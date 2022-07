Asesinato de la niña Joselín Mamani: el doble dolor de una madre

El 7 de enero de 2019, Zaida Mamani salió de su casa en Longchamps para ir a un cajero. Cuando regresó encontró a su hija Joselín con 42 puñaladas. Aún con vida su mamá la tomó en sus brazos y la niña falleció. A lo largo de estos tres años y medio del crimen, la causa a cargo de Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción, especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, no avanzó. No se peritaron las pruebas de ADN, los celulares encontrados, ni se investigó a los 5 principales sospechosos. Sin embargo en octubre de 2021, la madre de Joselín fue imputada por el asesinato de su hija y durante este año fue sometida a pericias psicológicas. Este miércoles 20 a las 9, familiares, vecinos, vecinas y organizaciones convocan a los Tribunales de Lomas de Zamora, donde fue citada para una tercera pericia. Cómo puede una madre soportar el dolor de su hija asesinada y ser imputada por el crimen? Por qué convirtieron a Zaida, sin investigación, en la principal sospechosa? Para quienes la acompañan y exigen justicia la respuesta está en que la madre y la niña son mujeres, indígenas, pobres y migrantes. Nos cuenta sobre el caso Kuña Mbarate de Agencia para la Libertad. Por Red Nacional de Medios Alternativos. Foto: TeleSiSa.

Este lunes 18 de julio en el Enredando las mañanas, Kuña Mbarate en la columna de la Agencia para la Libertad, contó sobre el caso de Joselín y Zaida Mamani. Otra vez, el poder judicial patriarcal y racista, que lejos de investigar la verdad, vuelve a violentar a quienes buscan al menos, justicia.

“Joselín es una nena asesinada en 2019 en Longchamps, provincia de Buenos Aires. Tenía 10 años y cuando su madre sale de su casa un día sábado al cajero y vuelve, encuentra a su hija con 42 puñaladas, 17 eran en la cara. Es un caso extremadamente violento, doloroso. Su hija muere en sus manos”, comenzó relatando Kuña.

Y continuó dando detalles de la causa judicial y un giro inesperado: “desde ese 2019 hasta ahora, la causa ha avanzado poco y nada. Es decir, en todo este tiempo no se investigó los celulares, las huellas que se tomaron, las muestras de ADN, ni a los cinco sospechosos. Ni siquiera se los llamó a declarar. Sin embargo desde octubre del año pasado Zaida, su madre, pasó a ser imputada. Para la fiscalía ella no es una víctima, no es la madre de una hija asesinada, sino es imputada por el homicidio. No sabemos si está caratulada su participación como homicidio culposo o agravado, porque tampoco Zaida en estos años, ha tenido acceso a un abogado. En realidad, hay uno, público, pero nunca se comunicó con ella.

Kuña relató que luego de la imputación, la madre de Joselín fue citada por la fiscalía a pericias psicológicas para finalizar la etapa de instrucción y elevar la causa a juicio y que esto no le fue informado: “La situación hoy es que hace un mes ya la han llamado a una tercera pericia psicológica y psiquiátrica para determinar el paso previo para la elevación a juicio. Y si Zaida finalmente enfrenta ese juicio lo hará presa.” Y detalló: “A estas pericias ella va sin saber que eran tal. Porque es una mujer que perdió a su hija en una situación extremadamente dolorosa. Estuvo muy deprimida todos estos años, además le agarró la pandemia en el medio. Ella pensaba todo el tiempo cuando le dijeron que tenía que ir al Tribunal de Lomas de Zamora que estaba yendo a un acompañamiento psicológico. Porque además era algo que le habían prometido desde el Ministerio de la Mujer, que nunca acompaño a Zaida. Solo hubo con el Ministerio un contacto inicial y nada más. Ella va sin saber nada de lo que es una pericia psicológica, ni las consecuencias que podían llegar a tener. Ella cuenta toda su vida, sus cosas, como cuando alguien hace terapia. Y claramente no es la misma postura que tomamos si sabemos que estamos ante una situación de que nos pueden llegar a juzgar por cada cosa que decimos. Además, todo el trato de los peritos ha sido muy hostil con ella, que está embarazada de nuevo, notoriamente y le fuman encima cada vez que va. La tratan muy mal, no es imparcial esta pericia porque están señalándola directamente como culpable.

Kuña expresó además que sorprendió mucho y que resulta sospechoso que en tres años y medio no se avanzó en la causa pero que a Zaida en un mes, ya la han citado tres veces. Para quienes acompañan a esta madre, este giro tiene algunas explicaciones: “Creemos que se está armando todo para finalmente culparla a Zaida. Para la Justicia, para la fiscalía, fue más fácil culpar a la madre de Joselín que ponerse a investigar. Esto tiene que ver con que a partir del año pasado, Zaida deja de ser la “víctima” perfecta. Porque ella se casa en enero, está embarazada, trata de rearmar su vida y aparentemente para la fiscal, las decisiones personales que toma una mujer son sospechosas y decide empezar a citarla para hacerle pericias.” , contó Kuña

“Sentimos desde la red que estamos acompañando y estamos pidiendo justicia por la hija y un cese de hostigamiento a Zaida que esto es un nuevo caso de Reina Maras. El caso de Reina tiene las mismas características. Tanto Joselín como Zaida son bolivianas, indígenas, mujeres, pobres y de lo más profundo del conurbano. Longchamps queda en el tercer cordón de conurbano de Buenos Aires, a una hora en tren desde Constitución. Su barrio, es un lugar muy alejado.”, enfatizó

Y destacó: “Zaida nació en otro país donde la justicia se maneja de otra manera. No tiene por qué saber cómo es la justicia en la Argentina, qué significa una pericia psicológica. Ella no fue asesorada. En estos tres años y medio no conoció a su defensor y no podemos contactarlo, ni poner otro. Porque primero tiene que renunciar este y no lo hace, porque no lo podemos ubicar. En la legalidad, en la norma, ella tiene defensor pero en la práctica se está enfrentando a todo esto sola o con quienes la venimos acompañando.” Y añadió: “Otra cosa para remarcar es que le cambian la fecha de las pericias. La suspenden la semana pasada. Primero le dijeron que iba a ser el miércoles como a las 19, ya noche para alguien que vive tan adentro del conurbano y tiene 2 horas hasta el Tribunal de Lomas. Luego le dijeron que iba a ser el martes 19 a las 10 y luego la volvieron a cambiar. Creo que buscan quizás confundirla o que ella no se presente, es raro que tres veces le cambien el día y hora para esta tercera pericia. Estamos en estado de alerta»

Para cerrar, informó que la próxima pericia psicológica finalmente será el miércoles 20. Familiares, vecinos, vecinas y organizaciones convocan a acompañar a Zaida en los Tribunales de Zamora a las 9. En la página de Facebook Justicia para Joselín se puede seguir el caso y contactarse con Zaida y quienes acompañan. .”