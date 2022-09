Ateneo Néstor Kirchner: pide al Colegio de Abogados de Moreno la desvinculación del Dr. Gastón Marano

COMUNICADO URGENTE –

Desde el Frente de Abogados del Ateneo Néstor Kirchner de Moreno manifestamos:

Que los graves hechos relacionados al intento de magnicidio sufrido por nuestra

Vicepresidenta, configuran acciones nefastas y repudiables. Nuestro país posee una

Democracia joven, que requiere del compromiso en defensa de la memoria activa por parte de nuestro Pueblo. La defensa del sistema democrático es nuestra lucha y nuestro deber en

memoria de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y detenidas

desaparecidas.

Si bien la profesión del abogado es liberal, característica a la que no nos oponemos,

salvaguardando el ejercicio de la misma por parte de todos y todas los abogados y abogadas del CAMGR (Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez), no obstante, ENÉRGICAMENTE expresamos nuestra más honda preocupación ante la vinculación política de un matriculado del colegio de abogados local con la embajada de los Estados Unidos, la CÍA y su conexión con el movimiento Revolución Federal, caracterizado por sus manifestaciones de odio y violencia, y relacionados al intento de magnicidio sufrido por nuestra dos veces Presidenta de la Nación y actual Vicepresidenta.

Así las cosas, no podemos dejar de resaltar el hecho de que éste colega, además, ostenta el cargo de consejero suplente, y es el director de uno de los institutos del colegio (INSTITUTO DE DERECHO PENAL), lo cual nos parece sumamente alarmante, en circunstancias en las que los hechos y manifestaciones de violencia se imponen como telón de fondo de un presunto plan sistemático para afectar la Democracia de nuestro país.

Es por ello que, CONSIDERAMOS que la presencia del Dr. MARANO tanto en la comisión del CAMGR como así también del INSTITUTO DEL DERECHO PENAL, desdibuja el perfil democrático que nuestro colegio ha patentado desde su nacimiento, por tanto solicitamos su desvinculación.

Por todo ello, nos declaramos en “ESTADO DE ALERTA” y expresando nuestra preocupación al

órgano colegiado local, esperamos se adopte una actitud institucional que le permita conservar el perfil democrático que desde siempre lo caracteriza.