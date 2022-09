Arrancó la campaña, Patricia Bullrich, De la Torre y Agostinelli, Juntos en Moreno

Caminaron por el caso céntrico. Hablaron con comerciantes, escucharon reclamos y recibieron esos aplausos que están siempre en el sitio adecuado y lugar correcto. Es la foto de Moreno Centro con una de las precandidatas a la Presidencia de la Nación que tiene Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, de la Juventud Peronista, Montonera, La Piba, quien marchó al exilio en 1977. Estuvo en el gobierno de Fernando de la Rúa. Creó un partido político. Fue Ministra de Seguridad en la Presidencia de Mauricio Macri. Actualmente es la Presidenta del PRO.

Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, ex Ministro de Gobierno en la gestión de María Eugenia Vidal, actual senador provincial, hombre de fuerte predicamento por la vida, que camina en la construcción de un modo político que resiste el advenimiento de la nueva política, Don Joaquín lee las coordenadas de una de las coaliciones que dan vida a la grieta y pinta muros con Gobernador 2023, atento a recordar que él mismo sostuvo que la Provincia no puede ser un escenario para improvisados /as que llegan de CABA a realizar un curso acelerado de administración pública en el territorio más grande e importante del país».

Hace dos años atrás su nombre era patrimonio de la subgrieta, algo así como una materia pendiente que colgaba bien de un hilo llamado «licencia LC». Gisele Agostinelli jugó en una de las tres listas de Juntos en 2021. Confirmada como titular legislativa, por espacio concedidos y capacidad propia, mira el 2023 y en la marquesina electoral su nombre está… ahora como candidata a la Intendencia de Moreno y para alcanzar la renovación total de la oposición: