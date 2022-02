ATE pedirá un 15 por ciento de aumento antes de discutir la paritaria 2022

Termina el primer mes del año y el Departamento Ejecutivo no cumplió con la convocatoria de abrir la discusión salarial anualizada. Como Secretario General de ATE Moreno, Walter Cravero indicó a Desalambrar que la entidad realizó las consultas y lo que obtuvo fue una respuesta del Director de Asuntos Gremiales del municipio, Adrián Márquez, que el llamado se efectuaría a mediados de febrero y agregó: «No hay fecha concreta pero esa es la palabra del funcionario y entendemos que solo él fue uno de los pocos que pudo recibir algunos reclamos sobre situaciones gremiales. Más allá de eso nosotros solicitamos la urgente reapertura de la Mesa Paritaria porque, como lo dijiste en la pregunta, hubo un pérdida salarial del 15 por ciento como mínimo el año pasado y eso es lo que en principio queremos discutir. También queremos discutir las variables y en qué situación se encuentra el Municipio pero sin dejar de atender la realidad acuciante que atraviesa cada trabajador /a. Necesitamos el tiempo para poder discutir toda la política, lo digo porque hubo un atisbo de convocar a la Mesa Técnica pero quedó en eso».

Entonces cuando se reabra la paritaria, ¿ustedes van a pedir una recomposición salarial del 15 por ciento para achicar la pérdida de 2021?

Nosotros no vamos a abandonar el planteo que hicimos a fin de año que es rediscutir la pauta salarial que cerró en junio de 2021 porque, como se preveía, las proyecciones inflacionarias serían superior al 40 por ciento y llegaron a un 50,9 por ciento. Ahora, ya que querían un aumento anualizado lo vamos a discutir pero sin dejar de abordar la pérdida del poder adquisitivo y tener las proyecciones inflacionarias de este año que se calculan superiores al 40 por ciento, por lo que se hace imprescindible discutir los tramos salariales y las modalidades.

El gobierno nacional alcanzó un entendimiento y acuerdo con el FMI, ¿este año será de ajuste?

Nosotros así lo entendemos porque la postura desde la central y a nivel nacional es rechazar ese acuerdo que claramente lo llevó adelante el gobierno y se tiene que ratificar en el Congreso. Vemos que se van a poder de acuerdo rápidamente tanto el oficialismo como la oposición, salvo honrosas excepciones, para aprobar el acuerdo que trazará el ajuste y eso está claro cuando se habla de la meta fiscal o reducción del déficit, que se habla en términos económicos para que la población no entienda, porque lo que están diciendo es que se reduce el gasto público que comprende a las y los trabajadores, comprende a la obra pública y a todas las acciones que le comprende a un Estado presente para las mayorías populares. Ese ajuste se verá en los salarios. Quiero decir que nuestra central se movilizará mañana porque creemos que tiene que haber un poder judicial al servicio de las mayorías populares y no en beneficio de las minorías acaudaladas, pero allí llevaremos el reclamo acerca de a dónde fueron a parar los 45 mil millones de dólares que tomó el anterior gobierno nacional y que no están en las reservas del Banco Central, que no fueron a parar a las inversiones sino que habilitaron a la fuga habilitada por aquellos que gobernaron desde 2015 a 2019 en complicidad con sus socios económicos.

