CARTAS EN LA MESA –

Un delegado de ATE, Marcos López, internado en el SATSAID con coronavirus, fue quien denuncia la falta de cuidados y lo que él llama ocultar la información. Sus críticas hacia Abel Vega son ratificadas por el Secretario General del gremio, Walter Cravero, quien mantendrá hoy una reunión con el Secretario de Gobierno, Alberto Conca, para abordar el puntual tema de los protocolos y sus fallas: «Lamentablemente lo que vemos es una serie de dificultades y sectores que les está costando adaptarse a los protocolos, hay que ver este compañero de Espacios Verdes que expresa el abandono que no es solo de esta gestión, y nosotros lo hemos presentado en distintas mesas e inclusive notas porque hay una clara discriminación y se ve que no le llegás a todos y lo digo por una cuestión de poner responsabilidad en quien dirige el área, no le llega a todos la ropa de trabajo, no se observa que se cumpla con el protocolo, no hay distanciamiento social, entonces hay que cargar la responsabilidad donde se debe. Quien tiene que expresar la línea para que la acaten los trabajadores tiene que ser la patronal, en este caso el director del área (Abel Vega), lo hemos dialogado inclusive con el Secretario de Gobierno, se ha dialogado con el director del área. Y mañana (por hoy) tenemos una nueva reunión entendiendo que tiene que haber una modificación en la conducta, tiene que haber un resguardo a la salud y seguridad de los trabajadores. Como lo expresamos no solamente en Moreno sino en el comité sanitario de la Provincia de Buenos Aires, quienes están sufriendo en primera línea la pandemia son los trabajadores y trabajadoras de salud más de 15 mil contagios son, hay un grado de exposición muy grande y los protocolos no dan abasto. Particularmente las distintas áreas no se están haciendo respetar, la visión del gremio es profundizar en comité de crisis.

Entonces cargan los hechos en Abel Vega, pero el poder es jerárquico y verticalista y Vega no es el último peldaño

El comité, hablo a nivel municipal, apunta a generar las mejores estrategias en el marco de las distintas emergencias que tiene el distrito, esto también para poder hablar de las dificultades que absorbe el municipio, que absorbe la gestión, pero indudablemente la responsabilidad cae sobre los distintos actores, esto estamos hablando de un área donde hay mayores dificultades recae sobre el Director más allá que obviamente recae sobre el Secretario que dirige todas las áreas de lo que es obras y servicios públicos, siempre por añadidura irá hacia arriba. Lo que quiero expresar es que tenemos la voluntad de dialogar porque entendemos que la respuesta también se encuentra en ámbitos colectivos, pero cuando hay una dificultad y se observa varias veces hay que generar los mecanismos urgentes para erradicarlos sino cae en negligencia.

Bueno, eso es una gran definición, si el gobierno no modifica o no alerta a Vega que tiene que cambiar algunas cuestiones, erradicar es cambiar al jefe o director ¿sería eso?

Se pidió una reunión con el Director del área y se accedió, esto sería mañana porque también hay que hablar eso en esta constante resolución y entendiendo que no debería haber voluntad o falta de voluntad o negligencia en el accionar, estamos dispuestos a buscarle la solución siempre y cuando se activen las medidas necesarias para resguardar la salud y seguridad de cada trabajador y trabajadora del área

Los lugares donde los trabajadores /as se preparan para salir a prestar servicio, ¿tienen ventilación, permite sostener las distancias obligatorias? ¿Hay rotación del personal o se apuntala el aglomeramiento?

Hay sectores que venían trabajando en condiciones infrahumanas, podemos citar un caso clarísimo que es el Obrador de Cuartel V donde se están generando medidas, pero obviamente para llegar a un estado óptimo hay que observar esto de no tener hacinamiento y darles todas las medidas de seguridad. Hablando con el Secretario de Obras y Servicios Públicos aclaró que están haciendo las rotaciones para que no se entrecrucen el personal para evitar así también el contagio horizontal, en este caso lo que más hace laburar de Cuartel V es la recolección de residuos. Entonces que planteaba que vayan saliendo dotaciones de a 20 minutos para que no se crucen en los ámbitos comunes las y los trabajadores, lo que se observa y nos transmiten los compañeros del equipo de salud de ATE Provincia es que muchas veces en el relajamiento de los ámbitos comunes es donde se producen los contagios laborales, más allá de que no negamos que hay faltas de condiciones, lo hemos expresado y lo seguimos expresando y buscamos que eso en el marco de las posibilidades económicas se traduzca en medidas concretas

Hubo una manifestación de trabajadores municipales que están dentro de la agrupación de Santolaya encadenándose en la puerta del municipio reclamando insumos y que no se los cambie de lugar de trabajo de acuerdo a la directiva que emano la semana pasada el Secretario de Gobierno, por supuesto por orden de la Intendenta ¿considerás legitimo el reclamo o está dentro de una disputa política?

Primero y principal correr esos dos ejes, si hay disputa política se da en las personalidades que dan disputas políticas por algún tipo de interés particular. y en el caso genuino de los trabajadores nosotros lo vamos a respaldar, vamos a sostener eso siempre en el marco de lo que venimos diciendo. Hoy en esta pandemia tenemos que observar primero la salud, después cualquier otra cuestión, entonces despojar eso y ver que no se afecte los derechos de las trabajadoras y trabajadores principalmente en el resguardo de la salud y obviamente como siempre lo planteamos del minuto cero de la gestión, nosotros no entendemos que haya medida de disponibilidad ahora si hay una restructuración del área es decisión de gobierno que puede ser discutida en un ámbito mientras esa cantidad de trabajadoras y trabajadores que responden en esa área tienen que tener ámbitos donde puedan desarrollar la tarea y éstas son todas las medidas de seguridad que deben atender en el caso

En esta situación que te hago la pregunta, es que después de movilización y un piquete en el Obrador de Francisco Álvarez, al día siguiente siguiente llegan las notificaciones que se tienen que presentar en la Subsecretaria de Recursos Humanos porque se les reasigna otro lugar de trabajo. Digamos que las dos accione son muy claras, es como una pelea y en el medio están los derechos conquistados, la ley 14.656 y el convenio colectivo de trabajo, todo eso está en juego

Seguramente, y en eso estamos como organización y vamos a tomar intervención. No nos han llamado en primera persona los trabajadores del área, eso hay que aclararlo, porque nosotros tomamos intervención cada vez que se acude al gremio, pero más allá de no haber tomado intervención directa porque no tuvimos ese reclamo en primera persona, vamos a acceder a cada una de las trabajadoras y trabajadores con sus derechos consagrados y en el marco de la 14.656 y el convenio colectivo de trabajo haciendo respetar lo que haya que hacerse respetar