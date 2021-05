«Aparecerán los proyectos alternativos a una lógica sectaria y excluyente»

LA CRÍTICA ABIERTA Y PROFUNDA AL MODELO DE MARIEL FERNÁNDEZ –

Dirigente, ex funcionario municipal, cuadro de la agrupación peronista 1945, Ismael Castro entrega un simple adelanto del escenario que ya tiene una película que se proyecta desde el pasado 24 de marzo. Construcción de una alternativa peronista que tenga amplitud, reconocimiento de la experiencia e historia de los que aún están dispuestos a imaginar y aportar un plan y modelo político

«Yo no creo, al igual que muchos sectores del peronismo, que sea nuestro rol como generación que viene a instalarse en el mapa político y que viene a disputar, disputar proyectos, disputar ideas, decirles a esos compañeros con historia que tienen que retirarse, que tienen que irse a la casa porque me parece que sería hasta un error estratégico y político. Esos compañeros, Coco Lombardi, Mariano West, Lolo Gómez, Inés Iglesias, Adriana Palacios, son compañeros que tienen una experiencia enorme y que han sido el peronismo de Moreno durante los últimos 30 años. Pensar que tenemos, que somos la vanguardia iluminada y que venimos, ciertos jóvenes a cambiar la política de Moreno sin escuchar, sin contemplar las experiencias de los compañeros sería un error diametral. Sí considero que el protagonismo de una generación, ese trasvasamiento generacional que también decía el General, obviamente tiene que cambiar de protagonistas y tiene que ir dando lugar a que otros jóvenes compañeros nos podamos seguir instalando en ese mapa político, pero de ningún manera me parece que eso es antagónico con tener la escucha, poder aprender de compañeros que tienen una basta y larga trayectoria. Me parece que la unidad uno la intentó, creo que todos los espacios políticos de Moreno recuerdo que han tenido gesto de unidad y han buscado desde el comienzo de esta gestión aportar a que este proyecto se fortalezca y contenga todo el peronismo. Hay una cuestión que es trascendental, también que tiene que ver con que hoy el mapa político nacional y provincial, no es para tirar manteca al techo y no se puede pensar que la elección del 2021 va a ser cómoda y sencilla. Me parece que la pandemia, el contexto económico, algunas decisiones erróneas en materia económica, generan un escenario en donde puede haber una polarización muy fuerte con el sector de Cambiemos y puede estar en riesgo la perdida de elección. Si eso lo trasladás al distrito de Moreno que tiene un caudal de voto peronista muy importante, que no está unificado, que no está cohesionado, que no tiene una homogeneidad, me parece que lo que va a pasar y no sé si en el 2023, tal vez un poco antes, tal vez ahora es que se empiecen a consolidar o conformar proyectos políticos que planteen una alternativa a un sector que es parte del peronismo pero que tal vez la lógica de construcción es sectaria, tal vez es excluyente, tal vez busca consolidar una porción del peronismo y me parece que el rol que se necesita en esta etapa es consolidar otro modelo, que es un modelo en donde el peronismo integralmente sea parte y cada uno tenga un lugar desde donde aportar».