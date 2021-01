26 shares







TODO UN CAOS EN 24 HORAS –

Las nuevas viviendas, el nuevo comienzo para más de 300 familias tuvo semejanzas a cualquier círculo del infierno retratado por el poeta Dante Alighieri. Como un campo de batalla, en clave de dominio territorial, en ejercicio de quien más fuerza ejerce y quien se opone a esa acción, los testimonios recolectados (no de la FUENTE OFICIAL INSTITUCIONAL) ubican la génesis en la madrugada del día lunes. La tormenta climática fue un presagio de una secuencia fuera de control. Hubo corte de suministro eléctrico, opción que habría sido tomada para cometer ilícitos. Una banda ingresaron a por lo menos dos casas. En la manzana 10, un vecino comprueba el faltante de pertenencias, con un ventanal abierto por donde sacaron un televisor, garrafa y prendas de vestir. Recibe el dato de quienes serían los responsables del robo y se dirige hacia una vivienda de la Manzana 5, acompañado por otras personas y probablemente con armas de fuego. Era la primera mañana del lunes. El hombre busca recuperar lo perdido y ejerce violencia. En esa casa no estaban sus pertenencias, aunque es comentario que recorre La Perla que allí vivirían los transas. Configurado el escenario de alto conflicto el tercer acto se produce en horas de la tarde cuando un grupo toma lugar cerca de la vivienda del hombre que buscó justicia y dispara con armas de fuego. Desde allí hasta las 3 de la mañana de hoy el barrio La Perla se convirtió en un infierno. Llegó la policía en muy buen número pero el choque no perdía su fuerza. Piedras, botellas impactaron en los móviles. Si bien los informes oficiales trabajan hipótesis y brindan escuetos elementos de análisis, hubo una persona que recibe un disparo en el brazo y sería un niño de entre 7 y 9 años de edad que fue trasladado el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

No menor resulta el incendio en una especie de galpón donde estaban los equipamientos que debían ser distribuidos en las casas. Personal de Bomberos llegó a la zona y es atacado a piedrazos. Las llamas consumieron en su totalidad vidrios, marcos de ventanas, materiales previstos para entregar esta semana. La manzana 4 que continúa en obra sufrió el robo de pintura, escaleras, caños y mangueras.

La tormenta de viento y agua no pasó desapercibida. En el nuevo barrio La Perla queda un miedo expandido. Aquel hombre que sufrió el robo en la madrugada del lunes habría dejado el hábitat deseado porque el sueño de la casa propia es algo más que una pesadilla.

El Estado municipal analiza los hechos… mientras el territorio es campo de dominio y control de una pelea que no está saldada ni resuelta.