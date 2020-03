0 shares







DISPARAN UN COMUNICADO AL PRESIDENTE DEL PJ –

El tiempo definirá si los circuitos partidarios superan una carta que ubica a Walter Festa en una esfera lejana al deber hacer en una etapa histórica impredecible. Hombres y mujeres que tienen lugar en el funcionamiento y decisión del PJ Local, emiten un comunicado donde la materia que puede romper un molde es la acción inconsulta del Presidente Festa que engloba a todo el partido. Ocurre que más de la mitad de los dirigentes /as que tienen mandato partidario no acompañan, hasta aquí, la respuesta que agranda una distancia más interna, dentro de la interna:

Atentos a la publicación de un comunicado con la firma del Presidente del Consejo de Partido Justicialista de Moreno, respecto a la situación que atraviesa nuestro País y el Mundo, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus, creemos conveniente aclarar que si bien celebramos la constitución de un comité de crisis y proponemos la incorporación de las autoridades de los diferentes partidos políticos del distrito, ampliando la convocatoria, además, a los diferentes actores sociales, políticos y religiosos, capaces de analizar y aportar soluciones a las distintas situaciones que se enfrenta dada la gravedad del caso, queremos señalar que no acompañamos el comunicado citado, por entender que en los términos en que se expresa no son los adecuados; y por no haberse contemplado las modificaciones propuestas desde el seno del Consejo de Partido, mediante los mecanismos pertinentes.



Firman el documento:

Sandra Cruz: Vicepresidenta.

Adriana Palacio: Secretaría de Organización

Ismael Castro: Secretaría Gremial

César Bargiela: Secretaría Técnica y Profesional

Ezequiel Wajncer: Secretaría de Cultura y Educación