0 shares







LA ASOCIACIÓN SINDICAL Y LA PARITARIA –

Nueve jornadas antes del Día de la Lealtad, el 8 de octubre será momento de escuchar Departamento Ejecutivo y su propuesta de recomposición salarial. Marcelo Espíndola, Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (una de las cinco entidades paritarias), define el techo, pero antes responde por qué la ASTMM no firmó el acta cuando se reabrió la mesa: «Hubo paritarias y fuimos convocados como corresponde, como siempre. Fue una cuestión administrativa y de tipeo por lo que me dijeron, nada raro. Participamos, opinamos y coincidimos con los compañeros».

Pero no firmaron el acta

Fue un error administrativo por lo que me dijeron los compañeros, para no esperar ni que esperen los demás compañeros decidieron que salga el acta como estaba.

Por parte del Ejecutivo habrá una recomposición en dos tramos hasta que termine el año, el primero se paga en noviembre ¿de qué porcentaje estamos hablando?

Habíamos pedido por Mesa de Entrada un 33%. No hay un número exacto pero tampoco va a cubrir la expectativas que todos tenemos porque sabemos la crisis que se está pasando. Habrá que esperar el jueves para ver cuál es el ofrecimiento del Ejecutivo porque todavía no lo hubo.

¿Ustedes piden el 33 por ciento?

Por Mesa de Entrada a la Intendenta pedimos un 33% que sería más o menos acercarnos a todo lo que perdimos en este tiempo.

¿Es hasta marzo del año que viene?

Es la idea, es la paritaria de marzo a marzo hemos perdido casi 7 meses porque el último incremento que cobramos fue en febrero, los primeros días de marzo, que venía firmado de la anterior paritaria. La idea es que nos den un porcentaje ahora el mes que viene, con el sueldo del próximo mes, y firmar en diciembre lo que sería el resto que terminaría en marzo.

AUDIO 1

¿Sabe o conoce la cantidad de trabajadores /as municipales que por diversas causas y razones no están prestando servicio?

El número exacto no lo tenemos pero promediamos que en los sectores de trabajo el 60% no está cumpliendo la tarea por distintos problemas de salud, contagiados pero muchos continúan trabajando desde la casa, muchos en el área de salud están cumpliendo esa función.

La evaluación que tiene usted de la gestión de Mariel Fernández en esta cuarentena y la realidad que enfrenta todo el mundo, ¿es buena, regular, mala, le genera expectativas?

La verdad es que por ahí es muy difícil hacer una evaluación sobre la gestión porque la pandemia tapa todo, taparía lo bueno y lo malo. Sería apresurado de mi parte hacer una evaluación, pero hasta ahora no hay una gran gestión o no se ve por lo menos aunque la pandemia tapa todo, hay cosas que quizás son buenas y no se ven y quizás hay cosas malas que tampoco salen a la luz. La situación es muy difícil, hasta ahora no he notado grandes cambios, por lo menos en mi parecer.