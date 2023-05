Aplicaron vacunas vencidas a alumnos /as del Jardín 908, barrio San José

Las instituciones articulan y desarrollan políticas preventivas. La Unidad Sanitaria de La Perlita, competencia de la Secretaría de Salud que conduce Ana Cabaña, avanza con la atención primaria y realiza un control y actualización del calendario de vacunación en el Jardín 908, barrio San José. Hasta allí nada que objetar, más aún debe decirse, responde al abordaje de la atención primaria. Aquellos alumnos /as del nivel inicial que tenían faltantes o debían aplicarse la dosis de VARICELA, son inoculados en el establecimiento educativo. Lo que las autoridades sanitarias no vieron o no registraron fue detectado por las madres. Las vacunas que recibieron niños /as tenían fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2022:

La preocupación de madres que leen la fecha de la dosis aplicada a sus hijos /as por las autoridades sanitarias municipales comienza a tomar vuelo cuando en los grupos de WhatsApp circulan las fotos de las libretas.

La sorpresa es mayor cuando registran que el año pasado «también se aplicó la misma vacuna vencida», y en el comparativo que surge que se trata del mismo lote e igual fecha de vencimiento:

«El martes se nos convocó para la campaña de vacunación que la organizaba la salita de La Perlita», explicó a Desalambrar una madre del Jardín 908, y luego detalló los acontecimientos: «Primero hubo una charla de dengue y luego procedieron a revisar las libretas sanitarias. Los niños /as que tienen cinco años de edad le aplicaban la vacuna contra la Varicela, pero sucedió que todas las dosis que aplicaron el día martes estaban vencidas«.

¿Cuando o en qué momento o cómo te das cuenta que está vencida la vacuna que recibe tu hija?

Cuando después leo la libreta. Ahí viene la indignación conmigo por no mirar antes, pero estaba confiada porque el operativo lo organizaba el jardín con la salita y sentí confianza. NO culpo al jardín porque no es de su responsabilidad mirar que las vacunas están bien…

¿Pudiste preguntar a las autoridades sanitarias cuando te das cuenta de la fecha?

Sí, porque me había quedado afuera del jardín. Tenía duda si le fecha era de elaboración o de vencimiento y cuando entró a preguntar «las caras lo dijeron todo, se querían matar», «no sabían qué decir ni hacer». La verdad que no sabíamos que ahí estaba el director de la sala (Elías Marchesini), tampoco que otro era enfermero y dos promotoras de salud, luego supimos eso. Bueno, cuando ellos miran todos los frascos se dan cuenta que todo estaba vencido. Cuando paso la foto de la libreta de mi hija otras mamás empiezan a revisar y descubren que la dosis del año pasado contra la Varicela también estaban vencida. En la reunión que tuvimos ayer con gente de la Secretaría de Salud municipal y del Hospital de Moreno nos trataron de llevar tranquilidad (NdR: las vacunas vencidas no tendrían ningún efecto colateral) y se dan cuenta que aplicaron dosis a niños /as de 3 años de edad que no correspondía.

El temor, los interrogantes, las dudas, acompañan a madres y padres.

El Director de la Unidad Sanitaria de La Perlita asumió ese cargo a finales del año pasado. El inicio de actuaciones pre sumariales está en marcha.

La misma vacuna, del mismo lote, aplicada en octubre de 2022 llegó al Jardín 908 en mayo de 2023. ¿Cómo ocurrió, qué controles previos a la aplicación de estas dosis fallaron? ¿Son vacunas que quedaron del año pasado bajo resguardo o llegaron en la entrega de este año?