Asociación Sindical de Trabajadores Municipales: «Es una institución que en el tiempo será la más importante»

Ayer por la tarde se realizó la presentación de la nueva comisión directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. El acto contó con el apoyo y presencia de autoridades de la recientemente creada Agrupación de Agrupación de Gremios Municipales Peronistas (integrada por dirigentes de varias organizaciones de base del sector en Conurbano e interior).

Marcelo Espíndola como Secretario General de la ASTMM manifestó a Desalambrar:

Con un padrón cercano a los mil afiliados, ¿cuántos participaron de la elección?

Estaban en condiciones de votar más de 900 personas así que, más de 500 personas fueron a votar. Fue un acto tranquilo, normal, con mucha participación y hacía rato no pasaba eso. La gente por ahí tenía ganas de participar y como hace muchos años no participaba de esto, estuvo muy bueno. Muy importante para nosotros mantener el respaldo de los trabajadores, de los afiliados.

Me hiciste una observación que me parece muy interesante, después de aquel acontecimiento que se vivió a fines del año 2020, te manifesté que con las elecciones se lograba una normalización. ¿Cómo fue todo este proceso para llegar a esta continuidad que te sostiene como Secretario General?

Mirá, el tema es que toda esa gente que fue, que quiso tomar el sindicato, que eran parte de la comisión directiva porque hoy ya no son más, ellos nunca organizaron, nunca el Ministerio de Trabajo tomó nota de sus planteos. Lo que pasa es que se fueron sin tomar el sindicato, nosotros en base a eso, el Tesorero que estaba con ellos trabajando en comisión, lo saqué de del cargo y fue a trabajar a un destino de trabajo, creo que en Tránsito, pero nosotros seguimos trabajando normalmente. El tema es que éramos pocos trabajadores, pero como dije siempre, fueron parte de la comisión directiva hasta que fueron procesados por la justicia y hoy se encuentran con pedido de elevación a juicio. Nosotros los expulsamos de la asamblea, no los invitamos a las reuniones de la Comisión Directiva, los suspendimos de la asamblea extraordinaria, directamente lo expulsamos, pero nunca intervino el Ministerio de Trabajo, jamás.

Entonces, en esa convocatoria, ¿ellos participaron cuando ustedes los llamaron, se presentaron ante la expulsión?

Nosotros primero lo convocamos con carta documento que le llegó, fueron notificados a la reunión de la Comisión Directiva para darle la oportunidad para que ellos se defiendan y cuando fueron a la reunión del 6 de diciembre, no quisieron participar porque decían que no estaban las condiciones dadas, que nosotros hicimos la reunión en el patio, cosa que sea más transparente imposible, no quisieron estar. Después se hizo la asamblea extraordinaria que también le mandamos carta documento, les llegó, fueron notificados. Personalmente hablé con la gente de la Comisaría Moreno 1ª y ellos nos garantizaron la seguridad, la prevención, íbamos a llevar policías para custodiar para que todo sea transparente y en paz y tampoco fueron. Nunca tuvieron la intención de participar, nunca fue estar, simplemente querían tomar el sindicato y calculo que para hacer cosas dañinas, nada más.

Desde aquel 6 de noviembre de 2020 y hasta hoy, ¿tuviste un encuentro o reunión con la Intendenta para hablar del hecho y las consecuencias?

En realidad nunca que me quiso atender. Todo lo que nosotros hacemos lo mandamos siempre por Mesa de Entrada y está notificada que todos los trabajadores fueron ese día, en horario de trabajo a hacer semejante aberración, fue todo notificado. Está al tanto de lo ocurrido, está al tanto de que la causa fue elevada a juicio, en un juicio abreviado que está casi semi probado diría, de que son culpables de los hechos son culpables, pero nunca nos atendió. Yo no pido que me atienda a mí, sino a la institución. Si los trabajadores siguen estando y no tienen ni una suspensión, no tienen nada de eso, quiere decir que los cubren, el Director de Sumario, o sabe algo el Secretario de Gobierno, o la intendenta o nadie sabe nada o alguien los cubre, pero si cualquier trabajador tiene faltas reiteradas, enseguida los suspenden, en este caso ninguna circunstancia de esas.

¿Qué planificás para este nuevo mandato?

Lo que yo espero es que se pueda aportar, cada uno un poquito de su vida, poder aportar un poquito de su vida, con eso es un montón para seguir levantando a este sindicato. Estamos en una de las instituciones más importantes, y en un tiempo será la más importante. Si cada uno de los que se acerca aporta un poquito de su tiempo y de su vida, estamos en condiciones de hacer un trabajo que realmente casi ejemplar. Hacemos lo que tenemos que hacer y considero que estamos en buen camino y buen rumbo.

Paritarias 2022, el gobierno de la Intendenta ofreció 30 por ciento en tres tramos

Ni siquiera se puede discutir, me parece que tiene que ver más con una estrategia que con la realidad. El año pasado con toda la furia llegaron al 34 por ciento y hoy, el país y la inflación superan ampliamente el 50 por ciento o el 40 tranquilamente. No hay forma de discutir, por ahí lo que yo veo es que ella está muy lejos de la realidad, tal vez no le importa el trabajador municipal porque hay muchos lugares donde las cosas siguen igual que antes, hay algunas cosas que han mejorado y otras que siguen igual que antes. Entonces la verdad es que hay una distancia enorme entre ellos y los trabajadores, así que eso lo dice todo.

La Asociación Sindical tiene este análisis elemental y es concreto, coincidente con el análisis que tiene SITRAM y ATE, ¿qué lejos está la unidad en la acción?

La unidad desde los trabajadores siempre va a estar latente, de hecho nosotros hace unos días empezamos a recorrer las áreas de trabajo después de esta pandemia y en la mayoría hay un descontento. Por ahí no se animan a expresarlo públicamente pero bueno, esa es nuestra tarea y nosotros estamos evaluando firmemente hacer una protesta. No digo que con eso se va a solucionar pero sí demostrar el descontento que hay en los trabajadores en varios aspectos, pero principalmente, en lo que es la paritaria que es muy flojo lo que ofrecen, la verdad que es lamentable.

