OCTUBRE, COMICIOS EN LA UNIÓN CÍVICA RADICAL –

El partido centenario, que ya pasó el siglo de vida, elige autoridades. La conducción actual propone al ex concejal Jorge Kartofel como Presidente. Quien hoy cumple esa función y mandato, Joaquín Nogueira, adelanta que hay otra lista que presentaría rasgos irregulares e ilegales, apuntando todas las críticas a Juan Fernández: «La elección está convocada para el 11 de octubre y ahora estamos en el período de oficialización de las listas. Hay una Junta Electoral para toda la Provincia y por supuesto una junta por distrito. Hasta el momento hay una lista oficializada que lleva a Jorge Kartofel como candidato a Presidente de la UCR en Moreno, pero hay otra lista que impulsa como apoderado un tal Juan Fernández, que se afilió en marzo de este año y que dijo que era radical cuando ocupó un lugar en la lista de concejales de Asseff (Aníbal), es decir que lo llevó como radical pero sin acuerdo del partido UCR. Ahora se afilió e impulsa esta lista ilegalmente. Nosotros ya efectuamos una denuncia penal por fraude y la Junta Electoral me hizo conocer la presentación de afiliados que dicen haber sufrido la falsificación de sus firmas, con lo cual se rechazará esa lista. Aclaro que como actual Presidente de la UCR no soy parte de la Junta Electoral ya que es un organismo independiente aunque esté convocada por el Comité de Distrito. Debo decir que picardías hubo siempre en las elecciones internas pero es algo muy distinto a una maniobra delictual con falsificación de firmas y abuso de confianza, y es lo que hace esta lista que impulsa Juan Fernández y que lleva como candidato a Presidente a Ricardo Gómez, que es afiliado, tiene la antigüedad para ser Presidente pero no pudo conformar una lista adecuada a la ley».