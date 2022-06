Asseff se diferencia de Mariel: «No quiero la Whipala al lado de la bandera argentina, no quiero la distorsión del lenguaje y que combatan a las empresas privadas»

Moreno Libre de Tomas. Más inversión en seguridad. Obras públicas. Asfalteras. Recolección de la basura con otro esquema. Desalojo de la Feria Las Flores. Siete puntos que el oficialismo podrá llamar políticas históricas, siete puntos que derriban los reclamos y denuncias políticas del núcleo opositor que comanda el asseffismo.

Si la tendencia para soñar con victorias es «mientras peor mejor», la mala noticia para el Dr. Asseff es que los indicadores de La Capitana son buenos. Pero este presente es una opción para recalcular el esquema del opositor que nunca se calla nada ni acuerda con nadie, según sus palabras: «Te voy a dividir el gobierno de Mariel Fernández en varias etapas. La seguridad sigue siendo tan mala como era antes, las tomas…»

No hay tomas de tierras

Déjeme hablar, hay tomas. Depende dónde quieras ver las tomas, y si no hay tomas entonces las tomas eran Mariel Fernández, Castro, y toda la gente del Evita. Tengo testigos que durante años, que ellos, por ejemplo, Cuartel V.

Hay un caso particular que lo viví, le hice la nota a usted, le hice la nota a Castro, yo me acuerdo, puedo hablar de hechos que viví, no puedo decir que el Evita tomó todas las tierras.

Acá la matriz de toma de tierras durante los veinte años que ella fue integrante de estos gobiernos y también Castro fue concejal, yo era concejal, ellos defendían las tomas de tierras, daban vuelta lo que es un derecho de propiedad según sus intereses y han usurpado cuanto lugar se ha podido. Hay tomas, vayamos a la fiscalía, hay denuncias de tomas, ellos dicen que no hay tomas y yo digo que hay tomas. Depende con el ojo que se lo mire, entrás por el Camino de la Ribera, hay tomas en Emilio Mitre al fondo, hay tomas.

¿Tomas nuevas?

Tomas. Tomas nuevas hay también.

Hablé hace poco con la fiscalía especializada que trabaja en conjunto con el Municipio para evitar cualquier tipo de toma de tierras

¿Sí? ¡Qué raro! Ahora, siempre hubo tomas. O ellos eran los principales tomadores y ahora no hay tomas…

El Movimiento Evita nunca cuestionó las tomas en Moreno, pero siendo gobierno plantó la bandera de NO MAS TOMAS. Hay hechos, trabaja la policía, hay detenidos. El Registro Nacional de Barrios Populares lo hizo el Evita en el gobierno de Macri, con la muy buena relación con Carolina Stanley. Ese mapa se cierra cuando el Frente de Todos regresa al poder, y con Mariel en la Intendencia se decide frenar las tomas y urbanizar lo que está regisstrado

Si no me dejas expresar no se va a entender lo que quiero decir. Después hay obras públicas, yo recorrí. Ayer estuve en todo Moreno Norte.

Mucha obra pública

Hay mucha obra pública. La ruta 24, la 25 y la 28 y la 24, y la 25 o 197 son convenios que firmó Macri. Está bien, yo lo celebro y estoy a favor. Parques industriales, 20 años y no están terminados, las empresas que están ahí no tienen ni el gas ni tienen la electricidad provista por la ley de parques industriales. Inteligentemente hicieron acuerdos, pero, todavía falta el gasoducto que eso lo promocionaron como ya autorizado, y vos sabés muy bien que hay una serie de pasos establecidos por la ley provincial y no lo hicieron en tiempo y forma. Los concejales lo enumeraron y como acá parecería que hay una liviandad en los conceptos y no seguir las cuestiones, quedó enumerado por los concejales nuestros, otros hicieron silencio y el tema siguió adelante.

El gasoducto se va a hacer

Pero ojalá que se haga, yo estoy a favor del progreso. No me vengas a decir…

El gasoducto se hace, se va a descontar de coparticipación. Para explicarlo, cuando se pensó el gasoducto hace un par de años, lo pagaba la empresa no el pueblo de Moreno

Todo es por coparticipación lo que ingresa o ampliación presupuestaria. La operación presupuestaria fue enorme, durante el año 21 no enviaron ni un expediente y no sé por qué no lo hicieron y lo enviaron ahora en la Rendición de Cuentas con el famoso artículo que permite compensar los ingresos presupuestarios.

Industrias… vos pedís hace mucho tiempo que Moreno deje de ser ciudad dormitorio, bueno, con el gasoducto no habrá galpones de logística, habrá un aya no van a ser galpones de logística, habrá un aluvión de industrias y mano de obra.

El gasoducto siempre Moreno tuvo por suerte, los troncales que circulan por el territorio, como las autopistas. Ojalá se haga, yo no estoy en contra de eso, también te olvidás de la corrupción y de la inseguridad.

¿Yo me olvido?

Estamos hablando de Moreno y te olvidás de la cooperativa que levanta la basura que tiene más empleados que el Trébol y te olvidas…

No mirás el programa, no leés Desalambrar

Estamos hablando de la entrevista ahora, no tengo porque retrotraerme para atrás. Te olvidás que viajó al exterior sin pedir licencia en el Concejo Deliberante, omitió pedir licencia. Se fue a Italia con la primer concejal, los dos se fueron a Italia, una semana afuera.

A México se fueron

Perdón, a México. Ya que le gusta decir tanto los usos y costumbres, establecidos en la administración.

Cinco días se fue a México…

La verdad que sos un defensor bárbaro. No se puede salir al exterior sin solicitar licencia al Concejo, no cuesta nada, los cinco días en la interpretación que se ha dado toda la vida, durante el tránsito dentro del territorio de la Argentina y depende las distancias, si usted se va al exterior usted deja acéfala la administración municipal. Segundo tema, nosotros siempre hemos marcado muchas cosas, hoy hay mucha obra pública pero no hay labor municipal. Porque yo miro también cuando recorro, no funciona la asfaltera. Una no funciona, la otra funciona a la mitad.

¿Cuál no funciona? ¿La propia o la alquilada?

Y son las dos, si son alquiladas son propias.

No, una la compró, ya quedó bajo patrimonio municipal, la otra es alquilada, no es lo mismo.

Las asfalteras son muy difíciles porque la materia para proveer la misma es muy cara. No dan las cuentas que hemos sacado, no dan las cuentas. Si es mejor comprarlo afuera o adentro. La mayoría de los municipios que yo he preguntado ahora mismo para actualizarme no quieren asfalteras por la dificultad en el costo y poder conseguir el material para el mismo. Yo creo que ahí no tienen mucha defensa, han pedido ampliaciones presupuestarias o un crédito.

Quieren comprar otra más grande

Que compren más, pero no significa que esté bien. No creo en el gobierno municipal, no me gusta la modalidad, son anti empresa privada, no le dan una fuerza que nosotros creemos al tema de la seguridad. En este momento, junto con Quilmes, es el Municipio que mayor cantidad de fondos ha recibido. No aumentó la recaudación propia, lo que vimos en la Rendición de Cuentas 2021 que la recaudación propia no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos, depende exclusivamente de los ingresos extraordinarios que le enviaron en un país que tiene serias dificultades. Han hecho cosas yo no lo niego. Hago cuadras y veo que hay lugares que la labor municipal, no es obra, sino que es labor municipal de servicios, no funciona. La gente decidirá.

Dijiste que se preocupen por la corrupción, la basura no te digo que mires el programa o que leas Desalambrar, solo digo que desde mayo de 2020 hablo de Moyano, la cooperativa, cuando no hablaba nadie, ni vos.

No, yo sí hablo, pero no en tu medio. Nunca me callo la boca. No soy ni cómplice ni encubridor.

En mayo de 2020 dije que era la cooperativa de Moyano, mayo de 2020.

Me parece bárbaro, pero yo no soy cómplice.

Esperé la rendición de cuentas para decir que se lleva casi mil millones de pesos, te escucho a vos, hablemos de la corrupción de esto.

No, yo hablo mis cosas como me parece no cómo vos me digas. Yo te estoy diciendo que hay muchas cosas en las cuales hay que reflexionar. Durante 25 años el peronismo ganó sin hacer una sola obra, y ahora vos ponés como énfasis la gran cantidad de obras que es real, tanto como el gobierno anterior (Macri – Vidal) le dio a Festa y también hizo muchas obras e igual se perdió, porque el ensanche de la ruta 25, que fue muy importante y el ensanche de las demás rutas que fueron importantes como la red de cloacas que se extendió, lo hicieron mal y hubo que rehacerlo devuelta. Y así un montón de avenidas, la estamos pagando tres veces porque se inició el 16, se rompió el 17 y ahora se está haciendo nuevamente en el año 22. El gobierno nacional lo ha hecho inteligentemente y la intendenta ha gestionado con éxito el privilegio que tiene de esto. Ahora, no deja de ser una administración que tiene muchos claroscuros que iremos aclarando durante este año. También recorrí las salitas, muchas están en muy malas condiciones teniendo un buen presupuesto, y han financiado todo. Le han financiado la basura, le han financiado la obra pública.

No me decís nada de la basura…

Estamos hablando.

¿Te parece bien la mano de obra?

Le han financiado la basura, le han financiado un montón de cosas. Y lo que es labor municipal, el otro día miraba un montón de columnas…

No me vas a contestar la pregunta

Voy a contestar lo que me parece. Yo no le escapo, pero si no me dejás terminar la gente no me va a entender. Déjame terminar.

Todavía no tengo la prueba para decir este es un hecho de corrupción, no la tengo. Voy a hacer una aclaración, la transparencia, la mano de obra de la basura.

Lo de la falta de servicio, ciertas columnas, miles de kilómetros de columnas que no están pintadas, están oxidadas. No se reponen columnas que están tiradas hace años.

¿Vos pensás que con eso la sociedad va a decir Asseff está diciendo algo importante sobre Mariel Fernández? ¿Cuál es tu discurso de campaña?

La sociedad, como vos decís, ve y pisa lo que es la realidad. Ahora, Mariel Fernández a mi parecer, es mi pensamiento, yo estoy en la vereda opuesta de todo lo que piensa ella. Yo no quiero que mi bandera argentina esté con la bandera wiphala, yo no quiero la distorsión del lenguaje, yo no quiero que combatan a empresas privadas cuando suben las tasas a límites enormes, yo no estoy con la renta inesperada que ella apoya, yo no estoy con todo ese lenguaje sectorizado que ella representa. Yo estoy con otras cosas, entonces, quiero una sociedad totalmente distinta. Y veremos, falta un año, veremos si el gobierno nacional y provincial la puede asistir con la gran cantidad de fondos porque ni bien se quede sin fondos este municipio no tiene las reservas económicas como para poder afrontar la enorme cantidad de gente que sigue ingresando, la estructura enorme que han montado.

¿Seguís diciendo que entra gente acá?

Sigue entrando gente, a la municipalidad sigue entrando gente.

No me contestaste sobre la transparencia, de nuevo, mano de obra camioneros te estoy preguntando.

Con respecto a algunas cuestiones, yo me vi con unos funcionarios, me preguntaron ¿usted qué opina de la feria las flores, van apoyar? Si no van a apoyar, sáquenla.

Vos siempre dijiste que era una barbaridad que estuviera la feria

Por supuesto.

Y Mariel lo hizo.

Hay que priorizar lo que realmente es bueno para el pueblo de Moreno. La verdad que te felicito sos el mejor vocero de Mariel Fernández, me encanta eso. Con respecto a las transparencias nosotros-

¡Llegamos a las transparencias! Estoy hablando de la basura.

Transparencias.

La basura, estoy hablando del contrato con la cooperativa.

La transparencia. Las cooperativas.

Seamos serios en este punto, estamos hablando de una cooperativa que se alzó con casi mil millones de pesos.

Las cooperativas, hay otras cooperativas.

Pero por favor hablemos de esta cooperativa que es de Moyano

Yo le contesto lo que me parece. Las cooperativas y esta cooperativa, no cierran los números, por lo que reciben y por lo que prestan. Entonces estamos mirando sorprendidos la rendición de cuentas que algunas cooperativas han recibido muchísimos fondos y no cierra la cantidad de prestaciones que han hecho o la cantidad de personal. Veremos si nos estamos equivocando nosotros o si nos falta información.

La mano de obra, más simple Aníbal, acá se contrata por día y por cuadra.

Ya sé, te estoy diciendo.

El tema que se le pagó lo que no estaba establecido en el contrato.

La cooperativa, y las cooperativas.

El contrato decía no se paga paritaria 2020 y se le pagó. Vos sos abogado, es más simple.

La cooperativa y las cooperativas.

No le querés entrar al tema de Camioneros

¿Por qué? ¿Cuál es el tema de camioneros?

Porque el contrato decía que no había que pagarle paritarias y se le pagó.

¿Qué estoy diciendo yo que está bien? No, está mal.

Ahora que sabemos que no se cumplió el contrato ¿qué vas a hacer vos como abogado y líder de la oposición?

Vuelvo a repetir las cooperativas y la cooperativa.

¿Con la cooperativa Gestionar qué vas a hacer?

Estamos investigando.

Ah… estás investigando…

No nos hemos callado nada, no me callo en todos los actos de corrupción.