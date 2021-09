«Aún no puedo creer que me entere por los medios que repartieron la mercadería que era mía»

«Todavía me cuesta creer la respuesta que entregó el Municipio a los medios» manifiesta el propietario de los 2800 kilos de mozzarella que el gobierno local a través de la Dirección de Bromatología le decomisó el 5 de agosto y ese mismo día lo habría distribuido a entidades de bien público, sin que exista intervención del Juzgado de Faltas.

Emiliano Moncayo habló en el programa televisivo Quórum donde ratificó que «lo hecho por el Municipio es un robo». Aclaro que él no distribuye alimentos en el partido de Moreno y que la pérdida de la mercadería valuada en 1.300.000 pesos le provocó no solo un profundo malestar sino un agujero económico que sigue creciendo porque «aún no pudo cubrir ese monto a la empresa Damiatony».

Aguarda que se expida el Juez de Faltas (Dr. Barcala) para iniciar acciones legales contra la Municipalidad de Moreno.