Avanza la izquierda en el conurbano: por primera vez, un concejal del FIT-U en La Matanza

El crecimiento del FIT-U en el conurbano fue notable. El enclave del peronismo en el conurbano es histórico y la remontada con respecto a las PASO fue significativa por el repunte que se dió el domingo en municipios claves que dejaron al FdT (38,53%) a penas a unas decimas detrás de Juntos (39.81%). Pero la sorpresa fue la consolidación del FIT-U como tercera fuerza nacional y en particular la elección de 10 concejales (hay otros dos en disputa) en municipios. Entrevistamos a Juan Romero, primer concejal electo por la izquierda (FIT-U) en La Matanza. Por ANRed

El FIT-U consiguió otra buena elección con un total de 1.400.000 votos que más allá de los números consolida a la fuerza política como tercera fuerza nacional con un bloque de 4 diputados en el Congreso Nacional. Nicolás del Caño y Romina del Plá por Buenos Aires, Myriam Bregman por CABA y el sorpresivo 25.08% que alcanzó Alejandro Vilca que ahora es diputado por Jujuy. También ingresaron a la Legislatura de la Ciudad Gabriel Solano y Alejandrina Barry. Mientras en la provincia de Buenos Aires fueron electos por la Tercera Sección Guillermo Kane y Graciela Calderón. (ver resultados).

Pero también fue relevante el crecimiento que ya venía mostrando los números de las PASO en distritos del conurbano bonaerense donde una franja de sectores populares eligieron a «la izquierda» posibilitando el ingreso por el momento de 10 concejales en municipios de la provincia de Buenos Aires, como dos en Merlo, dos en Moreno, otros dos en José C Paz, uno en Morón, hay uno en disputa en Florencio Varela y por primera vez en la historia un concejal en La Matanza, Juan Romero asumirá la bancada y dialogamos con él en medio de los festejos:

-¿Que primer balance haces Juan ante este triunfo del FIT-U que vuelve a crecer en todo el conurbano pero particularmente en La Matanza con el ingreso del primer concejal?

La campaña del frente de izquierda en La Matanza tuvo una extensión enorme no solo en el tiempo sino en la cantidad de actividades que realizamos y también en el numero de barrios. En La Matanza hay unos 200 barrios y nosotros ya con el Partido Obrero y el Polo Obrero estamos presentantes en muchas barriadas y desde ahí tomamos los reclamos que el gobierno no atiende que van desde el problema de la urbanización de barrios , el problema de la falta de viviendas. Acá hay más de 122 asentamientos y hay procesos de recuperación de tierras crecientes y ante esto la reacción del gobierno de Fernando Espinoza y del peronismo que gobierna desde hace 30años ha sido la hostilidad o la represión como hace dos semanas ocurrió en el barrio 22 de enero de Ciudad Evita. El Frente de Izquierda fue el único bloque que levantó estos reclamos junto con los reclamos de las y los trabajadores de la salud, con los reclamos de las asambleas ambientales por distintos motivos: la reserva natura en Laferrere contra la contaminación de agro-tóxicos en el barrio nicol de Virrey del Pino, contra el Seamse, Contra la industria contaminante como la planta de Klaukol. O contra los despidos en caso de la fabrica Just. Es decir, hemos hecho una campaña militante que tradujo en votos un descontento enorme contra el gobierno de Espinoza que ha perdido 200 mil votos respecto del 2019. En aquel entonces el FIT-U hizo una gran elección conquistando un 7,51% (47 mil votos) pero ahora llegamos a 9,68% (70 mil votos) lo cual es inédito e histórico para el distrito. No ha había nunca un concejal de izquierda así que estamos contentos. Una conquista que estará al servicio de todas las luchas y demandas de las y los trabajadores, los jóvenes y mujeres de La Matanza.

-La Matanza es históricamente peronista, ¿ pensas que hay un quiebre en este momento. una desilusión en los sectores populares que abren un nuevo panorama?

Pienso que el peronismo luego del 2019 luego que volvió el gobierno (Alberto Fernández) con muchas expectativas ha desilusionado enormemente y ha defraudado lo que la gente entendía que debía hacer que era parar el ajuste. Y ahora que estamos viviendo el ajuste que se profundizará con las exigencias por el acuerdo con el fondo monetario esta haciendo que bastas franjas de trabajadores revisen sus posiciones y se dispongan a otra experiencia política. El trabajo que estamos haciendo desde el Frente de Izquierda y en particular desde el Partido y el Polo Obrero es sobre esta base que es levantar reclamos acuciantes que el peronismo ha abandonado y que desde este punto de vista se abre toda una perspectiva. Recuerdo que el 9 de septiembre unos días antes de las PASO nos movilizamos a La Matanza con 9 mil trabajadoras y trabajadores de los barrios del distrito como mas de 20 mil firmas con los reclamos barriales trabajados en asambleas con vecinos.

Planteamos con la clase trabajadora, una nueva experiencia política que creemos que tiene que ser bajo las banderas del socialismo y esta es una pela emocionante en un distrito peronista como La Matanza que antes se consideraba inexpugnable.