Automovilista quiso atropellar a mujeres que pedían seguridad… y la policía presente no intervino

La protesta vecinal de quienes habitan los barrios Paso del Rey y Sambrizzi estaba anunciada. El gobierno municipal al tanto de la manifestación prevista para las 18 horas en la intersección de las calles Graham Bell y Quilmes. En la Estación de servicio YPF realizan compras personal policial de fuerzas especiales. A cien metros de Colectora Gaona un móvil de Patrulla Urbana (Secretaría de Seguridad municipal) miraba el desarrollo de la marcha. El Estado presente con solo esa estructura.

Unas 70 personas, mayoría mujeres, caminó hacia Colectora. Firmes, con convicción, cortan Graham Bell a la bajada del puente. Llevan en sus manos papeles con frases significativas: QUEREMOS SEGURIDAD, QUEREMOS VIVIR LIBRES. Se dividen en dos grupos. Entregan opiniones y descripciones. Un auto que cruza el primer cordón acelera para sortear a «jóvenes mujeres» que se plantan. El móvil y personal de Patrulla Urbana está a pocos metros y no interviene. El automovilista acelera para embestir. Todas corren hacia ese punto. Por supuesto que le gritan a quien no dudaba en avanzar. La tensión aumenta, la policía sostiene la pasividad y NO INTERVIENE. El coche mantiene el motor encendido y su conductor, un hombre de unos 55 años de edad, pone primera ante los gritos e insultos. Los cuerpos se mueven, la muleta de un vecino cae.

Vecinas que pedían seguridad elevaron aún más su voz. El móvil de Patrulla Urbana N° 404 mantuvo las luces azules encendidas y salió de la escena, al igual que un efectivo de la Bonaerense que cruzó en motocicleta. Nadie escucha que solo piden SEGURIDAD… para PODER VIVIR.