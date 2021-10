ATE Moreno: «Pedimos diez puntos de recomposición antes de fin de año»

SALARIOS Y TRABAJO MUNICIPAL –

Buscar lo que marca el rumbo de más de 90 años. ATE de los trabajadores /as y no de la patronal. ATE recorriendo el modo sin desconocer las causas. Walter Cravero como Secretario General de esa entidad en el distrito de Moreno, refiere a la caracterización histórica y luego viaja al presente municipal donde el pedido tiene soporte en la lucha para reducir las pérdidas, no solo salariales: «Bueno en principio, comparto la reflexión del inicio digamos de caracterizar a nuestro gremio, que es un gremio estatal que tiene 95, 97 años ya de historia, con lo cual ha atravesado tanta cantidad de gobiernos»

Vieron de todo

Parece que hemos visto y acumulamos historia

Y lo que falta

Y lo que falta claramente si. En esto que vos marcás, de acuerdo a lo que son los índices inflacionarios, en el Gobierno Nacional, se ha hecho una revisión de la pauta salarial y en el Gobierno Provincial, más a favor todavía se ha revisado dos veces, se ha analizado en dos tramos la paritaria se ha adelantado una cuota y que iba a estar pautada para septiembre a junio, se cobró en julio, se adelanto al 8%, ese 9% que estaba pautado en el mes de julio y además se pudo volver a revisar el acuerdo salarial para llegar a un promedio del 44,5% para el conjunto de los estatales bonaerenses. Hago este análisis o hago esta pequeña

Es un 40 y ¿cuánto te da?

Un 44 y pico 44,5 por ciento

¿Y los municipales cuánto, cobrando el último tramo en enero de 2022?

Un 34,9 por ciento con el acumulado

Diez fueron, diez puntos diferencia respecto a Provincia

Tal cual, por eso nosotros hemos solicitado que se abra formalmente, que se adelante la paritaria para la discusión y también, se adelante nuestra…

Estaba establecida la reapertura cuando se firmó el acta

Estaba establecida para el 5 de noviembre y esa fue la contestación formal a nuestro pedido de reapertura dado que, también en el Gobierno Provincia, había cierres y cláusulas que decían que había momentos para reunirse pero ante la estampida inflacionaria que devora los salarios, claramente, el Gobierno Provincial entendido esa lectura, más allá que podemos analizar que hay un atraso salarias, que es otra faceta que ahora hay que retomar sobre el tema de los salarios, de acuerdo a los niveles de una canasta básica seguimos estando por detrás.

También fíjate que se reabre por los resultados de las elecciones, porque se dio ahí al poco tiempo

Si, pero la primer reapertura se dio anteriormente

Sí la primera, la segunda es después del resultado, incluso el Salario Mínimo Vital y Móvil se modifica, se levanta, pero está bien que puedas marcar a cuánto está un laburante municipal, de un laburante provincial. Estamos hablando de trabajadores, estamos a 10 puntos

A 10 puntos diferencia

Hablaste con Conca, el Secretario de Gobierno, con alguien para decir qué hacemos

Hemos hablado, inclusive con el director de Articulación Gremial Adrián Márquez, que quizás es el que tiene que llevar la interlocución con el Ejecutivo. Hemos presentado nota formal y hemos hecho pedido y hemos hecho volanteada, estamos impulsando un proceso de asamblea en los sectores porque entendíamos que tendría que haber sido mucho antes la reapertura aunque sea para analizar números y nosotros obviamente vamos a decir lo que entendemos, que tiene que darse es mínimamente empatar a la inflación, no hay otra lectura

Si la inflación va a ser del 50 o el 48, cuántos puntos nos faltan para que el último pago de Mariel Fernández sea efectivo

Si estamos hablando en 45 promedio, estarían faltando 10 puntos reales y esto cerrando el año, sin contar que nosotros por eso firmamos en disconformidad porque entendíamos que el cierre tenía que ser anual para arrancar a la discusión y que el 5 de noviembre sirviera para avanzar en las discusiones preparando el escenario paritario 2022. Eso no fue escuchado

SITRAM viene sosteniendo una paritaria anualizada, lo planteo porque el gobierno puede tomar el primer pago de este año que corresponde a la paritaria de 2010 como parte de la recomposición, pero si analizamos la inflación interanual los trabajadores /as municipales van perdiendo 18 puntos, y son los /as municipales el corazón de un gobierno local

Son los que responden totalmente en toda gestión. El trabajador y la trabajadora municipal, en el caso de las gestiones municipales, son los que les ponen el cuerpo a la gestión día a día, claramente en cada uno de los servicios donde trabajan nuestros compañeros y compañeras, hay una representación del Estado, pese a tener o no simpatías políticas, lo primero que tiene es compromiso con su con su labor. Se habla mucho esto de la formación, que también es un debate muy candente que creo que hay que tomar esto de que los programas sociales no se transforman en empleo genuino por una cuestión de la formalidad del empleo. pero que realmente allí hay trabajo genuino, sobra trabajo en Argentina, lo que falta es empleo digno y eso lo que hay que discutir en un nuevo modelo de sociedad como contenemos la enorme cantidad de compañeros o compañeros que hoy no están dentro de la formalidad y que esa precarización también recae en su modo de vida, en no poder sustentar mensualmente. Pero ahí también están las y los compañeros Estatales.

Si la economía popular es la que tenemos porque la propia dirigencia política y el sistema que ha gobernado este país los excluyó, pero no puedo señalar que la precarización es la salida, incluso es otra forma de flexibilización. En Moreno hay una discusión latente sobre cuál es la visión del gobierno Mariel Fernández hacia la familia municipal, mientras han crecido las cooperativas del Potenciar Trabajo con personas, compañeros /as, que realizan tareas que antes eran parte de la labor de los municipales

Nuestras reivindicaciones y conquistas han sido como vos lo marcaste, en la lucha, las formas que adoptan las etapas en la lucha, digamos pueden variar en su modalidad, pero no va a dejar de existir jamás el reclamo por las reivindicaciones y en esto es también, ¿qué es lo que planteamos? Que cada trabajador estatal, o que cada compañero o compañera que realice labor estatal lo que tienen que hacer es ingresar a la planta. Esto es lo que entendemos. Claramente estamos en una situación muy difícil dado que avanza el Programa Potenciar trabajo, avanza en la órbita del municipio y creo que lo que tiene que haber es una salida para que, porque digamos, no sé si habrá la posibilidad presupuestaria de absorber a toda la cantidad de compañeros, entonces debería haber otros objetivos, otros ejes, para poder generar también economía sustentable, emprendimientos productivos, en el marco de este programa Potenciar. Le falta mucha perspectiva, le falta profundización al programa Potenciar.

Que lo abran, lo tienen que abrir

Nosotros entendemos que queremos que nuestros compañeros en el marco de la Central, también tenemos compañeros en el marco del Potenciar Trabajo, que eran los anteriores Salario Social Complementario, se tienen que desarrollar en el marco de donde territorialmente militan y que eso obviamente, hay muchísimos de compañeros que están en ollas populares, merenderos, comedores, pero que quieren transformar eso en emprendimientos productivos, por ejemplo, poder tener el micro emprendimiento textil, emprendimiento en gastronomía, emprendimientos en cuanto a lo que es la construcción, aunque sea para empezar a mejorar primero su hábitat anterior, pero hay que profundizar esa política

De unidades de asistencia a unidades productivas, y allí el Municipio puede conveniar o contratar de acuerdo a su demanda, sin olvidarme que los trabajadores municipales tienen que ser reconocidos como tales, pero si el Potenciar reemplaza al municipal tenemos un problema y eso también está pasando

Claro, ahí se profundiza la precarización. No negamos esa realidad, la hemos reclamado en los ámbitos formales y vamos a seguir profundizando, hemos reclamado que porque por ejemplo a compañeros del Potenciar que estén en la órbita de las unidades sanitarias, tienen que pasar a la planta municipal y así compañeros que tienen Obras y Servicios Públicos tienen que pasar a la órbita municipal, tienen que ser de la planta municipal porque si no digamos, hay dos cuestiones, se precariza a ese compañero que por 12.500 o por un doble salario que no llega ni siquiera al Mínimo Vital y Móvil, realiza el trabajo de un compañero que está bajo convenio, sin los mismos derechos y la misma calidad laboral, sin lo mismo digamos

Sin una mesa paritaria

Sin paritaria y condiciones dignas de trabajo que se tienen que discutir en el marco de lo que nosotros presentamos.

Estaría muy bien que el gobierno municipal informe cuál es la planta de personal que tiene hoy. A mí pasaron un número de 7.000

Nosotros vemos el número de 6.270. Para la realidad de lo que es nuestro distrito no es un número exorbitante esa cantidad de trabajadores y trabajadoras pero claramente después tiene que ver lo que decía antes. Si uno recorre quizás hubo un momento que no fue quizás con tanto volumen, pero siempre estuvo esta cuestión de los programas sociales en virtud de la necesidad de gestión del distrito, me parece, encaminar la discusión en torno a que, debe haber una perspectiva para poder digamos, no sería ni siquiera transformar, formalizar todo lo que los compañeros y compañeras del territorio hacen en materia de trabajo y dignificar eso, que para eso tiene que haber no solamente un municipio comprometido, una provincia, una nación e institutos como INAES, que tiene esa visión geopolítica o geográfica de cómo instalar estos emprendimientos productivos, como vincularlos con la comunidad porque, porque para que hagamos un emprendimiento productivo que no caduque o que no muera antes de nacer, tiene que haber un sustento, tiene que haber un apoyo del Estado. Eso por un lado, y después claramente debemos consolidar nuestras instituciones que son la paritaria, la Mesa Técnica, quería decir esto digamos, discutir condiciones de salud en lo laboral, las condiciones laborales en el marco de la salud, hemos planteado ya hace mucho y se sancionó que se conforme el comité mixto, o sea la mesa de salud laboral, eso es un ámbito donde discutir lo importante. Digo, todas esas cuestiones hay que potenciarlo y tienen que conocerse que son instituciones que son de lucha.