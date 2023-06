Balán y su carta para jugar la interna en Unión por la Patria

PASO 2023 –

CRISIS Y OPORTUNIDAD: EL CAMINO DEL PODER COMUNITARIO

Estamos a las puertas de una confrontación política muy importante; si la información que manejamos es cierta, la propuesta de UP- PODER COMUNITARIO que me lleva como pre-candidato a intendente podrá participar en las PASO de Unión por la Patria. Hasta hoy nuestra lista no ha sido observada por la Junta Electoral y todo indica que estaremos en el cuarto oscuro, como corresponde. Vamos a compartir la compulsa con la lista del oficialismo en la gestión municipal, representado por la compañera Mariel Fernández del Movimiento Evita y las y los que la acompañan en esta nueva etapa, y la del Peronismo de Moreno y el Frente Renovador que representa el compañero Damián Contreras y su lista de concejales. Va a ser un debate intenso e importante para la comunidad morenense; creo que Damián Contreras puede aportar la perspectiva de todos aquellos años en los que distintas referencias del Peronismo histórico morenense gestionaron los temas municipales (el Chango Ibáñez, Coco Lombardi, Mariano West, Andrés Arregui y Walter Festa, etc ) y Mariel Fernández, que aportará la trayectoria de su construcción y lo vivido en estos cuatro años de gestión con su mirada arraigada en la historia y el presente de algunos de los más importantes Movimientos Sociales de nuestro país.

Pero lo distinto en estas elecciones es que ha aparecido ésta tercera propuesta, que logró documentar los avales, su lista de representantes y la estructura partidaria local, que tiene raíces igual de genuinas y cuya impronta uno puede rastrearla en esa historia que va desde la Comunidad Tierra del arquitecto Caveri hasta la experiencia de Los Horneros de Elisa Giménez, pasando por los Consejos de la Comunidad y la Mutual “El Colmenar” y miles de sociedades de Fomento, Clubes Barriales, entidades intermedias, etc ; una visión que comparte la mística nacional y popular y el cariño por la cultura peronista, con un fuerte componente de organizaciones sindicales, mutuales y cooperativas, pero que abreva en la historia fomentista y comunitaria que forma parte sustancial del ADN de nuestro Pueblo Morenense. Una iniciativa que se enriqueció con las perspectivas de género y diversidad, con las mejores iniciativas de trabajo con la infancia y la juventud, que bucea en la posibilidad de gestionar los temas municipales desde una perspectiva colaborativa, no corporativa y no competitiva, que plantea la posibilidad de transformar la institucionalidad comunal para generar mecanismos directos de decisión popular desde los territorios como es el caso del Presupuesto Participativo, y que se anima a formular la posibilidad de un Proyecto de Desarrollo para Moreno que esté basado en la Democracia Participativa, la Economía Social y la Cultura Comunitaria. En esta perspectiva estamos planteando no sólo la transformación de la institucionalidad municipal, sino la Universitaria, la Educativa y la Sanitaria, poniendo en el centro el protagonismo popular y los servicios públicos comunitarios para enfrentar la enorme crisis social y económica que el ajuste del FMI y sus aliados hacen pesar sobre el Pueblo Argentino. Bien planteadas, estas PASO pueden ser un profundo debate sobre el presente y el futuro de nuestra gente, del que seguramente saldremos fortalecidos como morenenses. Tenemos muchas críticas que plantearles a nuestros contendientes, pero también tenemos errores propios sobre los cuales reflexionar. En la otra orilla, otros modos de pensar, en los que la idea misma de comunidad es una quimera imposible, están esperando la autodestrucción de una perspectiva integral desde la gente mientras peinas sus pelucas o sus calvas cabezas. No se me escapa que la dinámica electoral tiene sus características especiales, y que sólo la ganan los “buenos competidores”. Sé muy bien que precisamos para todo emprendimiento importante un pensamiento estratégico que busque el logro de objetivos. Sin embargo, sé por experiencia propia que las cosas buenas tienen su propio modo de triunfar, y que no necesitan doblegar y humillar al otro. No van a ver a ninguna compañera o compañero de PODER COMUNITARIO intervenir en conspiraciones competitivas a puertas cerradas para destruir políticamente a tal o cual oponente o expresión política: lo nuestro será, aunque tardemos un poco más, intentar abrir el debate en el espacio público, formular las mejores preguntas, buscar las mejores soluciones, apostar a los consensos y, sobretodo, hacer el mejor esfuerzo en clave de organización popular para realizar las transformaciones que necesitamos en la Economía, la Salud, la Educación, y el presente y el futuro de nuestras familias. Con ese ánimo estamos celebrando mucho esta posibilidad democrática que vamos a vivir, para encontrar en el seno del Pueblo el camino correcto para todos y todas.