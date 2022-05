Bailan, sueñan, viven Las del Barrio

La cancha de fútbol está cubierta. La mitad del rectángulo muestra la dinámica, los movimientos calculados, el ritmo, la felicidad de vivir y sentir la música. Se impone el stop para que la respiración encuentre un descanso.

Las niñas y adolescentes rodean a la profe «Florencia«, la inspiradora de sueños que habla desde el amor, por los niñas y adolescentes, desde el amor por la danza y el barrio: «Arrancamos con la escuela Las de Barrio hace un año y medio, se van sumando, se van agregando nenas. Arranqué en el barrio Las Flores, hoy tenemos la posibilidad de estar acá en el Cruce Castelar, en la cancha que nos brinda el señor Javi para que las nenas puedan cumplir su sueño que es bailar»

¿Por qué les gusta tanto bailar?

A mí me encanta bailar, desde los 4 años que hago danza y todo lo que tiene que ver con el ámbito del deporte, así sea también con el tema del teatro, comedias musicales y demás. Tengo un grupo de nenas que va a bailar con Emir, un chico que es un uruguayo, que sale en todas las redes con el tema del baile, y se van a estar promocionando y están entrenando para estar en el teatro Broadway.

¿Cómo hacer que el entrenamiento sea un juego? Que ellas sientan que mover el cuerpo es un disfrute y no tanto una competencia, que sea más de recreación y conexión de grupos

Tal cual, siempre mi lema es que el objetivo es vencerse a uno mismo, día a día, siempre lo hablo con ellas, incluso con los papás porque la competencia está con uno, superarse día a día. También mi lema es que sí tenes 20 y tenes 5 años de edad, podés bailar de la misma forma, podés tener la misma interpretación y sobre todo el mismo respeto arriba de un escenario, afuera también, porque todos somos seres humanos por más que tengamos distintas edades, somos creados por el mismo, así que tenemos el mismo objetivo. Ellas saben que la competencia es con ellas mismas y sobre todo que la unión y el trabajo en equipo logramos muchas cosas más. Justamente este domingo 8 vamos a tener una segunda competencia, ya llevamos el primer puesto, así que estamos con todas las pequeñas entrenando, también con las más grandes que arrancaron con mi hermana, después siguieron conmigo.

¿Cómo es eso de trabajar con tantos niños y niñas?, ¿Cómo se mira la identidad de cada uno? De qué manera, te decía recién de la conexión, que sea grupal, que sea colectivo

Más allá de qué hay que tener, que hay que tener una base, un estudio, porque cuando uno entrena para ser profesora tenés psicología, un montón de materias que entran en el ámbito del baile, no es solamente mover el cuerpo. Pero más allá de eso, creo que es el corazón. Ellas saben que cuando le digo “las amo”, es porque las amo, no es que pasa por otro lado. Ni yo las quiero decepcionar, ni ellas me van a decepcionar a mí porque es una conexión mutua y se forma día tras día. Cuando entran los papás les aclaro, la conexión es mía y con las nenas, después lo que pase afuera es otro tema. Yo creo que es el amor que nos tenemos todas que hace que el grupo crezca.

¿Qué esencia tiene esto? Veo el rostro de las niñas y quieren que termine la nota para seguir bailando. ¿Encuentran aquí un espacio de contención?

El afuera está difícil pero como yo siempre hablo con los papás, les estoy eternamente agradecida porque por sobre todo es mi trabajo e intentamos que la escuela de barrio crezca. Como saben yo siempre les agradezco pero creo que también es mutuo, te voy a ser sincera, ellas saben que no las voy a cagar, entonces, eso es mutuo. Saben que yo les tengo respeto y ellas depositan su confianza y saben que siempre les estoy eternamente agradecida por darme un espaci,o no solamente como profe sino para el crecimiento de ellas, tanto en lo personal como en el baile.