ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES –

La escena final (hasta el momento) tiene tres días de elaboración. La entidad vive una ruptura y quiebre en su cúpula. Un sector advierte la vocación de llevar a la justicia una serie de pruebas contra el Secretario General Marcelo Espíndola referidas a manejos de fondos y compra de terrenos en la Provincia de San Luis. Impulsa la acción Oscar Marrelli (Secretario Adjunto) y lo acompañan otros /as, donde se ubica a Juan Domingo López, Director de Alumbrado Público. Habría existido, y bien marcado el potencial, una propuesta a Espíndola de «negociación» que se traduciría en una renuncia voluntaria, que por cierto tuvo un rechazo. En el día de ayer se convoca a una «asamblea» en un local de Moreno Centro. Lo hace una integrante del área Revisión de Cuentas y allí participa la mayoría de la Comisión (algunos habrían retirado el apoyo a Espíndola por temor a quedar involucrados en una supuesta causa penal). Es quien convoca lo que puede tener un vicio de legalidad, además de no existir pasos previos fundamentados y documentados que llevasen a una asamblea de carácter extraordinario. NO obstante se pone a consideración la propuesta y queda ungido como Secretario General Oscar Marrelli.

Hoy a las 8 horas el local de la Asociación Sindical (Boulevard Evita a metros de España) se volvió un campo de batalla. Los que querían tomar posesión del poder e inmueble rompieron un portón, quemaron la motocicleta de un trabajador y golpean al Secretario General Marcelo Espíndola que es trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega (en este momento sigue en observación). Se producen disparos y allí también hay dos versiones: que salieron de adentro del edificio o se efectuaron desde la calle hacia la sede gremial. Tal vez, y será materia si hay investigación, hubo fuego cruzado sin que los plomos impacte en ninguna persona.

El conflicto está muy lejos de resolverse.

Una asamblea que eligió a quien sería el nuevo Secretario General (intentamos comunicarnos con Marrelli y hasta aquí no logramos ese cometido).

Legalmente es Marcelo Espíndola que se mantiene como Secretario General y está internado, sin celular que le fue robado en la refriega.

Ampliaremos… el día no terminó.