablando de la política y no de los partidos

La elección es en dos años. Como te dije, hay muchos candidatos de todas las vertientes de JUNTOS, se verá en el momento quien mejor pueda captar el calor de la gente.

¿El que mide más?

No, el que tenga más consenso, eso va a ser por los votos. Ahora, no es fácil, yo le decía a todo el mundo por los concejales, hoy son todos nuevos, el día que juren ya empieza el período de exposición de que la gente reclama, la valentía, el conocimiento y la capacidad y no ser cómplices de oficialismo con actitudes testimoniales.

AUDIO 4 ANIBAL ASSEFF