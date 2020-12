0 shares







Está visualizado el calendario atado al COVID. Existe el reconocimiento de las dificultades que tienen los trabajadores /as con salarios ajustados por los efectos económicos y sociales que deja la pandemia y la política. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Moreno) puso en marcha la entrega de un bolsón navideño que contiene algo más que productos.

«Habilitamos el espacio de lo que es CTA para la entrega de bolsones navideños. Es fruto de un debate que tuvimos con la Comisión Directiva y los delegados, Juntas internas», explica Walter Cravero y aclara el por qué de la decisión: «Cada año tenemos el encuentro de cierre que lo hacemos en nuestro camping y donde hay una participación importante de los afiliados /as con sus familias, un modo de reivindicar un año de lucha, la mejor forma de fraternizar y poder compartir, pero en el marco de la pandemia no pudimos llegar a ese festejo. No podemos ser incoherentes luego de un año donde protegimos y cuidamos a los trabajadores /as, pidiendo en cada sector de trabajo las mínimas garantías para poder realizar el trabajo, cuidando a los esenciales y aquellos que son grupo de riesgo. Esa coherencia es la que nos dice que tenemos que hacer la entrega de un bolsón navideño, con todos los protocolos sanitarios, toma de temperatura, alcohol sanitizante. Así le entregamos a cada afiliado /a un bolsón que cuenta con un pollo, chorizo, para hacer una ensalada rusa, más sidra y pan dulce».

Como Secretaría de Acción Social de ATE Moreno, Valeria amplía el criterio de ayuda: «Le dimos una vuelta de rosca a lo que se llama bolsón, pensamos en una cena navideña porque ese es el objetivo, ya que sabemos de lo compleja situación social que estamos viviendo y creemos que podemos representar más de nosotros en esta ayuda. Recibimos una buena devolución de los compañeros /as que vienen a retirar».

¿Cuántos bolsones o cajas prepararon?

Hasta ahora vamos entregando unos 500 bolsones. Hasta el 23 de diciembre estaremos aquí para hacer la entrega. Están repartidos por números de finalización de DNI para no generar amontonamiento de gente.