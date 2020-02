0 shares







PRESENCIA DEL EX PRESIDENTE DE BOLIVIA –

Sábado por la tarde en la localidad de General Rodríguez, hombres y mujeres de la comunidad boliviana, militantes sociales de nuestro país, todos /as acompañados por funcionarios /as del gobierno del Intendente del Frente de Todos Mauro García, reciben a Evo Morales. Con un escenario bien dispuesto en el predio donde se proyecta un Mercado Concentrador de Alimentos, el hombre que marcó la historia del hermano pueblo boliviano y quien fuera destituido por un golpe cívico – militar (está en nuestro país desde el pasado 10 de diciembre), se dirigió a los presentes diciendo Que Viva Argentina, Que Viva Bolivia, Que Siga el Proceso de Cambio. Tras agradecer al anfitrión Mauro García, Morales continuó con su palabra en torno al proceso de su país, los avances que logró su gobierno en materia social, política y económica e hizo mención a la contienda electoral (3 de mayo) en su tierra donde será candidato a legislador y trabajará para que Lucho (Luis Arce, ex Ministro de Economía) presida el país, para que Bolivia siga creciendo económicamente». Luego puso el acento en la lucha ante un adversario que «provocó tantos muertos pero nosotros estamos preparados para hacer llorar a la derecha y vamos a recuperar con el voto del pueblo y la conciencia de la democracia a nuestra patria. Estamos cerca de eso. Cuando llegamos al poder, tras 180 años de gobiernos, el Producto Bruto Interno era de 9500 millones de dólares, pero en diciembre de 2018 el PBI era de 40.800 millones de dólares. En casi veinte años de privatización y de entrega de nuestros recursos naturales, la renta petrolera de neoliberalismo fue de 3.000 millones de dólares pero con nuestra gestión llegamos a 28.000 millones de dólares de renta petrolera. Tal vez muchos de ustedes, hermanas y hermanos, marchábamos no solo por las reivindicaciones sociales sino para cambiar las políticas económicas y eso lo hicimos con las nacionalizaciones. De los trece años que estuvimos en seis Bolivia lideró el índice de crecimiento económico de Sudamérica porque las políticas públicas vienen del pueblo, con la Central Obrero Boliviana y con los trabajadores no afiliados. Antes nos decían que los sindicalistas no podían hacer política, pero nosotros desde el movimiento indígena boliviano planteamos que tenemos derechos políticos, de la lucha cultural, sindical, comunal y electoral, algo insólito e inédito. Estoy convencido que lo que perdimos en 10 de noviembre del año pasado lo vamos a recuperar el próximo 3 de mayo porque ahora el pueblo se va dando cuenta como se vive con la derecha y como se vive con la dictadura».

Ayer por la noche el ex presidente de Bolivia viajó, por motivos de salud, a la Isla de Cuba en un viaje no programado