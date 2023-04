ATE toma el Consejo Escolar

Las pecheras verdes dominan el hall central de ese organismo público descentralizado de la Provincia pero que funciona como apéndice de la administración local.

La protesta, expresión que no hay respuestas ni diálogo posible, se enmarca en los sucesos de inseguridad (en las escuelas), las obras de infraestructura no realizadas lo que incluye dos servicios de nivel inicial con riesgo de derrumbe y aún con señales evidentes iniciaron el ciclo lectivo y a los pocos días quedaron suspendidas. Se incluye el Servicio Alimentario Escolar que desde marzo de 2020 no está en manos del Consejo Escolar sino bajo la órbita del gobierno municipal.