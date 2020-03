0 shares







¿POR QUÉ DE LECHE FLUIDA YATASTO O SANCOR, PASARON A LECHE EN POLVO LA BABILONIA?

Un Servicio Alimentario Escolar en manos del Municipio propone calidad y servicio para los niños /as que menos tienen o que deben asistir a la escuela a aprender y comer. Mejorar el plan nutricional no admite reducir el valor. Sobran los archivos periodísticos denunciando la pobreza de alimentos o escasez de los mismos. A tres días de comienzo de administración municipal ocurre lo que siempre se explicó en una palabra: regulación o falta de la misma.

El pasado 21 de febrero Desalambrar publica los objetivos nutricionales que definió el Ministerio de Desarrollo Social de Axel Kicillof: «…promover una cobertura nutricional igualitaria y nutritiva para todos los niños /as focalizando en los más vulnerables».

Para los más vulnerables, el programa SAE debe garantizar:

El desayuno y merienda escolar debe entenderse como la combinación de un componente de leche o yogur; pan o tostadas de tipo integral y en menor medida galletitas; budines y bizcochuelos basados en perfiles de buena calidad nutricional, un tercer elemento del componente son las frutas empezando 1 o 2 veces por semana y procurando incrementar la frecuencia semanal. El desayuno es la primer actividad al inicio de la jornada escolar, asignando un tiempo aproximado de quince minutos.

El principal objetivo en la conformación del desayuno – merienda debería ser la presencia diaria de una porción de leche y yogurt para asegurar el aporte de Calcio, vitamina A, una curva descendente del contenido de azúcares agregados y la incorporación de frutas.

Con 23,50 pesos, el gobierno provincial entiende que se cubre el valor – costo del desayuno y merienda. Sugiere leche fluida. Por la información recabada hasta el momento, las empresas (contratadas en forma directa por la Municipalidad de Moreno) dejan cajas de leche en polvo La Babilonia.

Pregunta, ¿cómo puede sostenerse que se mejora la calidad alimentaria cuando hasta diciembre las escuelas recibían los productos Yatasto o Sancor, leche fluida?

Segunda inquietud, ¿qué ocurre en los servicios donde el agua está observada o no es potable? ¿Se brinda desayuno con leche en polvo o hay sustituciones de yogur o fruta?

Algo más, ese leche se mezcla con una base de azúcar y cacao instantáneo.

La palabra o testimonio de autoridades directivas, docentes o auxiliares no ESTÁ porque expresan MUY EN OFF, que de hacerlo podrían recibir la apertura de un sumario. Ese argumento, columna de la jerarquía o verticalidad, recorrió los cuatro años de Vidal y los ocho de Scioli. Sucede que el 2 de agosto de 2018 cambió la historia por las muertes de Sandra y Rubén, se abrió por completo la discusión / debate sobre la educación pública, y allí también estaba y está el Servicio Alimentario Escolar.

Las dos fotos que acompañan la nota no salen de Google sino de un escuela primaria, barrio Bongiovanni.

El gobierno local, convencido de tomar las riendas para romper una CAJA, promete calidad en beneficio de los más vulnerables. Como dice la Intendenta, cada peso destinado al pueblo debe ir al pueblo, entonces hay que incrementar la regulación y no de manera VOLUNTARIA. Si la palabra empeñada es lo mejor para alumnos /as, ¿qué explica la entrega de leche en polvo, galletitas de cierta calidad, chocolate a base de cacao? La contratación dispuesta, ¿qué productos tiene, qué cantidades, cómo es la distribución? Ese cronograma permite a consejeros escolares y concejales /as, madres y padres, gremios y sindicatos, defender el derecho de la alimentación saludable.

Como un aporte, escuchando el pedido de la Intendenta Mariel Fernández. Leche en Polvo La Babilonia que se entrega en algunas ¿o todas las escuelas del distrito? estuvo en el foco de atención. En abril del año pasado consejeros escolares del Frente para la Victoria de Necochea, elaboran un pedido de informes para ser respondido en forma urgente. Dos funcionarios escolares, Pérez y Larrañaga manifiestan su preocupación sobre la calidad y procedencia del producto que se entrega en las escuelas a modo de leche en polvo cuyo envase genera dudas acerca de su contenido, calidad y estado de conservación.

https://ahorainfo.com.ar/2014/04/necochea-alimentos-en-mal-estado-en-las-escuelas-pedido-de-informes/

Debido a lo anteriormente explicitado, el Bloque del FpV solicita que:

Proceda a arbitrar los medios necesarios a fin de obtener un análisis de laboratorio que detalle exhaustivamente los componentes, calidad y estado de conservación del producto “Lecherisima – La Babilonia”. Eleve a este Bloque los resultados de dicho análisis a fin conocer su valor nutricional y demás información que sirva a determinar si se trata de un sustituto válido de la leche en polvo que se venía distribuyendo anteriormente.

En la noche de ayer, cuando abrió el tiempo ordinario de sesiones del HCD, Mariel Fernández habló en forma escueta del SAE: «En otra muestra de apoyo y confianza la Provincia nos hace partícipes en la contratación del Servicio Alimentario que será co gestionado con el Consejo Escolar pero la administración estará a cargo del Municipio. Son 50 millones de pesos por mes que ahora co gestiona el Municipio con el Consejo Escolar. El objetivo de todo esto es poder garantizar el alimento de todos nuestros niños y niñas, de nuestras jóvenes, de nuestros jóvenes que necesitan del servicio alimentario en las escuelas».

Porque la decisión política entraña riesgos, dificultades, regular la prestación del programa demanda un alimento vital: informar y socializar qué alimentos (cantidad y calidad), marcas y productos deben llegar a las escuelas, las empresas proveedoras. Así lo establece el contrato social del nuevo gobierno… y eso deber ser respetado.