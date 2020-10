0 shares







VIOLENCIA DE GÉNERO, FEMICIDIOS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS –

Más de diez meses de gobierno. Al frente del Departamento Ejecutivo, Mariel Fernández entrega un análisis de las causas y consecuencias que convierten al Municipio en el territorio con mayor cantidad de femicidios en lo que va del año.

¿Hacia dónde la llevan los diez femicidios, siendo usted la Intendenta? Se reclaman soluciones rápidas y fáciles que por supuesto no hay. ¿Cuál es el primer acto de sinceridad ante este volumen de hechos?

Es muy doloroso para mí el tema de los femicidios, en sí porque con la responsabilidad que tengo, veo a cada morensense como parte de mi familia. Cada vez que pasa algo lo que vivo como si le ocurriera a alguien de mi familia. No es sencillo, ya sea femicidio o la nena que sufrió el asalto de los motochorros que después fue arrollada por un auto. Todo lo vivo con bastante intensidad…

Recuerdo la apertura del período de sesiones ordinarias donde usted brinda un número de intervenciones que era alarmante. Hablo del mes de marzo. Hay un registro, la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante un volumen de esta magnitud?

Estamos en dos mil intervenciones, hemos entregado más de 400 botones antipánico, somo el Municipio que mayor entrega hizo pero hay límites que tienen que ver con la pandemia. En el primer tiempo nos abocamos a los operativos de rastreo sanitario donde también pusimos el eje de violencia de género, trabajando en las preguntas que hacíamos en el casa por casa. Lo que pasa es que es muy complejo, no es que una mujer inmediatamente va a decir que está pasando por una situación de violencia de género. También en los Comités de Emergencia que se armaron en cada localidad había cuatro ejes de trabajo, el alimentario, participación en los operativos de rastreo, seguridad y violencia de género, que empiecen a recepcionar también desde las ollas populares todos los casos donde había que intervenir…

Femicidios es la otra pandemia, que viene hace tiempo pero el encierro lo potenció

Es cierto, pero nosotros ante cada caso estamos encima, enseguida que nos enteramos que falleció una mujer en situaciones poco claras…

Puede explicar ese punto, ustedes piden indagar cuando hay dudas

Estamos encima pero incluso está hablado con las fiscalías y la policía. Yo me reúno una vez por mes, que es algo que había dicho en campaña, me junto con la policía y hacer un seguimiento. Si bien la policía no depende del Municipio como Intendenta tengo la responsabilidad de acompañar gestiones ante el Ministerio de Seguridad, pero eso una vez por mes me junto con fiscales, la policía e incluso con los Bomberos, la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y a veces la Dirección de Géneros participan de las reuniones. Fuimos trabajando, desde el primer caso de Camila Tarocco, la importancia que en cualquier comisaría se tomen las denuncias por violencia de género. La fiscalía está muy atenta cuando se produce la muerte poco claro de una mujer, y cuando se confirma el femicidio por supuesto que se agarren a los culpables…

Que una mujer tenga la decisión de hacer la denuncia y luego volver al lugar donde está el violento es poco imaginable para aquellos que hablan fácil y rápido. El problema está si en las comisarías no hay empatía. Pregunta, ¿qué pasa con las referentas en comisarías, un acompañamiento real que fue lanzado en el gobierno de Festa?

En realidad se está revisando todo. Nosotros creemos que no es que no sirva sino que hay que mejorar porque por ahí no tiene mucho sentido que estas promotoras estén todo el tiempo en la comisaría, más bien que el personal de la dependencia las tiene que llamar o que cualquier mujer sepa que puede acudir a ellas para hacer la denuncia. Son cosas que estamos revisando, hablo del funcionamiento porque no creemos que es del todo efectivo, que se estén haciendo guardia, de gente que esté sentado esperando, creemos que no estaría resultando del todo bien. Creo que el personal de comisarías necesita de alguien que lo auxilie cuando llegan las denuncias por violencia de género, hay una necesidad también…

Habrá visto que una mujer hace la denuncia pero luego aparece como exposición civil, digo que es muy importante el cómo se escribe el acto de denuncia. Es un trabajo profundo, cultural que se tiene que hacer, hay fallas, incluso por lo que es el patriarcado y la institución policial

En realidad con las denuncias de femicidios, y con otras también, hay una propuesta del Ministro de Derechos Humanos de la Provincia (Julio Alak) donde está planteando que no sea necesariamente alguien de la institución policial que maneje la parte administrativa..

Bueno, que ingrese personal civil a la institución policial es toda una discusión en una estructura tan jerárquica y dominante como es la Policía

Sí, como también sacar los presos de comisarías y generar alcaldías. Se viene como una reforma en la parte institucional de las comisarías, quizá no la veamos de inmediato pero se está trabajando sobre eso.

Hablemos del Observatorio de Género. Hay decisiones que considero que no tienen que ver exclusivamente con lo presupuestario sino con la voluntad política. El mapa estadístico define la política pública, ¿por qué no se puso en marcha el Observatorio? Debo decir que fue uno de los temas de discusión en el Teatro Roma la semana pasada

Mirá, tenemos diez meses de gobierno y la prioridad estuvo en entender la otra pandemia, que es la violencia de género, que había muchas mujeres en situación de aislamiento con sus victimarios. Hicimos mucho hincapié en todos los seguimientos que había que hacer, en resolver los femicidios que había en la justicia y en la entrega de los botones antipánico. La prioridad estuvo ahí, después están los límites que te pone la política de aislamiento, que no te podés juntar. Eso fue un límite, ahora que está un poco más estable la situación de COVID y que los casos ya están bajando, tal vez nos permita pensar en desarrollar otras políticas. La cuestión de género no es solamente el estudio, las acciones directamente con la violencia, sino garantizarle a las mujeres que van a tener el alimento para sus hijos. Eso lo trabajamos mucho con las ollas populares, mejorar todo lo que es el servicio alimentario escolar, la verdad que se logró entregar a cada familia un bolsón de quince productos, se están llevando como cuatro leches, se están llevando productos para niños /as que son celíacos, me parece que eso también hace a la violencia de género porque tiene que ver con la autonomía de las mujeres, resolver lo alimentario y no estar dependiendo del violento