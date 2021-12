Asseff – Pereira, Juntos – Frente de Izquierda

PRESUPUESTO 2022 –

Representan dos posiciones antagónicas pero a pocas horas de analizar y definir el voto por el el cálculo de Recursos del próximo año, ofrecen miradas y posturas acerca de la ley de leyes local.

FLORENCIA ASSEFF / JUNTOS: «Lo más llamativo es la expectativa recaudatoria que tiene el municipio, que sobre todo va a pesar sobre la Tasa de Seguridad e Higiene que es la que abonaN los comerciantes y la industria. Se aspira a recaudar más de un 130%. Si bien la tasa aumenta entre un 35 y 40 por ciento se aspira a recaudar aún más. Entonces nuestro planteo a la Secretaría de Economía es cómo van a recaudar más, bajo qué mecánica, bajo qué modalidades porque sabemos que ha habido una persecución sobre todo a los comerciantes».

No hablan los comerciantes, dicen que los persiguen pero no hablan.

Es difícil hablar a veces en contra del Municipio por el temor a más inspecciones, pero con nosotros sí hablan, hablan entre ellos también y manifiestan este sentir de persecución y de asfixia.

LORENA PEREIRA / FRENTE DE IZQUIERDA: «Nosotros ya adelantamos que vamos a rechazar el Presupuesto. Hay números que son bastante llamativos, para decirlo de alguna manera. El Presupuesto 2022 en principio no viene a solucionar, justamente las grandes problemáticas de los vecinos de Moreno. Por decir algo, el tema de las viviendas populares, el tema de las escuelas, el tema de la salud, el tema del servicio alimentario. El tema, también que es uno de nuestros elementos programáticos, el tema de los sueldos tanto de los concejales e intendentes. El tema del transporte, es decir, nosotros estuvimos viendo que ya fue votado con los anteriores concejales el tema de la reforma, la ordenanza tributaria y tarifaria. Y ahí nosotros estuvimos viendo, por ejemplo la Tasa por el mantenimiento de la red vial, lo que son los que más rompen las calles justamente. En principio pagan chauchas y palitos, hay que ir a los que más ganan. Las empresas que más ganan, justamente que tienen mayores ganancias y de hecho son los que más rompen, por ejemplo las calles».

FLORENCIA ASSEFF / JUNTOS: «Entiendo que la izquierda no quiere avasallar a las industrias, las pymes, a los comerciantes. Porque al fin y al cabo hay trabajadores en juego, entonces si una empresa, sea pequeña, mediana o grande, sufre la asfixia por parte del Estado que le impide quizás volcar dinero hacia otras áreas productivas, para tomar incluso más personal, porque sabemos que muchas veces genera eso que no tomen más personal, entonces ¿por qué irían en contra de ellos?»

LORENA PEREIRA / FRENTE DE IZQUIERDA: «Creo que en realidad hay unas grandes diferencias programáticas con Juntos por el Cambio, eso desde el vamos. Y me parece también hacer una diferencia, es decir, nosotros siempre vamos a estar a favor de los trabajadores. El tema de las ganancias de las empresas, nosotros siempre planteamos la apertura de los libros contables de las empresas, porque nosotros queremos ver cuánto ganan y a partir de ahí podemos ver cuánto más pueden poner. Porque los que se llevan la mayor ganancia justamente son las grandes empresas. Y por otro lado me parece una de las grandes diferencias que esto que yo decía la ordenanza tributaria y tarifaria, siempre se vio que Juntos por el Cambio ha favorecido a las grandes empresas, de hecho no me quiero ir a niveles nacionales pero la deuda del Fondo Monetario se fue a financiar la fuga de capital».

FLORENCIA ASSEFF / JUNTOS: «Más allá del número duro que uno pueda encontrar del Presupuesto, tenemos que analizar la política pública que está detrás y también lo que se viene realizando en los últimos años. Entonces primero ver la ejecución del presupuesto también del 2021, sabemos que dista mucho de la estimación, pero más allá de eso, ¿los fondos llegan realmente a destino? Porque nosotros podemos debatir acerca de si tiene que ir más dinero a seguridad, si tiene que ir más dinero a desarrollo comunitario, a educación, a salud, eso tiene que ver con la ideología de cada uno de los partidos. Pero lo cierto es ¿los fondos llegan a destino? ¿realmente son eficientes para solucionar las problemáticas del pueblo de Moreno?

LORENA PEREIRA / FRENTE DE IZQUIERDA: «En relación a lo que son los concejales y lo que es el sueldo de la Intendenta, a nosotros nos parece que eso no está bien. No puede ser que mientras el salario básico del escalafón inferior de los municipales sea de 40 mil pesos que está por debajo de la línea de pobreza. Y a parte también me parece que no corresponde.

El salario más bajo de un trabajador municipal es de 20 mil pesos en Moreno. 40 mil estamos hablando cuando ya estás en otra categoría



Cuando tenés 40 horas. Por eso digo, me parece que en ese contexto, es decir que el sueldo de la intendenta sea arriba de 600 mil pesos y de los concejales 200 mil, nosotros no estamos de acuerdo. De hecho, uno de nuestros programas es justamente donar lo que es parte de nuestro sueldo ¿por qué? porque nosotros siempre a veces lo equiparamos a lo que sería una maestra con doble cargo.

¿Cuánto es?

Generalmente coincide con lo que es la canasta básica total.

