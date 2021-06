Asumieron las autoridades de la Universidad

En el día de ayer 14 de junio, asumieron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Moreno, el Rector Lic. Hugo Andrade y el Vicerrector Lic. Alejandro Robba, electos por la Tercera Asamblea Universitaria para el período de gobierno 2021-2025.









Junto a las autoridades electas, encabezaron el acto de asunción el Prof. Manuel Gómez, vicerrector saliente, y el Lic. Estaban Sanchez, Secretario de la Asamblea Universitaria.



La ceremonia se desarrolló en forma bimodal, al igual que el proceso eleccionario previo y la Asamblea Universitaria, con la participación de autoridades y trabajadores de la Universidad y de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno; representantes de la comunidad universitaria; y familiares de manera presencial, y el resto de la audiencia de manera remota, en cumplimiento de las medidas y recomendaciones dispuestas por las autoridades sanitarias y universitarias.



De esta manera, a través de una plataforma de videoconferencia, el acto contó con la presencia de autoridades nacionales y universitarias vecinas, tales como Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación; Jaime Perczyk, Secretario de Políticas Universitarias; Alejandro Villar y Alfredo Alfonso, Rector y Vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes; Roberto Gallo, Rector de la Universidad Nacional del Oeste; Silvia Storino, Vicerrectora de la Universidad Nacional de José C. Paz; Ernesto Villanueva, Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; Jorge Calzoni, Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda; y Walter Wallach, Vicerrector de la Universidad Nacional de Hurlingham.







En la apertura del acto, se compartieron las palabras del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien enfatizó al respecto: “Es una alegría inmensa poder acompañar, aunque sea a la distancia, una jornada tan trascendente para una Universidad del Bicentenario, una Universidad tan importante para todo el país, que tanto aporta a la democratización del derecho a la educación, a la transformación positiva de todo el partido de Moreno. En este 2020, uno de los años quizá más desafiantes, articulando Estado Nacional con la provincia y con el municipio, priorizamos la agenda educativa. Recuperando la infraestructura universitaria, y jerarquizando nuevamente el presupuesto educativo en Argentina. Celebro este paso tan importante de la UNM, felicito a toda la comunidad, autoridades, docentes, estudiantes, graduados, y nodocentes por el compromiso de construir una Universidad que sea un espacio de democratización de derechos y que piensa en el desarrollo de su comunidad. Les deseo a todos una gestión que destaque el camino que ya vienen transitando y que se puedan llevar adelante cada una de las iniciativas para que nuestras universidades sean la síntesis de la justicia social y de la transformación que debe transitar la Argentina. En este gobierno decidimos expandir nuestro Sistema Universitario y por eso los convocamos a construir de manera colectiva una nueva ley de educación superior que garantice ese camino que venimos transitando hasta ahora, algo que nos llena a todos de orgullo que es nuestro sistema educativo, que debemos seguir defendiendo y priorizando”.







A continuación se dirigió a los presentes Manuel Gómez, como vicerrector saliente, quien recordó lo sucedido con este proceso eleccionario que comenzó el 26 de mayo y finalizó el 1 de junio y tuvo lugar de forma bimodal, lo que significó un enorme trabajo de transformación hacia la virtualidad, modalidad que debido a la pandemia actual, la UNM ya viene transitando desde marzo del 2020. Con la decisión de garantizar una forma de expresión democrática firme y accesible para todos, se diseñó e ideó una nueva forma de elección para que toda la comunidad pudiera participar. Luego el Consejo Superior proclamó a los representantes electos de los tres estamentos a participar de la III Asamblea Universitaria de la UNM, la cual tuvo lugar el 11 de junio pasado. Durante dicha Asamblea, que determinó un cambio significativo y que gracias al esfuerzo conjunto se pudo realizar también de forma bimodal, con asambleístas presentes en el recinto y otros conectados mediante videoconferencia, tuvo lugar una importante propuesta que fue votada y aceptada.



“La Asamblea Universitaria decidió cambiar las fechas de inicio del Gobierno Universitario a instancias de la Junta Electoral, con el objetivo de permitir una mayor participación especialmente del claustro estudiantil en las futuras elecciones. Se adoptó la fecha del 22 de noviembre como futuro inicio de los gobiernos de la Universidad. Fecha que como sabemos está asociada a uno de los hitos más importantes de la vida universitaria argentina, que recuerda el Decreto del año 1949 que declaró la gratuidad universitaria, y permitió el acceso de grandes cantidades de trabajadores e hijos de trabajadores a la Universidad. Como siguientes medidas, la Asamblea, eligió al Licenciado Hugo Andrade para continuar siendo rector de la Universidad Nacional de Moreno en el período 2021-2025, y al Licenciado Alejandro Robba, como vicerrector para acompañarlo. Es por esto que este acto de asunción de las nuevas autoridades tiene entonces el sustento jurídico y democrático que corresponden”, agregó Manuel Gómez.









Luego de la lectura de las actas correspondientes y las rúbricas de las mismas por las autoridades, realizó su discurso el nuevo vicerrector de la UNM, Alejandro Robba. “Estamos convencidos que la Argentina tiene un gran futuro. Lo vimos en estos meses de pandemia, cuando aquellos que nos quisieron poner de rodillas, no lo pudieron hacer. Sabemos que este es el único camino para tener un país inclusivo y dar oportunidades a todos aquellos que, si no hubiera estado esta Universidad, hoy no estuvieran cursando en nuestras aulas. El camino es financiar la ciencia y la tecnología. Desde nuestro país tenemos madera, tenemos un gobierno que cree en la ciencia y la tecnología, que cree en su mercado interno, y que cree en la soberanía como única forma de desarrollo. Esta nueva etapa de la Universidad tiene como objetivo principal que tengamos docentes que puedan tener su centro de gravedad en esta institución, compañeros decanos y decanas, y nuevos decanos y decanas de carreras, que puedan estar más cerca que nunca, que tengan la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en nuestra Universidad. Y aquellos que ya tenemos nuestros años, poder acompañar este proceso de trasvasamiento generacional que llevaremos adelante”.







A continuación se dirigió a la audiencia, Hugo Andrade, reelecto como Rector de la UNM. “Hoy, con gran satisfacción, podemos celebrar el orgullo de conformar una comunidad universitaria que, a lo largo de estos años ha alcanzado logros significativos: haber puesto en marcha una Universidad con casi 25.000 matriculados en 10 carreras de grado, 2 ciclos de Licenciatura y 4 Tecnicaturas universitarias, a las que se suman 2 Especializaciones y 2 Diplomaturas en marcha y diferentes actividades de posgrado que son la base nuevos proyectos de ese nivel, y especialmente, por nuestros casi 1.000 graduados y titulados al día de la fecha. Más de 300 Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Proyectos de Investigación o Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social realizados o en curso; las muchas actividades y proyectos en materia de extensión y voluntariado universitario y de vinculación tecnológica que dan muestra de los progresos que esta comunidad universitaria ha logrado en tan corto tiempo. También los planes y programas que sustentan su fortalecimiento institucional como el Programa de Formación, Actualización y Perfeccionamiento Docente; el Plan de Capacitación Nodocente; o su Plan de desarrollo del fondo editorial que se ha constituido con una variada cantidad de títulos y material de estudio que distribuimos gratuitamente entre los estudiantes, entre muchos otros. Lo enumerado, también se apoya en los más de 21.000 m2 de superficie cubierta acumulada en 92 aulas y 22 laboratorios, además de otros espacios que dan soporte, junto con la recuperación del Campus y del edificio histórico, al despliegue a las actividades y funciones mencionadas”.







Además, agregó: “La etapa que comienza nos enfrenta a nuevos desafíos, consolidar el perfil que construimos en este tiempo, para terminar de amalgamar nuestra identidad como universidad conurbana. Sabemos que disponemos de los recursos humanos y la voluntad necesaria para enfrentarlos. Sostener esta concepción, esta marca de identidad, no nos abruma, al contrario, nos sentimos muy confiados y optimistas, porque sabemos de la calidad humana y el compromiso de todos los que formamos parte de la UNM. Nuevos logros compartidos nos darán renovados bríos para seguir haciendo la Universidad que soñamos, con el diálogo y el acompañamiento del pueblo de Moreno, al que debemos garantizar y realizar, una Universidad abierta, participativa y popular. Nacimos, por la convicción del pueblo de Moreno y sus dirigentes, y por decisión de los poderes del Estado de expandir el sistema de educación superior, con el acento en igualar oportunidades. Esto tiene una relevancia singular, en un mundo signado por la crisis económica que apuesta en su mayor parte a la mercantilización de la educación superior, cuando no, reducirla a los sectores privilegiados como sinónimo de calidad. Todo es, ha sido y será el resultado del colectivo de trabajo que formamos y que encarna el objetivo transcendental de hacer efectivo el derecho a la educación universitaria, y es en este marco, que reafirmamos nuestra esencia como Universidad nacida en el bicentenario argentino, porque sin educación pública no hay igualdad, ni libertad, ni posibilidad cierta de inclusión y justicia social”.







Para finalizar, Jaime Perczyk, Secretario de Políticas Universitarias, expresó a través de la conexión online sus palabras de felicitaciones y acompañamiento. “Esa Universidad que empezó en las buenas, siguió creciendo en las malas. Y siguió creciendo en estudiantes, en trabajadores, en docentes, en investigadores, en temas, en graduados. Hoy casi 1000 graduados tiene la UNM. En las buenas y en las malas hubo graduados. Porque el valor de las Universidades del Conurbano es que el pueblo del conurbano las toma como propias, hace su experiencia ahí adentro y quiere ser mejor, quiere cambiar y quiere cambiarse la vida. Esperamos poder seguir brindando esa sensibilidad, esa academia, esa extensión a todos los estudiantes, a todo el pueblo de Moreno, para que sea mejor, para que la provincia de Buenos Aires sea mejor, para que el país sea mejor, para que América Latina sea mejor”.







De esta manera, las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Moreno comienzan su mandato por el período 14 de junio de 2021 al 21 de noviembre de 2025.