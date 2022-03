Argentina al Fondo: claves del anuncio oficial del acuerdo con el FMI

Izquierda Diario.- El Gobierno cerró el pacto tras ceder a un mayor aumento de tarifas de luz y gas que implicarán un golpe al bolsillo. El organismo monitoreará el ajuste en curso y condicionará al país para entregar los desembolsos trimestrales. Hay que enfrentar y movilizarse el próximo jueves cuando se trate el acuerdo en diputados, como convoca la izquierda junto a organizaciones sociales, de trabajadores y ambientalistas, entre otras.

El Gobierno cerró el acuerdo con el FMI tras largas negociaciones y el organismo multilateral publicó la confirmación a través de un comunicado. De esta manera, se avaló la estafa de la deuda macrista y Argentina está a los pies del Fondo por al menos por una década. Un acuerdo que incluye más ajuste fiscal, e implicará un mayor deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El entendimiento será elevado al Congreso. El Frente de Izquierda lo rechazará en Diputados y convoca a movilizarse al Congreso Nacional para el jueves 10, cuando se trate el acuerdo, junto a decenas de organizaciones de trabajadores, sociales, juveniles, ambientalistas y de derechos humanos.

A continuación las claves económicas del anuncio del acuerdo:

Tipo de acuerdo: se pactó un Acuerdo de Facilidades Extendidas ((EFF) por sus siglas en inglés). Este tipo de acuerdo es el más duro de las opciones del FMI en términos de condicionalidades. Por lo general, incluye contrarreformas laborales, previsionales y tributarias. El pacto incluye 10 revisiones que se realizarán trimestralmente durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará después de la aprobación del programa por parte del Congreso y luego del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se realizarán después de que el organismo internacional audite al país. Se empezará a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

se pactó un ((EFF) por sus siglas en inglés). Este tipo de acuerdo Por lo general, incluye contrarreformas laborales, previsionales y tributarias. El primer desembolso se realizará después de la aprobación del programa por parte del Congreso y luego del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se realizarán después de que el organismo internacional audite al país. Se empezará a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034. Tarifas: el Gobierno cedió a la exigencia del FMI y el aumento de las tarifas de luz y gas será mayor al 20 %. Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (CVS). A fines de abril habrá audiencia pública y habrá un nuevo esquema de segmentación de subsidios. Según informó el Gobierno se hará la siguiente distinción: “a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40 % del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior». Se estima que habrá un aumento del 20% para los que tengan tarifa social, otro sector pagará 42 % más y el 10 % de más ingresos triplicará su factura. El especialista Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA autónoma, advirtió que el segmento de mayor ingreso, según el Indec, sería por ejemplo una persona que vive solo con ingresos mayores a $ 77.500. Es decir, no es un ingreso que permita llegar a fin de mes teniendo en cuenta que una porción significativa se destina al pago del alquiler como suele ocurrir. Esto significa que los tarifazos impactarán en gran parte de la población.

El 10% más rico va a dejar de percibir subsidios a la energía. Según el INDEC si vivís solo y tus ingresos están por encima de $ 77.500 entrás en ese grupo. La mitad del sueldo se te va en el alquiler, la otra mitad… — Luis Campos (@luiscampos76) March 3, 2022

Según el Gobierno, «durante 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario. La propuesta para los usuarios no residenciales contempla el pago de la tarifa plena para los grandes usuarios de distribuidor (Gudi) y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública».

Guerra en Ucrania: «Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios», explica el documento. El contexto internacional es adverso e impactará en la Argentina entre otras cosas por el aumento de la energía y es posible que presione al aumento de tarifas o de mayores subsidios.

«Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios», explica el documento. El contexto internacional es adverso e impactará en la Argentina entre otras cosas por el aumento de la energía y es posible que presione al aumento de tarifas o de mayores subsidios. Inflación: se reconoció que la inflación es un fenómeno multicausal. El comunicado señala que «la condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas». Sin embargo, según trascendió en el borrador del acuerdo, el Fondo exigió disminuir la emisión monetaria como si se tratase de la única causa que genera inflación. La contradicción es que las propias exigencias del Fondo como aumentar las tarifas y subir el dólar oficial acelerarán la suba de precios. La inflación provoca un deterioro del poder de compra del salario, ya castigado en los últimos años. También licúa las partidas presupuestarias como jubilaciones, salarios públicos, salud.

se reconoció que la inflación es un fenómeno multicausal. El comunicado señala que «la condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas». Sin embargo, según trascendió en el borrador del acuerdo, el Fondo exigió disminuir la emisión monetaria como si se tratase de la única causa que genera inflación. También licúa las partidas presupuestarias como jubilaciones, salarios públicos, salud. Dólar: según el comunicado «el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas». Es decir, que no habrá una devaluación fuerte, pero sí subirán el dólar a un ritmo mayor que el año pasado. Esto impactará en los precios.

según el comunicado «el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas». Es decir, que no habrá una devaluación fuerte, pero sí subirán el dólar a un ritmo mayor que el año pasado. Esto impactará en los precios. Jubilaciones: «En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional. Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la ley 27.609”, sostiene el comunicado. Sin embargo, el Gobierno ya ajustó la fórmula previsional que redujo los aumentos jubilatorios. Según un relevamiento del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, si se comparan los datos correspondientes a 2021 con el año anterior, jubilados y jubiladas perdieron un 6 % promedio en sus ingresos , medido en términos reales. Desde 2015 a esta parte, las jubilaciones perdieron, en promedio, un 23 % , también medido en términos reales.

«En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional. Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la ley 27.609”, sostiene el comunicado. Sin embargo, el Gobierno ya ajustó la fórmula previsional que redujo los aumentos jubilatorios. Según un relevamiento del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, si se comparan los datos correspondientes a con el año anterior, , medido en términos reales. , también medido en términos reales. Ajuste fiscal: «se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal” afirma el comunicado y los objetivos son “lograr un déficit primario del 2,5 % del PIB en 2022, cayendo al 1,9 % del PIB en 2023 y al 0,9 % del PIB para el 2024”. Según el Gobierno, esta reducción será posible por el aumento de los ingresos públicos y no por el ajuste de partidas, pero las proyecciones de crecimiento de Argentina son descendentes. ¿Cómo aumentaría la recaudación? El Gobierno ya ajustó en 2021 recortando jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales, para acordar con el Fondo, y seguramente se profundizará el ajuste este año.